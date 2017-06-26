Право первой встречи… Продолжение
Итак, Порошенко встретился с Д. Трампом, раньше, чем Путин. Радости укропатриотов нет предела, но радуются они рано. И саму встречу, и ожидаемые от нее ништяки придется президенту Украины в самое ближайшее время отрабатывать. Судьбоносная встреча в Вашингтоне — это не тот случай, когда «любимая жена» уходит от повелителя с подарками, подаренными ей исключительно за красоту. В украинском случае, «жена» старовата, сильно поюзана предшественником, и мало на что уже пригодна. С действующими представителями предшественника, мягко скажем, отношения не складываются. Если точнее, бывшие и новые уж скоро будет полгода, как непрерывно пытаются посадить друг друга в тюрьму, предварительно подведя Д. Трампа под импичмент.
Властям Украины, оставшимся в наследство от демократов, надо что-то предложить республиканцам, чтобы удержаться в обойме «своих сукиных сынов». Как перебежчик из под крыла влиятельных представителей Демократической партии США, Прошенко пока еще имеет какую-то политическую ценность. В конце концов, его руками команда Трампа может совершенно безнаказанно провести самую чудовищную провокацию, какую только можно вообразить. Если Порошенко поймают за руку и разоблачат, виноваты будут все равно люди Клинтон. В крайнем случае, Порошенко в любой момент даст против Клинтон показания в Конгрессе, чтобы спасти собственную задницу от преследования. Еще и приплатит за оказанное доверие, как он пообещал на совместной фотосессии. Даже готов пожертвовать 1 млрд. $ в фонд Республиканской партии США. Как не одна я предполагала, любовь и встреча были небесплатны, потому из пяти млрд. $, выплаченных ему отступных, один пойдет на «укрепление демократии» в США. Взамен на «бескорыстную дружбу» и для осуществления очередной масштабной провокации против России, Вашингтон предоставит Киеву необходимые ресурсы и окажет информационную поддержку.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2902864&utm_source=smi2
…Петра Порошенко завели в Белый дом через боковую дверь, встречи с Трампом с глазу на глаз так и не было.
…Тем не менее, что-то выклянчить всё же удалось. Пётр Алексеевич даже записал на свой счет объявленный пакет новых американских санкций, что готовятся в Вашингтоне против России, мол, это ему подарок.
http://www.kp.ru/online/news/2787167/?from=smi2
США решат вопрос предоставления Украине оборонительного оружия в пределах текущего бюджетного года. Об этом заявил президент незалежной Петр Порошенко.
Он отметил, что уже есть «готовый текст» соответствующего соглашения.
«Мы на протяжении двух трех месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны», – приводит Интерфакс слова Порошенко.
А чтобы Петр Алексеевич по возвращению в Киев от достигнутых договоренностей не отказался, или, под давлением кого-либо из европейских политиков, например, А. Меркель, не вздумал саботировать выполнение плана, дома у него положение, мягко скажем, не устойчивое. Слово «импичмент» звучит все громче. Передается импичмент через рукопожатие, или воздушно-капельным путем? Не заразился ли П. Порошенко импичментом от Д. Трампа? Тогда Путину лучше со встречей с Трампом не спешить, подождать до окончания инкубационного периода.
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nad-petrom-poroshenko-zavis-damoklov-mech-impichmenta
Сразу несколько фракций Верховной рады Украины собираются запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в партии «Батькивщина», которая судя по всему выступает основным локомотивом этого процесса.
Кроме лидера партии Юлии Тимошенко, идею импичмента поддерживают 57 из 62 членов ее фракции. Идея набирает поддержку в «Оппозиционном блоке» и партии «Самопомощь», не против процедуры и ряд внефракционных депутатов. О поддержке импичмента задумался даже лидер радикалов Олег Ляшко, который вместе с членами своей «Радикальной партии» может поддержать проект уже в самом конце, что окончательно свалит президента.
Так что же делать президенту Украины в условиях грозящего ему импичмента и, получив полный карт бланш от американцев? Готовить провокации по всем фронтам, чем официальный Киев и занят. Отвлекающим маневром будет наступление ВСУ на Донбасс или его шумная имитация.
http://iz.ru/610833/2017-06-25/lnr-vsu-ustanovili-perepravy-na-linii-soprikosnoveniia-v-donbasse?utm_source=smi2 (25 июня 2017)
Вооруженные силы Украины провели установку понтонных переправ через реку Северский Донец в районе линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции в ЛНР Андрей Марочко в ходе брифинга в воскресенье.
По данным Марочко, украинские силовики установили переправы в районе поселка Крымское, «прикрываясь заявлениями о якобы оказании помощи в перемещении на противоположный берег местного населения».
По его информации, переправы планируется использовать для доставки вооружения и военной техники из населенного пункта Муратово. Представитель Народной милиции считает, что ВСУ готовятся к «очередной вооруженной провокации в районе Желобка».
http://nsn.fm/ukraine/vooruzhennye-sily-ukrainy-zayavili-o-likvidacii-i-zaderzhanii-grazhdan-rf.html?utm_source=smi2(25 Июня 2017)
По данным новостного агрегатора СМИ2, самым важным к этому часу стало сообщение Вооруженных сил Украины о ликвидации диверсионной группы. При этом её возглавлял гражданин России из Кирова, сообщил в своём аккаунте Facebook штаб антитеррористической операции в Донбассе. Там добавили, что взяли в плен четверых человек, среди которых есть ещё один россиянин – житель Алтайского края. Комментариев с российской стороны пока не последовало.
http://iz.ru/605259/2017-06-12/lnr-vsu-ispolzuiut-bespilotniki-dlia-korrektirovki-ognia
ВСУ используют беспилотники для корректировки огня по территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил в понедельник, 12 июня, на брифинге официальный представитель народной милиции Андрей Марочко.
Он напомнил, что применение беспилотников запрещены Минскими договоренностями.
Украинские силовики продолжают их «активно использовать для сбора разведданных и корректировки огня артиллерии», заявил Марочко, уточнив, что зафиксировано усиление воздушной разведки подразделениями беспилотников из состава 24-й бригады украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое.
Совет А. Невзорова «забыть о Донбассе», чтобы и Москва забыла о нем, мне очень нравится:
http://echo.msk.ru/blog/a_nevzorov/2003830-echo/?utm_source=smi2
Забыть о Донбассе. Как только интерес Украины к Донбассу исчезнет, немедленно исчезнет и интерес у России тоже. Он станет вообще никому не нужен. И вот тога все рухнет. Все социальные механизмы там давно мертвы. Власть держится только на том, что она получатель и распределитель посылочек из Москвы. Как только посылочки кончатся, там все рухнет и Донбасс можно будет барть голыми руками. Это понятно даже ежу, но, к сожалению, ежей последнее время редко выбирают в президенты.
Совету А. Невзорова П. Порошенко не последует, не потому, что он «не еж», которому все понятно. Порошенко, как раз такой яркий представитель политиков-ежей, в том смысле, что еж — птица гордая, не пнешь — не полетит. Его западные «друзья» о Донбассе не забудут и Петру Алексеевичу напомнят. У них пример Приднестровья всегда перед глазами: сначала «забыли», а теперь вспомнили снова, наперегонки зовут в Лондон.
Для того и нацбатальоны созданы и поддерживаются властью, чтобы Петр Алексеевич не дремал и в нужный момент они напомнят президенту-ежу о «предательстве национальных интересов», или еще о чем-нибудь напомнят, в данном случае — не важно. Исподволь раскачивается политическая ситуация не только на Донбассе. В Мелитополе открыта охота на представителей «русского мира»:
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/22/avakov-v-melitopole-nachata-operaciya-po-zachistke-ot-russkogo-mira?utm_source=smi2
В Мелитополе проводятся массовые задержания людей, причиной которых стало то, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков учуял в городе «русский мир». Об этом заявил сам глава МВД страны на своей странице в Facebook.
По словам Авакова, в Мелитополе уже задержаны 25 человек, которых заподозрили в поддержке «русского мира». Глава МВД считает, что эти люди якобы виновны во всех беспорядках, которые проходят в городе с марта этого года.
Ранее EADaily сообщало, что советник главы МВД Украины Арсена АваковаЗоран Шкиряк пообещал «зачистить» и «освободить» Донбасс.
В Николаеве яйцами закидали Надежду Савченко:
http://ren.tv/novosti/2017-06-25/ochevidcy-snyali-na-video-kak-radikaly-pravogo-sektora-zabrosali-savchenko?utm_source=smi2
Очевидцы сняли на видео, как радикалы “Правого сектора” (запрещенная организация в РФ) забросали яйцами украинского нардепа Надежду Савченко на встрече с жителями Николаева. Об этом сообщает Никвести.
Отмечается, что на встрече присутствовали представители еще нескольких националистических группировок. Они обвинили Савченко во лжи. После словесного конфликта в нардепа полетели яйца.
По информации издания, когда правоохранители стали задерживать нарушителя, завязалась еще одна потасовка.
Главный отвлекающий маневр гигантской кровавой провокации будет в районе Донбасса, для этого уже завезены необходимые для наступления или его успешной имитации средства связи, которых у ВСУ не хватало:
http://mirnov.ru/lenta-novostej/amerikanskie-naemniki-zanimayut-pozicii-pod-luganskom.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
АМЕРИКАНСКИЕ НАЕМНИКИ ЗАНИМАЮТ ПОЗИЦИИ ПОД ЛУГАНСКОМ
Бандеровцы получили помощь из-за океана.
Житель оккупированного ВСУ прифронтового города Попасная отважился сделать звонок на «горячую линию» ЛНР для населения Луганской области. Рискуя тем, что его разговор может быть перехвачен украинскими спецслужбами, он сообщил важные сведения о появлении в городе одетых в натовский камуфляж, вооруженных до зубов военных, называющих себя «американскими волонтерами».
Удалось подсмотреть, что они доставили в город какую-то радиоэлектронную аппаратуру, которая находилась в больших металлических ящиках и чемоданах. Это могут быть системы радиоэлектронной борьбы и артиллерийских радаров. Правда, включить ее сразу не удалось, так как американские спецы не учли, что их оборудование не рассчитано на местную электросеть с напряжением в 220 вольт.
Тревожные сигналы приходят и из других мест Луганского фронта, где ВСУ выводят на позиции свежие части и прячут якобы отведенные в тыл подразделения в лесках поблизости от передовой вместе в батареями тяжелой артиллерии.
Украинские военные, озлобленные своей незавидной судьбой, пугают людей предостережениями, что скоро начнутся боевые действия. Удар на Луганском фронте может быть нанесен, как стороны города Счастье и станицы Луганской, так и через героический город Первомайск, который сейчас обстреливается с особым упорством.
Одновременно произойдет шумная провокация на море. Здесь приведено видео (https://cont.ws/@chervonec001/647803) .На первый взгляд — смешное. Однако, какой именно старый таз будет таранить опоры строящегося моста, или обстреливать побережье Крыма — не имеет значения. Поплывет «на смерть» “Гетман Сагайдачный”, который недалеко ушел по своим техническим характеристикам от показанных на видео плавсредств, один, или в сопровождении «авианосца» и «крейсера» на весельном ходу… кончится все это не смешно — угрозой развязывания конфликта на море с участием США.
А пока Россия будет думать, как и чем помочь ЛДНР, оставшись незамеченной, произойдет основная часть провокации — захват националистическими батальонами АЭС с организацией взрыва и имитацией «ядерной катастрофы» на действующих АЭС, и, возможно, с повторным подрывом Чернобыльской АЭС. И, вуаля — войска НАТО законно, по мандату ООН вводятся на территорию Украины для защиты ядерных объектов.
Напомню читателям, что возможный подрыв Запорожской АЭС диверсантами уже рассматривался американцами в качестве повода для законной оккупации. Тогда им не повезло — вся группа попалась в руки украинских спецслужб, вместе с куратором. Сам директор ЦРУ Джон Бреннан ездил на Украину выкупать куратора. Курировал диверсантов тогда сын Джины Хаспел – Грегори Гудмен. (http://pravosudija.net/article/sderzhivanie-teoriya-zagovora) Но вот что интересно, на карьере Джины Хаспел грандиозный провал ее сыночка если и отразился, то только пошел на пользу, вендь именно она была назначена заместителем директора ЦРУ при Д. Трампе.
http://argumentiru.com/world/2017/02/455202
Директор ЦРУ Майк Помпео объявил, что Дональд Трамп выбрал Джину Хаспел на должность нового заместителя директора ЦРУ. Это назначение, которое не требует одобрения сената, широко и очень неоднозначно комментируется в американской прессе.
…Автор статьи, известный журналист-расследователь Декстер Филкинс, комментируя это назначение, пишет, что такие, как Хаспел, сами заслуживают тюремного заключения. Не скрывает своего возмущения назначением Хаспел и знаменитыйГлен Гринвальд, впервые опубликовавший документы Эдварда Сноудена. В своей статье в издании «The Intercept» Гринвальд связывает деятельность Хаспел с самыми «зловещими злоупотреблениями эры пыток» в ЦРУ.
Старую собаку не обучишь новым трюкам, потому главную провокацию следует ожидать на украинских АЭС. Для поддержания и раскрутки темы в СМИ, так уж совпало, в Европе прошли протесты против АЭС в Бельгии.
http://rossaprimavera.ru/news/50000-zhiteley-evropy-vyshli-na-akciyu-protesta-protiv-aes-belgii
50 тыс. жителей Бельгии, Нидерландов и Германии выстроились в живую цепь в знак протеста против работы бельгийских АЭС «Тианж» и «Дул», 25 июня сообщает агентство Deutsche Welle.
Итак, известно время грядущей украинской провокации — до начала встречи G 20 7-го июля, известно место — отвлекающий маневр в сторону Донбасса, на самом деле — диверсия на украинских АЭС, известны организаторы — Д. Хаспел, П. Порошенко, М. Пенс, известны рядовые исполнители — националистически батальоны, которые под видом протестов против режима Порошенко начнут беспорядки со «стихийным» захватом АЭС, известен соучастник, – Д. Трамп, – знал и не донес. Известна конечная цель провокации — ввод войск НАТО на территорию Украины «для защиты АЭС», и, весьма вероятно, как реакция на ответные действия России – агрессия НАТО против Калининграда.
Запуск ракеты Falkon9 с десятью спутниками «связи» на борту следует рассматривать в контексте готовящейся провокации.
НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в воскресенье ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт состоялся в 13:25 по времени Западного побережья США (23:25 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).
Всемирный оператор спутниковой связи «Иридиум» задуман как система позиционирования при ядерной атаке авиации и ракет через северный полюс, ну еще попутно, помимо спецсвязи могут «раздавать» интернет и спутниковое телевидение. Кто не в курсе, от банкротства компанию в 200 году спасло Министерство обороны США – известный «благотворитель».
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Иридиум)
В 2000 году вновь созданная компания Iridium Satellite LLC выкупает все активы Iridium Inc за $25 млн, имея договорённость об обслуживании с Министерством обороны США и получив разрешение суда, ведущего дело о банкротстве. Сумма контракта с Министерством Обороны США на 2 года обслуживания составила $72 млн (при операционных издержках $7 млн в месяц). Коммерческая эксплуатация возобновилась 28 марта 2001 года.
В 2009 году происходит реорганизация, в результате которой контроль над системой, продажами и обслуживанием переходит к новой компании Iridium Communications Inc)
Лучше бы Путину саммит G 20 пропустить, или послать вместо себя «кого не жалко», хоть Дмитрия Анатольевича. Предварительно попросив Игоря Ивановича в целях обеспечения безопасности страны переломать делегату пальцы и наложить гипс, чтоб ничего лишнего там не наподписывал.
Источник: pravosudija.net