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Математическая “война” объявлена

18:26. 26 июня 2017 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:
Редакционная статья 2017
  • Математическая война объявлена

 

Одним из главных героев Питерского форума, посвященного цифровой экономике, стал 23-летний Виталик Бутерин, создатель блокчейн-платформы Ethereum, одной из самых передовых, с рыночной капитализацией более 20 млрд долларов. С шестилетнего возраста Виталик жил в Канаде, в 2011 году вместе с друзьями основал Bitcoin Magazine, впоследствии ставший первым печатным изданием о блокчейне и криптовалютах, в том числе биткойне. Глава Сбербанка Герман Греф однажды представил Бутерина так: «Когда Виталик рассказывает о блокчейне, профессора Стэнфорда достают блокноты и начинают записывать».
 
Платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов Ethereum на базе блокчейна появилась в середине 2015 года. Как рассказывает Бутерин, шесть лет назад он вошел в блокчейн, купив 20 биткойнов, восемь из которых тут же потратил на покупку рубашки:

— Мне очень понравилась идея децентрализации, заложенная в основу платформы блокчейн. Использование ее для криптовалюты — только первый шаг. Идея состоит в том, чтобы сделать общую платформу, понимающую программный код. Для этого нужно решить две задачи: технологическую — с масштабируемостью, конфиденциальностью и безопасностью, и человеческую — обучить людей пользоваться платформой и получать преимущества

Сегодня Ethereum обогнала по капитализации Twitter, ею интересуются крупнейшие мировые банки и компании, включая ВЭБ и Сбербанк. Недавний всплеск интереса к криптовалютам во многом обусловлен событиями в Японии, где регулятор признал их полностью легальным активом. Если по этому пути пойдут и другие страны, то интерес к блокчейну продолжит расти, а криптовалюты — увеличиваться в стоимости.

В рамках Питерского форума Виталик Бутерин встретился Владимиром Путиным. Президент России положительно оценил возможности, которые предоставляет платформа для развития цифровой экономики в России, и посоветовал начать переговоры с несколькими министерствами и ведомствами.

Справка:

Блокчейн (англ. Blockchain — цепочка блоков) — распределенная база данных, которая хранит информацию обо всех транзакциях участников системы в виде цепочки блоков. Доступ к реестру есть у всех пользователей блокчейна, выступающих в качестве коллективного нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе данных. Блокчейн может применяться для финансовых операций, идентификации пользователей, создания технологий кибербезопасности и др.

 

Внедрение блокчейн-технологий в бизнес- и госуправление позволит России совершить прорыв, сопоставимый с тем, что произошел в США 25 лет назад благодаря первенству в развитии интернета. К кардинальным изменениям блокчейн приведет лет через семь-десять. А уже сейчас мы можем наблюдать развитие ICO — краудинвестинга на блокчейне. Это новый способ привлечения средств. Идея существует не только в рамках криптовалютного сообщества, она становится частью реальной экономики. Благодаря ICO различные проекты поднимают десятки миллионов долларов в день на платформах Ethereum, Waves. Идет легитимизация этого механизма. Если он будет введен в правовое поле, бизнес получит огромный стимул для развития, поскольку многие вещи с точки зрения ведения дела можно будет оптимизировать.

Справка:

Биткойн(англ. Bitcoin, от bit — «бит» и coin — «монета») — пиринговая платежная система, для обеспечения функционирования и защиты которой используются криптографические методы. Проводимые сделки необратимы, электронный платеж между двумя сторонами происходит без посредников. Средства никто не может заморозить, даже временно, за исключением самого владельца.  

 

Российские регуляторы до сих пор мечтают заключить приложения блокчейн в рамки существующей нормативной базы. По мнению Бутерина, регуляторы всегда будут пытаться разработать новые способы контроля и анализа транзакций, а люди — всегда пытаться думать о том, как эти транзакции скрыть: «Эта дилемма не имеет решения. Это своего рода математическая война, но свойства системы никогда не позволят ни одной из этих сторон победить».

Блокчейн — лишь одна из составляющих цифровой экономики. Это модное словосочетание пришло на смену новой промышленной и/или энергетической революции. Искусственный интеллект, криптовалюта, интернет вещей и прочее теперь в тренде. О цифровизации говорят все, того гляди, появятся блокчейн-чиновники или главные специалисты по биткойну. Но будет ли реализована очередная технологическая революция или канет в лету, как и предшественники?  

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http://expert.ru/ural/2017/26/matematicheskaya-vojna-ob_yavlena/

 

Метки: Bitcoin Magazine, Биткойн, Блокчейн, блокчейн-платформа Ethereum, Виталик Бутерин, криптовалюта, экономика
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