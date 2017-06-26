Путин наносит удар по «карманам» террористов: нет денег? Плевать на Халифат!

За счет чего существуют организованные преступные группировки, преступные сообщества и террористические организации? Правильно, за счет легализации преступных доходов, идущих на финансирование их противозаконной деятельности. Нанеси удар по финансам и если не сотрешь в порошок террористов и международные ОПГ, то значительно их ослабишь.

Владимир Путин не зря столько времени проработал в КГБ. Понимание того, на каких принципах основано взаимодействие членов террористических группировок и банд, очень помогает при разработке комплексных мер по борьбе с ними. Нанеси удар по кошельку и большая часть экстремистов расползется по своим норам, не желая дырявить свою шкуру за идею.

И вот сейчас президент вынес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Помимо мониторинга и самой конфискации преступных доходов, предусмотрено и взаимодействие между различными подразделениями финансовой разведки. Само собой, если депутаты одобрят, то изменения внесут и в КоАП.

Конвенция неплоха еще и тем, что сотрудничество с иностранными державами по этим вопросам получит новый толчок к развитию. Появятся дополнительные возможности и, как предполагается, экстремисты не смогут отсидеться за рубежом и скрыть свои доходы. Без денег же трудно вербовать наемников, распространять агитационные материалы, оплачивать работу «пиар-менеджеров» для террористов и прочие «мелочи».

Лишить террористов доходов необходимо и в Сирии. Экстремисты контролируют там значительное количество добываемой нефти, распродают музейные ценности, артефакты и предметы искусства. Особо стоит отметить и помощь радикалам из-за границы. Все это следует взять под контроль, так сказать, «перекрыть финансовый ручеек», посадив их на голодный паек.

Без денег террористы ИГ не смогут создать и свой фантазийный Халифат от южной Европы до Средней Азии. Даже не сомневаюсь, что инициативы и предложения российского президента вызвали у лидеров радикалов зубовный скрежет, вплоть до сломанных зубов. Пособникам тоже нелегко придется, даже если будет доказано, что их доходы получены легальным путем. Сам факт того, что они эти средства перенаправят для поддержки террористических организаций, сыграет против них.

От себя хочется добавить только одно: ратификация Конвенции, конечно, не помешает, но для России особо ничего не изменит. Для борьбы с коррупцией и реализации данной Конвенции у нас в наличии имеется целый арсенал антикоррупционных законов, в том числе и для борьбы с незаконным обогащением. В любом случае, Владимир Путин внес законопроект, который позволит де-юре лишать криминалитет преступно нажитого имущества.

Отличный законопроект и, по сути, даже своевременный. Европа наконец-то начинает осознавать тот факт, что Россия ей жизненно необходима для нейтрализации угрозы международного терроризма. Значит, совместная работа не будет имитацией деятельности, принеся свои плоды. Хотя Путин и не намерен проводить избирательную кампанию, это законопроект станет еще одним «плюсиком» в его «копилке ожиданий электората».