Право первой встречи… Продолжение

Итак, Порошенко встретился с Д. Трампом, раньше, чем Путин. Радости укропатриотов нет предела, но радуются они рано. И саму встречу, и ожидаемые от нее ништяки придется президенту Украины в самое ближайшее время отрабатывать. Судьбоносная встреча в Вашингтоне — это не тот случай, когда «любимая жена» уходит от повелителя с подарками, подаренными ей исключительно за красоту. В украинском случае, «жена» старовата, сильно поюзана предшественником, и мало на что уже пригодна. С действующими представителями предшественника, мягко скажем, отношения не складываются. Если точнее, бывшие и новые уж скоро будет полгода, как непрерывно пытаются посадить друг друга в тюрьму, предварительно подведя Д. Трампа под импичмент.

Властям Украины, оставшимся в наследство от демократов, надо что-то предложить республиканцам, чтобы удержаться в обойме «своих сукиных сынов». Как перебежчик из под крыла влиятельных представителей Демократической партии США, Прошенко пока еще имеет какую-то политическую ценность. В конце концов, его руками команда Трампа может совершенно безнаказанно провести самую чудовищную провокацию, какую только можно вообразить. Если Порошенко поймают за руку и разоблачат, виноваты будут все равно люди Клинтон. В крайнем случае, Порошенко в любой момент даст против Клинтон показания в Конгрессе, чтобы спасти собственную задницу от преследования. Еще и приплатит за оказанное доверие, как он пообещал на совместной фотосессии. Даже готов пожертвовать 1 млрд. $ в фонд Республиканской партии США. Как не одна я предполагала, любовь и встреча были небесплатны, потому из пяти млрд. $, выплаченных ему отступных, один пойдет на «укрепление демократии» в США. Взамен на «бескорыстную дружбу» и для осуществления очередной масштабной провокации против России, Вашингтон предоставит Киеву необходимые ресурсы и окажет информационную поддержку.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2902864&utm_source=smi2

…Петра Порошенко завели в Белый дом через боковую дверь, встречи с Трампом с глазу на глаз так и не было. …Тем не менее, что-то выклянчить всё же удалось. Пётр Алексеевич даже записал на свой счет объявленный пакет новых американских санкций, что готовятся в Вашингтоне против России, мол, это ему подарок.

http://www.kp.ru/online/news/2787167/?from=smi2

США решат вопрос предоставления Украине оборонительного оружия в пределах текущего бюджетного года. Об этом заявил президент незалежной Петр Порошенко. Он отметил, что уже есть «готовый текст» соответствующего соглашения. «Мы на протяжении двух трех месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны», – приводит Интерфакс слова Порошенко.

А чтобы Петр Алексеевич по возвращению в Киев от достигнутых договоренностей не отказался, или, под давлением кого-либо из европейских политиков, например, А. Меркель, не вздумал саботировать выполнение плана, дома у него положение, мягко скажем, не устойчивое. Слово «импичмент» звучит все громче. Передается импичмент через рукопожатие, или воздушно-капельным путем? Не заразился ли П. Порошенко импичментом от Д. Трампа? Тогда Путину лучше со встречей с Трампом не спешить, подождать до окончания инкубационного периода.

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nad-petrom-poroshenko-zavis-damoklov-mech-impichmenta

Сразу несколько фракций Верховной рады Украины собираются запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в партии «Батькивщина», которая судя по всему выступает основным локомотивом этого процесса. Кроме лидера партии Юлии Тимошенко, идею импичмента поддерживают 57 из 62 членов ее фракции. Идея набирает поддержку в «Оппозиционном блоке» и партии «Самопомощь», не против процедуры и ряд внефракционных депутатов. О поддержке импичмента задумался даже лидер радикалов Олег Ляшко, который вместе с членами своей «Радикальной партии» может поддержать проект уже в самом конце, что окончательно свалит президента.

Так что же делать президенту Украины в условиях грозящего ему импичмента и, получив полный карт бланш от американцев? Готовить провокации по всем фронтам, чем официальный Киев и занят. Отвлекающим маневром будет наступление ВСУ на Донбасс или его шумная имитация.

http://iz.ru/610833/2017-06-25/lnr-vsu-ustanovili-perepravy-na-linii-soprikosnoveniia-v-donbasse?utm_source=smi2 (25 июня 2017)

Вооруженные силы Украины провели установку понтонных переправ через реку Северский Донец в районе линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции в ЛНР Андрей Марочко в ходе брифинга в воскресенье. По данным Марочко, украинские силовики установили переправы в районе поселка Крымское, «прикрываясь заявлениями о якобы оказании помощи в перемещении на противоположный берег местного населения». По его информации, переправы планируется использовать для доставки вооружения и военной техники из населенного пункта Муратово. Представитель Народной милиции считает, что ВСУ готовятся к «очередной вооруженной провокации в районе Желобка».

http://nsn.fm/ukraine/vooruzhennye-sily-ukrainy-zayavili-o-likvidacii-i-zaderzhanii-grazhdan-rf.html?utm_source=smi2(25 Июня 2017)

По данным новостного агрегатора СМИ2, самым важным к этому часу стало сообщение Вооруженных сил Украины о ликвидации диверсионной группы. При этом её возглавлял гражданин России из Кирова, сообщил в своём аккаунте Facebook штаб антитеррористической операции в Донбассе. Там добавили, что взяли в плен четверых человек, среди которых есть ещё один россиянин – житель Алтайского края. Комментариев с российской стороны пока не последовало.

http://iz.ru/605259/2017-06-12/lnr-vsu-ispolzuiut-bespilotniki-dlia-korrektirovki-ognia

ВСУ используют беспилотники для корректировки огня по территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил в понедельник, 12 июня, на брифинге официальный представитель народной милиции Андрей Марочко. Он напомнил, что применение беспилотников запрещены Минскими договоренностями. Украинские силовики продолжают их «активно использовать для сбора разведданных и корректировки огня артиллерии», заявил Марочко, уточнив, что зафиксировано усиление воздушной разведки подразделениями беспилотников из состава 24-й бригады украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое.

Совет А. Невзорова «забыть о Донбассе», чтобы и Москва забыла о нем, мне очень нравится:

http://echo.msk.ru/blog/a_nevzorov/2003830-echo/?utm_source=smi2

Забыть о Донбассе. Как только интерес Украины к Донбассу исчезнет, немедленно исчезнет и интерес у России тоже. Он станет вообще никому не нужен. И вот тога все рухнет. Все социальные механизмы там давно мертвы. Власть держится только на том, что она получатель и распределитель посылочек из Москвы. Как только посылочки кончатся, там все рухнет и Донбасс можно будет барть голыми руками. Это понятно даже ежу, но, к сожалению, ежей последнее время редко выбирают в президенты.

Совету А. Невзорова П. Порошенко не последует, не потому, что он «не еж», которому все понятно. Порошенко, как раз такой яркий представитель политиков-ежей, в том смысле, что еж — птица гордая, не пнешь — не полетит. Его западные «друзья» о Донбассе не забудут и Петру Алексеевичу напомнят. У них пример Приднестровья всегда перед глазами: сначала «забыли», а теперь вспомнили снова, наперегонки зовут в Лондон.

Для того и нацбатальоны созданы и поддерживаются властью, чтобы Петр Алексеевич не дремал и в нужный момент они напомнят президенту-ежу о «предательстве национальных интересов», или еще о чем-нибудь напомнят, в данном случае — не важно. Исподволь раскачивается политическая ситуация не только на Донбассе. В Мелитополе открыта охота на представителей «русского мира»:

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/22/avakov-v-melitopole-nachata-operaciya-po-zachistke-ot-russkogo-mira?utm_source=smi2

В Мелитополе проводятся массовые задержания людей, причиной которых стало то, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков учуял в городе «русский мир». Об этом заявил сам глава МВД страны на своей странице в Facebook.