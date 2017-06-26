Непознанное Лукоморье

Начало цикла здесь http://www.kramola.info/blogs/rusy/skifskie-kurgany-lukomorya

Эта статья не будет перегружена излишними картинками и ссылками. Она больше для серьёзных исследователей древнего прошлого Руси. Исследование и всестороннее изучение скифского кургана «Шеломок» натолкнуло нас на мысль пройти по берегу Томи от Шеломка до устья Басандайки.

Цель была очень проста: осмотреть крутые берега реки на предмет выявления различных западин, котловин, воронок и провалов как возможных входов в карстовые пещеры, о которых так много было сказано, и о которых есть неоднократные упоминания в исторических источниках. То, что эти пещеры существовали, можно сказать утвердительно и убедительно. И то, что они существуют до сих пор, факт неоспорим.

Что это за пещеры и для чего их использовали в древности, сейчас можно высказать лишь версии и гипотезы. Но, тем не менее, иной раз, даже, казалось бы, бредовая гипотеза, на поверку оказывается крепче официальной теории. Итак, Томск находится на геологическом разломе. Это сочленение Колывань-Томской складчатой зоны и юго-восточной части Западно-сибирской плиты. Город находится на юго-западной окраине Притомской глыбы надвинутой на верхнепермские отложения Кузбасса. Не секрет, что любой геологический разлом, это выход на поверхность Земли энергий определённого плана и качества. Мало того, Томская область расположена посредине Евразийского материка (по одним данным эта средина проходит через город Томск, по другим через Колпашево). Странно как-то получается в продвинутый век GPS навигации, не правда ли? Ну да не о том разговор. Расположение города на разломе, видимо имело для наших предков сакральный смысл. Предполагается, что это было место перехода в загробный мир. Своего рода усыпальница-некрополь государственного масштаба. Асии, или ещё какой империи, пока сказать трудно. Идут исследования. Но то, что это место использовалось в некоем сакральном смысле какой-то крупной державой русов, уже можно сказать достаточно уверенно. Если учитывать энергетику Томского района, плюс наличие пещер и реку Томь, как водный путь, вплотную прилегающий к крутым берегам и нивелирующую разлом, то вывод напрашивается сам собой: Томские окрестности несут на себе отпечаток таинственный и сакральный. Название реки Томь у разных народов, населявших Сибирь в разное время, было разное. Но есть два основных названия, данные народностями, довольно долго проживавших на территории Сибири близ Томи. Это Тюрки и Шорцы. В переводе с тюркского языка, Томь означает, Царская река. С шорского – тёмная вода. Спрашивается, почему Царская? Ведь есть в Сибири реки, гораздо большие, чем Томь. Скорее всего, цари по ней всё-таки плавали. Вернее их возили. Уже усопших, к месту захоронения. И всё сводится к тому, что Томь служила водным путём в тёмное загробное царство, в мир теней. Отсюда видимо и шорское название – тёмная вода. Возникает ассоциация с тёмным загробным миром, потому как тёмными воды Томи не были никогда. Более того, предполагается, что и местность наша и река были священными и не каждому был разрешен доступ сюда. И вот на горизонте уже замаячило Сказочное Лукоморье…

У многих народов существует миф о том, что последнее путешествие усопшего проходит именно по реке. Река служит границей между миром мёртвых и миром живых. У славян это Смородина и Калинов мост, в индуизме Вайтарани, у греков Стикс.

Но если из разряда мифов перейти в реальность, то именно в верховьях Томи, в её истоке и находятся мегалиты Горной Шории и гора Куйлюм. Те мегалиты и то место, которое Беспалов А.Г. убедительно выводит как одну из колыбелей цивилизации. Об этом мы упоминали в прошлой статье. Но там же, только по левому течению Томи есть и гора Груздина. В славянской мифологии Груздина, это птица-полубогиня, ведавшая ключами от семидесяти замков и дверей в Край-земле (по другим источникам дверей в подземное царство). И Край-земля и подземное царство вполне отождествляются между собой. Вполне вероятно, что Груздина существовала в реальности и занималась тем, что стерегла вход в подземелья с разветвлённой сетью тоннелей и подземных ходов. Вероятность входа реально существующего или существовавшего в этой горе довольно высока. Существование же пещер в горе Груздина пока не подтверждено. Для этого требуется провести исследовательскую экспедицию. Вообще эти две горы, Куйлюм и Груздина, образуют гипотетические врата, через которые и протекает Томь, в среднем течение которой обнаруживается Томская Писаница в районе города Кемерово и пещеры возле города Томска. Видимо это далеко не случайные совпадения.

Подтверждение обряда захоронения в пещерах мы находим у Пушкина А.С. в сказке о Мёртвой Царевне и семи богатырях. Думается, вынужден был великий поэт (или тайная группа) скудные сохранившиеся ведические знания облекать в форму сказок, чтобы пройти цензуру. Кстати обычай захоронения в пещерах был распространён в Сирии, Египте и Палестине. Хоронили также в Римских катакомбах и в Киевских пещерах. Откуда спрашивается, перешла монастырская традиция хоронить монахов в пещерах? Библейский Лазарь был положен в пещеру. Иисус Христос был положен в пещеру. Откуда пошла иудейская традиция захоронений? И иудейская ли? Неудобные вопросы для кое-кого.

Томский исследователь, геолог и писатель Новгородов Н.С. в своих книгах довольно тщательно, описал факты использования подземелий и пещер Томска. Особенно примечательны факты, о таинственном народе, обитающем в подземельях древнего Томска или того городища, которое предшествовало Томску. Николай Сергеевич доказывает, что Томск стоит на месте древней Грасионы, о которой говорят и Иранские источники. Именно там упоминается, что город имел обширную подземную часть. Также есть исторические данные, что Александр Македонский использовал пещеры. Низами в своей поэме описывает оставление своей поклажи и немощных солдат Александром Македонским в подземельях перед его броском на Север.

Приведённые примеры, это всего лишь предания, но есть и реальный исторический факт, факт реального существования пещер Томска. В 1908 году в крутых берегах Томи была обнаружена «Пещера воина». В ней обнаружили воина, предположительно гунна в деревянных доспехах, обтянутых кожей. Так же подтверждением существования подземных пустот близ Томска служат многочисленные воронки, замкнутые западины и цирки, которыми изобилует берег Томи от Лагерного Сада и до Синего Утёса. За счёт слияния нескольких воронок образуются крупные полья, которые могут достигать довольно крупных размеров. В одном из таких польев и стоит курган Шеломок. Кстати почему-то именно берег Томи от Лагерного сада и до Синего Утёса является особо охраняемой природной территорией. Берег с крутыми склонами, неудобица другим словом, есть в землепользовании такое понятие. Значит, есть всё-таки, что охранять?! Или скрывать?

В естественных условиях сами воронки образуются из-за обрушения и просадки сводов пещер в результате разрыхления пород талыми и подземными водами. Это нормальный геологический процесс. Однако, думается наши предки иногда намеренно делали обрушения сводов пещер, чтобы закупорить «лишние» входы.

Но откуда же вообще взялись эти пещеры под Томском? Ведь здесь нет гор как на Урале, Алтае или на Кавказе. Очень мало скальника, в основном глина. Дело в том, что так называемый глиняный карст возникает в процессе растворения пород, а также в результате механического выноса глинистого вещества подземными водами. В геологии этот процесс называется суффозия. За десятки тысяч лет такой природной деятельности подземные пустоты могут достигать внушительных размеров. Естественно наши предки в силу своих обычаев и традиций просто не могли не воспользоваться этими обстоятельствами. Они могли блокировать лишние входы от нежелательного проникновения и прокопать сеть тоннелей, соединяющих сеть пещер. Где-то и вовсе просто обрабатывали центральные тоннели, естественные пустоты и более мелкие проходы, соединяя отдельные пещеры, строя под землёй своего рода города и выделяя место под захоронения. Своего рода такие некрополи. Видимо так появились и Томские подземелья. Мы не удивимся, что Томские подземелья закрыты для людей именно по причине нахождения там огромного количества останков и останков именно белых людей. Русов другими словами. Думается, что кем-то давно уже сделаны генетические анализы и экспертизы останков Томских подземелий. Нежелание переписывать официальную версию истории касательно коренных народов Сибири, имеет под собой вполне объяснимую причину. А конкретнее, опасность подтверждения существующими останками в Томских подземельях версии о коренном народе Сибири как русском народе, может иметь под собой объяснение полного закрытия Томских подземелий для доступа туда. Собственно по-другому, страх официальных историков перед фактами генеалогии.

Если в недалёком прошлом весь берег Томи в районе Томска был изрезан пещерами, то куда же они подевались? Видимо некоторые обрушились естественным образом вследствие необратимых геологических процессов. Некоторые были засыпаны древними предками. Но основная их часть мы думаем, была уничтожена уже в новейшей истории. Есть исторические факты, о пароходе с золотом Колчака, который шёл в ставку Пепеляева А.Н., которая находилась в Аникино, аккурат в устье реки Басандайки. Дело было поздней осенью 1919 года в ледостав. Пароход в устье Басандайки зашёл, но назад уже не вышел. А золото? Пароход, скорее всего, вмёрз в лёд. Золото перегрузили на сани и доставили в ставку. Далее его поместили в одну из пещер, а потом вход взорвали. Взорвали и все оставшиеся пещеры, чтобы запутать следы. Это как одна из многих версий и предположений. Потому то и нет видимых признаков пещер в современное время. Вполне возможно, что часть «золота Колчака» так и лежит в одной из пещер Томска до сих пор.

Что имеем в сухом остатке?

В сухом остатке имеем предания старины глубокой и кое-какие артефакты. Это не мало, на самом деле. Было бы стремление и желание, и Лукоморье начнёт отдавать свои тайны. Итак, после планетарной катастрофы, которая уничтожила Гиперборею, русский народ откатывается в горы Алтая и там начинает восстанавливать цивилизацию. В тяжелейших условиях планетарного катаклизма происходит серьёзная деградация народа. Рушится инфраструктура общества и всё приходится начинать практически заново. Народу остаются предания и родовая память. Топонимы переносятся в горы Горной Шории. Основная жизнедеятельность происходит в районе горы Куйлюм. Погребения совершаются на левом берегу Томи на горе Груздина. По мере восстановления цивилизации и увеличения народонаселения начинается освоение территорий ниже по течению рек. Обнаруживаются Томские пещеры или как уж их там назвать. Было ведь какое-то название в древности берегам современного Томского района. Принимается решение использовать пещеры под захоронения. Возникает Лукоморье. Лукоморье в контексте: излучина загробного мира. Возникает усыпальница государственного масштаба. Возникает и городище с инфраструктурой вокруг. Грустина, Грасиона или ещё что, пока сказать трудно, уж много версий о расположении Грустины было высказано и везде есть нестыковки. Возникает и крупное сооружение, такое как курган. Только предки наши не страдали гордыней и самолюбием. Насыпь такого масштаба как курган Шеломок, это не дань самолюбию. Насыпь таких размеров, это гарантия сохранения памяти в веках. Памяти? Преданий? И их в том числе. Вот только понимание мотивации и смысла таких трудозатрат пришло после посещения Томска Дмитрием Мыльниковым.

. Он после посещения кургана Шеломок словно дал некий толчок нашим умозаключениям. Лукоморье видимо не простая излучина смерти или загробного мира, Лукоморье, это территория связи с предками. Тогда и усилия по возведению такого огромного кургана оправданны.

А.С. Пушкин

«У лукоморья дуб зелёный»

Из поэмы “Руслан и Людмила”

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо – песнь заводит,

Налево – сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Через леса, через

моря

Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух… там Русью пахнет!

И там я был, и мёд я пил;

У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный

Свои мне сказки говорил.

Александр Сергеевич прямым текстом написал, что именно предки наши выходят из вод ясных. Только дурак не поймёт…

Олег Толмачев, используя материалы доклада Александра Бодягина на конференции «Тигр». В следующей части будет идти речь о месте, где по нашим соображениям следует искать древний город Грустину.

Продолжение следует…