«Не шутите с огнём»: в России предостерегли США от выхода из договора РСМД

Группа конгрессменов направила в администрацию президента США предложение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Автор законопроекта и глава комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс связывает своё предложение с тем, что Россия якобы не выполняет условия соглашения. Опасения возможных последствий выхода Соединённых Штатов из договора РСМД высказывают многие американские политики. В то же время российские сенаторы заявили, что определённые круги в США «развивают в мире ностальгию войны». В Совфеде не исключают, что ситуация будет использована Вашингтоном для наращивания военного потенциала в Европе.

В администрацию президента США от нескольких членов конгресса поступили предложения о выходе из Договора о ликвидации РСМД. О законопроекте, подготовленном членом палаты представителей и главой ключевого комитета по ядерным вооружениям Майком Роджерсом, сообщило издание Politico.



«С нашей стороны было бы безответственно продолжать придерживаться этого договора, если единственный, помимо нас, его участник давно отошёл от соблюдения его условий», — заявил Роджерс.

«Президент США должен рассмотреть возможность обвинения России в существенном нарушении договора. В то же время Соединённые Штаты должны начать исследование и разработку подобных систем», — заявил официальный представитель Коттона.

Издание напоминает, что в феврале 2017 года другой сенатор-республиканец —Том Коттон — также выступал с подобным предложением. В представленном им законопроекте предлагалось обвинить Россию в существенном нарушении договора РСМД, что стало бы первым шагом для выхода из него.Вместе с тем в Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США опасаются последствий выхода из договора РСМД, полагая, что такое решение может послужить началом полномасштабной гонки вооружений, пишет Politico.

Так, представители Минобороны и Госдепа заявили Politico, что соблюдение договора РСМД остаётся в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов. В ранее не опубликованном докладе конгрессу Пентагон прямо предостерегал от одностороннего выхода из соглашения или его расторжения.

Бывший министр обороны США Уильям Перри считает, что выход из договора РСМД приведёт исключительно к росту опасности.

«Шансы того, что ошибки приведут к ядерному конфликту, возрастут», — отметил он.

«Мы находимся на перепутье. Существует опасность того, что вся структура режима контроля над вооружениями развалится, и мы окажемся вовлечены в гонку ядерных вооружений. Прежде чем выходить из договора, надо крепко подумать», — заявил Бёрт.

Аналогичного мнения придерживается и дипломат Ричард Бёрт, занимавшийся размещением ракет «Першинг» и бывший главным переговорщиком по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) в администрации Джорджа Буша — старшего.img]http://img12.nnm.me/d/f/6/4/b/b76987e2bff9fb4b57450e858f6_prev.jpg[/img]Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал предложение конгрессменов «попыткой продолжения антироссийской истерии» и заявил, что Россия не будет «смотреть сквозь пальцы» в случае выхода США из договора РСМД и использования ситуации для наращивания военного потенциала в Европе.

«Если выход из договора произойдёт и повлечёт за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры. Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путём распила при контроле американской стороны», — цитирует Озерова РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с RT выразил уверенность, что предложение конгрессменов говорит о том, что США развивают в мире «ностальгию войны».

«Они пытаются реализовать советскую тему, думают следующим образом: «Если развалили СССР, то развалим и Россию!» Не получится, господа, не получится. Не шутите с огнём», — заявил Клинцевич.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия «закрыла небо» и в состоянии обеспечить свою безопасность. Он добавил, что Россия — мирная страна, но она сумеет обеспечить безопасность своих людей и своей территории.

«И никогда мы больше не втянемся в гонку вооружений, чтобы на нет свести и ослабить социальные процессы, экономику», — заключил Клинцевич.

«В любом случае мы не будем смотреть на то, как нарушаются, как не соблюдаются (существующие договоры. — RT), как оснащаются наступательные вооружения… Мы не будем сторонним наблюдателем в этом вопросе, будут тоже приняты соответствующие меры», — заявил Швыткин.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что это решение конгрессменов может стать отправной точкой к новой гонке вооружений, хотя Россия и не является её сторонницей. Депутат подчеркнул, что, в отличие от Соединённых Штатов, Россия полностью выполняет все взятые на себя обязательства по договору РСМД.В США регулярно звучат обвинения России в невыполнении договора РСМД и призывы вернуться к его полноценной реализации. Февральское заявление конгрессменов было сделано из-за сообщения о размещении Россией на своей территории «боеспособного подразделения крылатых ракет наземного базирования класса «земля — земля».

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва тогда обвинил Россию в нарушении «духа и целей» договора РСМД и заявил о необходимости поиска «рычагов давления на Россию», чтобы Москва «вернулась к соблюдению соглашения».

«Эта система сама по себе несёт угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно размещает её, чтобы угрожать НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО», — заявил Сельва.

Бывший и. о. представителя Госдепартамента Марк Тонер тогда подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему считает, что Москва «нарушает свои обязательства в рамках договора».

В ответ и в Кремле, и в российском внешнеполитическом ведомстве назвали все обвинения голословными.

«Россия была, остаётся и будет оставаться привержена всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора РСМД. Я хочу напомнить слова президента Путина о том, что зачастую Россия остаётся привержена международным обязательствам даже в ситуациях, когда это не совсем соответствует интересам России, иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале июня замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил обеспокоенность продолжающейся в США тенденцией обвинять лишь Россию в проблемах, возникающих в процессе нормализации отношений, включая якобы нарушения договора РСМД.

«Нас не может не беспокоить сохраняющаяся с американской стороны тенденция возлагать на нас (вину за. — RT) те или иные сбои в процессе диалога и снятия имеющихся проблем. В особенности это касается договора РСМД, по которому мы только что услышали новую порцию обвинений в адрес России», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва «неоднократно исчерпывающим образом» поясняла свою позицию: США уходят от конкретной работы по претензиям в несоблюдении договора в их адрес.

Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом. Соглашение, запрещавшее производство, испытание и развёртывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и малой (500—1000 км) дальности, стало важным элементом в деле разоружения.

Условия договора об уничтожении существующих ракетных комплексов были выполнены к июню 1991 года. В СССР было ликвидировало 1846, а в США — 846 комплексов.

Источник: nnm.me