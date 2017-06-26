«Месседж США» от Порошенко: отдам все, только спасите!

Унизительная встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом состоялась, оставив после себя двоякое впечатление. Полагаю, не только у меня возник вопрос: а зачем она вообще была нужна? Впрочем, интересна точка зрения политолога Дмитрия Корнейчука, объяснившего, почему Петруха так долго навязывался Трампу, зачем, собственно, приезжал и о чем врал украинцам.

Основные посылы Порошенко: сохранить за собой кресло президента и подать сигнал народу, что украинская дипломатия обыграла Путина, раз Порошенко попал на встречу к Трампу раньше него. Ну, и добавим сюда такой момент, как невыполнение минских соглашений со стороны Киева. Порошенко получил «втык» за разгильдяйство, но сделал вид, что намерен перезапустить минские соглашения под давлением Запада.

Впрочем, олигархам, в том числе Ахметову и Фирташу, есть о чем задуматься. В интервью Порошенко прозвучало обещание США пустить их на энергетический рынок.

Другими словами, приватизация объектов энергетики и газового рынка станет возможна для американских компаний. Плюс Киев станет закупать уголь и ядерное топливо в Штатах. Как не крути, а Штаты в прибыли, Украина в полной…

Отличная тактика при общении с нелояльными олигархами. Шаг в сторону и чьи-то активы уплывают американцам. Не говоря уже о том, что после таких вот обещаний американские бизнесмены «надавят» на Трампа, чтобы он сохранил столь удобную марионетку у власти в Киеве. Интересы бизнес-лобби Порошенко просчитал лучше, чем свою внешнюю или внутреннюю политику. В вопросах спасения собственной шкуры он точно преуспел.

Единственное, что остается неизменным: нежелание Порошенко оставить Донбасс в покое и прекратить кровопролитие. Но оговорки в сторону Вашингтона надолго его не спасут от народного гнева и проныры Тимошенко, решившей, что настало ее время прорываться во власть. Не зря звучат на Украине призывы: «Импичмент Порошенко!» и заявления о том, что он себе уже на десяток импичментов успел «наработать» за это время.

Вот так и выясняется, что никакого успеха и нет. Поэтому Порошенко и пытался прорваться к Трампу на поклон и заручиться поддержкой, но не для Украины, а для себя. А то вдруг турнут с креслица, а бежать и некуда! Он же не Янукович, чтобы в России прятаться: не поймут, вернут обратно… народу.

Вот и приходиться продолжать вешать лапшу на уши и народу, и Трампу. Кстати, все видели кадры, когда Порошенко словно сиротинушка примостился на газончике напротив Белого дома и начал интервью давать? Показательная картина, как и само прибытие украинского лидера на эту «встречу века». Отношение к Украине, мягко говоря, пренебрежительное.

Ну, встреча с Трампом давно прошла, а какими успехами Порошенко может похвастаться помимо визита в США? Тем, что почти 30 тысяч человек во Львове сидят без воды из-за аварии на магистральном водопроводе? Или тем, что Львов захлебывается в помойках и над областью зависла угроза возникновения крайне опасной эпидемиологической ситуации?

Или сохранением перемирия на Донбассе? Особенно после размещения на сайте Обозревателя информации о том, как «оккупантов резали ножами»? Зная о «героизме» ВСУ, нетрудно догадаться, что без очередной подлянки дело не обошлось. Любят они заходить со спины и нападать на чужой территории.

А может Порошенко впору начать хвастаться тем, как он пустит по миру сограждан? Верховная Рада уже утвердила его законопроект о бесспорном списании долгов за коммуналку с банковских карточек. Пенсионеров начнут грабить, как говорится, «не отходя от кассы». Возможностью отодвинуть платежи по срокам им больше не воспользоваться. Но Порошенко их не опасается, главное, олигархов приструнить с политическими соперниками.

Вот только получится ли у него прижать шантажом олигархов, добиться от них лояльности? Сохранит ли Трамп теплое местечко за продажной украинской врушкой или решит, что пора найти более эффективного менеджера на должность президента Украины?

Это мы узнаем по успеху столь желанного на Украине импичмента для Порошенко? В любом случае, эта процедура картины в целом не изменит, просто поменяет игроков в Киеве. Но как смешны попытки Порошенко сохранить в своих руках власть и нагадить при этом на головы противникам. В этом вся суть новой власти на Украине.