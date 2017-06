Новости Украины и Новороссии 26 июня 2017

Киевский суд перенес рассмотрение дела Януковича на 29 июня

Оболонский районный суд Киева отложил до 29 июня рассмотрение дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Сегодняшнее заседание длилось всего 35 минут.

Украинская прокуратура просила суд удовлетворить ходатайство о заочном производстве по делу.

«Сторона обвинения считает, что с целью привлечения Януковича к уголовной ответственности в отдельном производстве следует осуществлять специальное судебное производство, — заявил прокурор Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко. — Уважаемый суд, прошу вас удовлетворить данное ходатайство и постановить решение об осуществлении специального судебного производства в данном отдельном производстве по обвинению Януковича».

Председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что суд вынужден отложить заседание.

«В кодексе указано, что нужна повторная неявка обвиняемого на судебное заседание, для того чтобы можно было прокурору задать этот вопрос, — заявил Девятко. — Учитывая изложенное, суд действительно вынужден отложить заседание на 10 часов 29 июня».

К оглавлению

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «Северном потоке – 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил Порошенко, зачем Россия строит проект газопровода «Северный поток-2».

«Порошенко назвал «Северный поток – 2» «местью Украине». Нет, он нужен России и Европе для надежных поставок газа, не зависящих от постоянного шантажа Киева», — написал Пушков в Twitter.

Порошенко назвал Сев.поток-2 "местью Украине". Нет, он нужен России и Европе для надежных поставок газа, не зависящих от пост. шантажа Киева — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 26, 2017

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал проект газопровода «Северный поток-2» угрозой Украине: «Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Главная цель которой отнюдь не экономическая или энергетическая, цель − лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм».

К оглавлению

Украинцы жалуются на отказы по «безвизу»

Автобусная компания Ecolines отказала в перевозке в Болгарию четырем украинцам, которые планировали воспользоваться «безвизом».

Об этом пишет возмущенная украинка на странице в социальной сети, прилагая фото билета с отказом.

«Вчера моя сестра, с мужем и двумя детьми не могли выехать на отдых в Болгарию. Билеты на автобус компании Ecolines были куплены заранее, но на борт их не пустили, мотивировав это тем, что у дочки (12 лет) нет визы. У сестры, её мужа и сына есть немецкий Шенген. У племянницы виза закончилась как раз перед введением безвиза.

Мы звонили в болгарское посольство и таможенную службу — везде нам сказали, что можно ехать, у ребенка биометрический паспорт. Но в автобус их не пустили», — пишет украинка Елена Ващенко.

По её словам, на вопрос о безвизе представители компании-перевозчика ответили: «У нас свои законы».

На билете написано: «Отказ в поездке, нет визы, только биометрика».

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступил в силу в ночь на 11 июня. При этом права на работу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.

Источник

К оглавлению

Западные СМИ прозрели: На Украине есть фашизм

Автор статьи на сайте OffGuardian обратил внимание на то, что информагентство Reuters недавно посоветовало президенту Трампу продемонстрировать свою нетерпимость к антисемитизму довольно необычным образом — осудив Украину, так как её власти поощряют фашизм.

Об этом говорится в статье ИноТВ.

В доказательство автор статьи на сайте Reuters Джош Коэн приводит следующие факты: Киев недавно назвал одну из своих главных улиц в честь бывшего пособника нацистов и ярого антисемита Романа Шухевича; в 2015 году украинский парламент принял закон, признающий Организацию украинских националистов (ОУН)* и Украинскую повстанческую армию (УПА)* борцами за независимость Украины в ХХ веке; множество мемориалов, связанных с холокостом, включая Бабий Яр, были осквернены вандалами-антисемитами; Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект о юридической реабилитации участников ОУН-УПА и так далее.

Эти заявления, несомненно, шокируют людей, которые привыкли узнавать новости об Украине из мейнстримных источников, ведь всё это время с момента начала «правого переворота и последующей за ним гражданской войны» СМИ уделяли бóльшую часть внимания разоблачению мифов об украинских нацистах, называя это российской пропагандой со стороны «путиноботов», пишет OffGuardian.

В 2014 году издание The Atlantic назвало украинских нацистов «призрачной угрозой». Автор статьи в The Guardian Люк Хардинг заявил, что на Украине нет нацистов, так как один из протестовавших на Майдане был евреем. «Блестящая аргументация!» — с иронией заметили в OffGuardian. Журнал Politico высмеял «воображаемых нацистов», а один из выпусков газеты The Guardian вышел с заголовком «Не верьте российской пропаганде об украинских «фашиствующих» участниках протеста».

«То есть нацистов на Украине не было, а сейчас они вдруг появились, — подмечает OffGuardian. — Спустя три года взращивания фашизма на Украине его теперь признают политической реальностью». И это вовсе не из-за насилия в адрес жителей Восточной Украины, а потому, что это политически выгодный ракурс для нападок на своего президента.

К примеру, от Обамы никогда не требовали осудить украинских фашистов, несмотря на его активную поддержку правительства Порошенко, в кабинет министров которого входили правые радикалы. От сенатора Джона Маккейна, который охотно фотографировался с выходцами из крайне правых кругов, СМИ также этого не требовали. Ни к Джону Керри, ни к Виктории Нуланд, которые приложили руку к формированию нового правительства на Украине, никогда не предъявлялись подобные претензии, напоминает OffGuardian.

«Такое ощущение, что украинские нацисты появляются из небытия и исчезают в зависимости, когда на то есть политическая выгода», — делает вывод OffGuardian.

* Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) — организации, запрещённые в России

Материалы содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не всегда отражают позицию редакции

К оглавлению

Порошенко летит к Макрону внушать свою позицию по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник посетит с визитом Париж, где проведет первую встречу с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Детальной информации о визите главы украинского государства пока нет, известно лишь, что Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта на Донбассе, пишет РИА Новости.

Подготовка к переговорам четверки

После встречи с Макроном Порошенко рассчитывает на проведение на этой неделе телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки» по Донбассу.

О планах таких переговоров пока заявил только сам Порошенко, другие участники процесса эту информацию еще не подтвердили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения таких переговоров обсуждается.

В то же время, по информации МИД Украины, встреча лидеров «норманской четверки» в ближайшее время точно не планируется.

К оглавлению

“Торпеда Путина” в Николаеве

Визит Савченко в Николаев и встреча с "патриотическими активистами".Это очевидно была зрада. А ниже немного ганьбы.Выступление мэра Львова и снова "патриотические активисты".

К оглавлению

Как расценивать флаги ДНР и ЛНР в «Артеке»? (ФОТО, ВИДЕО)

Присутствие делегаций ЛНР И ДНР, а также пронос детьми республиканских флагов на сцене в ряду флагов других иностранных государств, в том числе Австралии, США, Франции, Японии и Украины на сцене во время торжественной церемонии открытия 7-й смены в «Артеке», конечно, не тянет на признание, как склонны трактовать это событие самих республик некоторые оптимисты. Однако полностью отрицать значение этого важного символического шага тоже было бы нелепо. Понятно, что визит Владимира Путина в «Артек» планировался Администрацией президента, которая, естественно, осознанно заложила в план мероприятия такой достаточно скандальный элемент как демонстрация государственной символики непризнанных сепаратистских образований, борьбу которых за право жить по собственной воле Россия негласно поддерживает. Очевидно, что эта поддержка становится все более зримой и президент России умышленно совершает шаги, которые указывают не намерение руководства страны и впредь оказывать помощь Донбассу. Однако, как известно, глава российского государства — не сторонник резкой и радикальной смены политического экстерьера. Поэтому ЛНР И ДНР маркированы как иностранные государства не на уровне межгосударственных отношений — это можно было бы сделать только после акта полноценного признание, как в случае с Абхазией и Южной Осетией, — а в рамках медийного события, что, естественно, не накладывает на Россию никаких правовых обязательств. Тем не менее, расчет на скандал, конечно же, был. Сценаристы церемонии из Администрации президента хорошо понимали, какой тарарам устроят, увидев чудовищную картинку с сепаратистскими флагами, «украинские партнеры» и как их негативная реакция придаст событию специфический объем. Но ясно, что такова была воля главы государства — он пожелал сообщить городу и миру, что в том или ином виде Россия с Донбассом, за Донбасс, и намерена в перспективе только повышать статус сотрудничества вплоть до признания республик. Кажется, намек на это был сделан настолько недвусмысленный, что толковать как-то иначе эпатажную церемонию вряд ли получится. Довольно существенно и то обстоятельство, что действие этой пьесы разворачивалось в Крыму, поскольку понятно, что нынешний, оспариваемый Украиной и Западом статус территории как субъекта РФ — это именно то, в очереди за чем уже три года стоят Донецкая и Луганская народные республики. Соответственно, крымская земля в данном случае выглядит как своего рода перешеек, сложным образом связывающий Донбасс с Россией. Крым получил желаемое, а мятежные территории удерживаются по разным причинам в режиме ожидания, но этому может прийти конец и Донбасс вслед за своим черноморским собратом может оказаться там, куда он всеми силами пытается попасть. Вообще надо сказать, что Крым и реально служит своего рода точкой перехода. Именно с ним республики сейчас развивают различные связи — по линиям экономики, образования, культуры. Главы ЛДНР принимают участие в официальных правительственных заседаниях, подписываются договора о сотрудничестве как на межправительственном уровне так и между министерствами и ведомствами. Подписание договора о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Крыма и ДНР состоялось 16 июня сего года. На церемонии крымский представитель заявил, что полуостров намерен развивать сотрудничество и выводить товары из Донецкой республики на новые рынки. Но Крым — не единственная дверь, через которую республики заходят в Россию. Есть и другие уровни взаимоотношений — как вертикальные, так и горизонтальные. Все республиканские министерства и ведомства напрямую, минуя руководство ЛДНР, курируются соответствующими российскими структурами. Чиновники из Москвы регулярно наносят визиты в Донецк и Луганск, чтобы помочь в решении тех или иных вопросов. Причем статус кураторов отнюдь не заштатный — забота о регионе возложена Москвой на людей заслуженных и высокопоставленных. Но и это не все. Есть и движение в обратном направлении. Донецкие и луганские хозяйственники, медики, связисты и т. д. по собственной инициативе ведут поиск взаимовыгодных контактов с интересными им российскими регионами и стараются договариваться о сотрудничестве и взаимодействии. Иногда это удается, иногда нет, но то, что республики обрастают двусторонними связями в попытке самостоятельно расширить пространство интеграции, — это факт. Конечно, не все складывается так гладко, как написано. К примеру, вывод из коллапса, вызванного блокадой промышленных предприятий Донбасса, идет со скрипом. Не хватает нормативной базы, сырье поступает в недостаточных количествах, нет оборотных средств, степень готовности российских рынков к принятию продукции из республик невелика, но первые шаги уже сделаны. Пока рано говорить об успехах, люди информированные констатируют, что сбоев в шумно разрекламированной операции по спасению донбасской промышленности сегодня больше, чем достижений. Но направление движения определено. С этого пути уже никто — ни Донбасс, ни Россия — сворачивать не собираются. И, может, это как раз и есть то самое главное сообщение, сделанное Владимиром Путиным со сцены, по которой перед его выступлением дети торжественно пронесли флаги Донецкой и Луганской народных республик. Андрей Бабицкий Украина.ру Читайте также: «Украина заплатит за это большую цену» — в Совфеде прокомментировали решение усложнить въезд россиянам

К оглавлению

Безумно больно

https://www.facebook.com/hanna.mokrousov a/posts/1414229791989060 – цинкПримерно так выглядит молекулярная гражданская война, которую развязали после государственного переворота в Киеве. То, что на фото – это последствия сознательного выбора сделанного в 2014 году. Кто не захотел в этом и с этим жить – отчалили от Украины вместе с Донбассом и Крымом, те кто остался – по доброй воле и по принуждению, вынужден терпеть подобное, наивно теша себя надеждой, что нечто подобное является не более, чем редкими эксцессами, хотя на деле, это просто еще одно из проявлений многолетней политики направленной на разжигание межнациональной ненависти на Украине и расчеловечивания жителей Донбасса, что ярко проявлялось еще в 2004 году, когда избирателей Януковича сравнивали с бандитами и гопниками. Но как оказалось, то были только цветочки. Ягодки ненависти пожали в 2014. Те, кто не замечал или делал вид, пока все это вызревало, очень удивляются, когда это затрагивает их лично, но не стоит удивляться, когда проявления гражданской войны стучат к вам в дверь. Для многих это безумно больно, но такова новая украинская нормальность, которая весьма болезненна для собственных граждан.

К оглавлению

Украина препятствует нормальному движению пассажиропотока на границе с Крымом

Затруднения в преодолении украинского рубежа границы в конце рабочей недели и в выходные дни входят в привычную норму и становятся своего рода традиционными для потока лиц, пересекающих российско-украинскую границу на севере Крымского полуострова, в частности на джанкойском направлении. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым.

По неизвестным для въезжающих в Крым причинам украинская сторона препятствует нормальному движению пассажиропотока, создавая километровые очереди из автомобилей.

Не стали исключением и эти выходные дни. Так, пересекающие государственную границу граждане сообщают, что 24 июня т.г. перед КПВВ «Чонгар» ожидали своей очереди более 50-ти транспортных средств, в самом же пункте пропуска их насчитывалось порядка двадцати. Прибывающие из Украины на российскую территорию жаловались на то, что в очереди им приходилось ожидать от двух до четырех часов, а ведь многие едут на отдых с детьми.

Назвать причины сбоев в работе представители украинских государственных органов либо отказываются, либо ссылаются на несуществующие проблемы в российских пунктах пропуска.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщает, что пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в штатном режиме, оформление лиц и транспортных средств идет в строгом соответствии с установленным российским законодательством административным регламентом. В настоящее время на территории контрольно-пропускных пунктов ситуация стабильная, очередей и задержек в оформлении нет.

К оглавлению

Часы Петра Порошенко

Тайна пентагонских часов



К оглавлению