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Первый поход “Queen Elizabeth”

11:59. 26 июня 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня состоится первый выход в море нового британского авианосца "Queen Elizabeth", который находился в постройке с 2009.
В последние пару лет Британия осталась совсем без авианосцев ("Илластриес" был продан на слом в Турцию http://colonelcassad.livejournal.com/3114848.html), поэтому с достройкой нового авианосца бывшая "владычица морей" изрядно торопилась.
Ниже, сюжет SkyNews посвященный доделке авианосца + компьютерная симуляция выхода авианосца из Розайта.




















Прошлое и будущее британского флота. "Илластриес" и "Куин Элизабет" в сухом доке Розайта. 2014 год.

По ссылке http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/britains-largest-ever-warship-hms-10688120 больше фотографий посвященных внутреннему устройству авианосца.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, Британия, Видео, флот
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