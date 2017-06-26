Очередная “версия”! Юрий Антипов “разгадал” причины трагедии на перевале Дятлова
В ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, поблизости от перевала, названного впоследствии "перевалом Дятлова", при не выясненных до конца обстоятельствах погибла группа из 9 туристов. С тех пор выдвинуто десятки версий трагедии. По мнению технического эксперта Юрия Антипова, ничего экстраординарного там не было.
Уже давно и до сих пор безрезультатно пытаются разгадать тайну гибели туристической группы Дятлова.
При этом имеется большой веер версий случившегося. Это и нападение на туристов местных жителей, нападение сбежавших из места заключения зеков, и испытание в этом районе секретного военного вооружения, и многие-многие другие.
Но так и осталась тайной причина, по которой все девять членов туристической группы не вернулись из этого туристического похода, а, впоследствии, все туристы были обнаружены мёртвыми около места своей последней стоянки. Разбив стоянку перед роковой ночью и установив палатку, по неизвестной причине туристы впоследствии покинули её, выбежав на сильный мороз, который был в ту ночь. Причём, как показало дальнейшее расследование, палатку туристы покидали экстренно, разрезав её изнутри. Этот факт установил следователь, осеновываясь на Заключение экспертизы.
Одной из первых была самая простая и очевидная версия подвижки снега. Но ни один из исследователей не смог привести убедительные факты этой версии. Только косвенные рассуждения. Здесь же будет просто и наглядно на основании фактического объективного материала доказано, что подвижка снега по склону горы в ту ночь была, и именно она заставила группу экстренно покинуть палатку. Причём не через вход, а разрезав крышу палатки.
Обращаю внимание, что палатка была разрезана со стороны склона горы (сторона противоположная вершине). Этот является логичным действием, когда пласт снега начинает скатываться со стороны вершины и конструкцию палатки по ходу схода снега(льда). А палатка, особенно длинная (как в этом случае- сшитая из двух палаток) всегда ставится максимально горизонтально, т.е. поперёк склона. Поэтому действия туристов, спешно разрезающих палатку для экстренного выхода из неё, логичны.
Более того, короткая и уширенная сторона альпенштока направлена в сторону вершины (показана красной стрелкой). А длинная и узкая часть в сторону склона (показана зелёной стрелкой).
А теперь смотрим на фото, сделанное на месте обнаружения палатки поисковой группой.
Фото сделано со стороны входа в палатку. Хорошо просматривается центральная продольная линия установки палатки.
И это возможно только при подвижке снега относительно палатки. И изменённое относительно палатки расположение альпенштока тому явное доказательство.
Таким образом, на основании объективных фактов раскрывается картина трагедии. Последнее фото стоянки, обнаруженное в фотоаппарате погибшего туриста, и фото этого же места последней стоянки, сделанное поисковой экспедицией наглядно доказывают, что на склоне горы, где была установлена палатка туристов , была подвижка снежно-ледового пласта. Альпеншток, воткнутый в снег перед самой ночёвкой туристов, изменил своё положение относительно установленной палатки. И сдавливание палатки, как прессом, движущимся пластом снега с ледяной коркой, заставило туристов экстренно выбираться из палатки, разрезая её. Именно в это время (а туристы спали, скорее всего, поперёк палатки, и, конечно же, головами к стенке палатки, обращённой в сторону вершины) часть из них получила тяжёлые травмы головы от ледяного удара
Почему сход снега, произошедший в ту роковую ночь, был не замечен прибывшей поисковой экспедицией? Судя по перемещению альпенштока относительно палатки, сход ледяного пласта был локальным, как раз около места вырытой ямы под палатку. Туристы, выкопав яму под палатку на склоне, нарушили целостность пласта и под влиянием сильного ветра с вершины он пришёл в движение. И именно поэтому, найденная спасателями палатка оказалась в плотном окружении снега, хотя при установке палатки всегда выкапывается дополнительное свободное место вокруг неё. По крайней мере, для свободного входа-выхода.
А дальше… Травмированные и оказавшиеся полуодетыми ночью на сильном ночном морозе и в панике ушедшие вниз по склону туристы уже не смогли вернуться назад…
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https://newizv.ru/news/incident/25-06-2017/nikakoy-mistiki-yuriy-antipov-razgadal-prichiny-tragedii-na-perevale-dyatlova-5c94c286-8914-4e6e-a588-bbffba4b2990?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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“Но так и осталась тайной причина, по которой все девять членов туристической группы не вернулись из этого туристического похода…” – нет, не осталась. “Тайна” разгадан. Их поход был запланированной передачей радиоактивных материалов сотрудникам западных спецслужб для дальнейшего контроля этих сотрудников. Но… что-то пошло не так и группу раскрыли. Для сокрытия следов была уничтожена вся группа. И ни какой мистики…