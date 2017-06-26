Первый поход “Queen Elizabeth”
11:59. 26 июня 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сегодня состоится первый выход в море нового британского авианосца "Queen Elizabeth", который находился в постройке с 2009.
В последние пару лет Британия осталась совсем без авианосцев ("Илластриес" был продан на слом в Турцию http://colonelcassad.livejournal.com/311
Ниже, сюжет SkyNews посвященный доделке авианосца + компьютерная симуляция выхода авианосца из Розайта.
Прошлое и будущее британского флота. "Илластриес" и "Куин Элизабет" в сухом доке Розайта. 2014 год.
По ссылке http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/bri
Источник: colonelcassad.livejournal.com