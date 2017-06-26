Очередная “версия”! Юрий Антипов “разгадал” причины трагедии на перевале Дятлова

В ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, поблизости от перевала, названного впоследствии "перевалом Дятлова", при не выясненных до конца обстоятельствах погибла группа из 9 туристов. С тех пор выдвинуто десятки версий трагедии. По мнению технического эксперта Юрия Антипова, ничего экстраординарного там не было. Уже давно и до сих пор безрезультатно пытаются разгадать тайну гибели туристической группы Дятлова.

При этом имеется большой веер версий случившегося. Это и нападение на туристов местных жителей, нападение сбежавших из места заключения зеков, и испытание в этом районе секретного военного вооружения, и многие-многие другие.

Но так и осталась тайной причина, по которой все девять членов туристической группы не вернулись из этого туристического похода, а, впоследствии, все туристы были обнаружены мёртвыми около места своей последней стоянки. Разбив стоянку перед роковой ночью и установив палатку, по неизвестной причине туристы впоследствии покинули её, выбежав на сильный мороз, который был в ту ночь. Причём, как показало дальнейшее расследование, палатку туристы покидали экстренно, разрезав её изнутри. Этот факт установил следователь, осеновываясь на Заключение экспертизы.

Одной из первых была самая простая и очевидная версия подвижки снега. Но ни один из исследователей не смог привести убедительные факты этой версии. Только косвенные рассуждения. Здесь же будет просто и наглядно на основании фактического объективного материала доказано, что подвижка снега по склону горы в ту ночь была, и именно она заставила группу экстренно покинуть палатку. Причём не через вход, а разрезав крышу палатки.

Обращаю внимание, что палатка была разрезана со стороны склона горы (сторона противоположная вершине). Этот является логичным действием, когда пласт снега начинает скатываться со стороны вершины и конструкцию палатки по ходу схода снега(льда). А палатка, особенно длинная (как в этом случае- сшитая из двух палаток) всегда ставится максимально горизонтально, т.е. поперёк склона. Поэтому действия туристов, спешно разрезающих палатку для экстренного выхода из неё, логичны.

Смотрим последнее фото группы, датированное 1 февраля 1959. Группа готовит место для установки палатки. Видно, что снег глубокий и палатка после установки на горизонтальную площадку должна была быть почти вровень с уровнем снега со стороны вершины. Обращаю внимание, что на момент постановки палатки дул очень сильный ветер именно от вершины склона, что способствовало произошедшей в дальнейшем подвижке снега. Направление ветра на фото легко определить по сметаемому влево (на фото справа- вершина горы) снегу и отклонённым влево ремням для рук на лыжных палках. Глубина выкапываемой для палатки площадки хорошо просматривается по туристу на переднем плане. Уровень снега справа (со стороны вершины склона) на уровне грудной клетки. Также глубину установки палатки в снегу можно понять и по рюкзаку, стоящему на снегу на правой стороне фото.

И вот теперь главное. Фото снято фотографом со стороны противоположной входу в палатку. При этом, как видим, продольная яма под палатку копается поперёк склона. И на фото на переднем плане запечатлён воткнутый в снег альпеншток (ледоруб). Он находится практически по центру копаемой под палатку ямы , находясь на воображаемой центральной продольной оси палатки.Значит, после установки палатки он будет находится, практически, по центру установленной палатки, её торцевой стенки, которая находится с противоположной стороны от входа . Эта центральная продольная линия установки палатки практически проходит через воткнутый в снег альпеншток. При этом сам альпеншток (ледоруб) воткнут в снег таким образом, что плоскость альпенштока, практически, будет параллельна задней торцевой стенке устанавливаемой палатки.

Более того, короткая и уширенная сторона альпенштока направлена в сторону вершины (показана красной стрелкой). А длинная и узкая часть в сторону склона (показана зелёной стрелкой).

А теперь смотрим на фото, сделанное на месте обнаружения палатки поисковой группой.

Фото сделано со стороны входа в палатку. Хорошо просматривается центральная продольная линия установки палатки.

Аналогично можно наблюдать и по лыжам на момент копки ямы и на момент обнаружения палатки… Которые после установки палатки никто не трогал. Но…. Альпеншток (ледоруб) переместился…. А левая лыжная палка от входа в палатку со стороны вершины сломана…. Значит сама палатка, заглублённая в снег при установке, испытывала очень сильное давление от снега со стороны вершины склона.

И это возможно только при подвижке снега относительно палатки. И изменённое относительно палатки расположение альпенштока тому явное доказательство.

Таким образом, на основании объективных фактов раскрывается картина трагедии. Последнее фото стоянки, обнаруженное в фотоаппарате погибшего туриста, и фото этого же места последней стоянки, сделанное поисковой экспедицией наглядно доказывают, что на склоне горы, где была установлена палатка туристов , была подвижка снежно-ледового пласта. Альпеншток, воткнутый в снег перед самой ночёвкой туристов, изменил своё положение относительно установленной палатки. И сдавливание палатки, как прессом, движущимся пластом снега с ледяной коркой, заставило туристов экстренно выбираться из палатки, разрезая её. Именно в это время (а туристы спали, скорее всего, поперёк палатки, и, конечно же, головами к стенке палатки, обращённой в сторону вершины) часть из них получила тяжёлые травмы головы от ледяного удара

Почему сход снега, произошедший в ту роковую ночь, был не замечен прибывшей поисковой экспедицией? Судя по перемещению альпенштока относительно палатки, сход ледяного пласта был локальным, как раз около места вырытой ямы под палатку. Туристы, выкопав яму под палатку на склоне, нарушили целостность пласта и под влиянием сильного ветра с вершины он пришёл в движение. И именно поэтому, найденная спасателями палатка оказалась в плотном окружении снега, хотя при установке палатки всегда выкапывается дополнительное свободное место вокруг неё. По крайней мере, для свободного входа-выхода.

А дальше… Травмированные и оказавшиеся полуодетыми ночью на сильном ночном морозе и в панике ушедшие вниз по склону туристы уже не смогли вернуться назад…

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https://newizv.ru/news/incident/25-06-2017/nikakoy-mistiki-yuriy-antipov-razgadal-prichiny-tragedii-na-perevale-dyatlova-5c94c286-8914-4e6e-a588-bbffba4b2990?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com