Фильм «Чудо-женщина» (2017) – разбор без эмоций

Трейлер и сама задумка фильма «Чудо-женщина» сразу же вызвали определенную реакцию публики: феминистки обрадовались наличию женщины-воина в кино, адекватные люди решили, что это очередное движение Окна Овертона в сторону феминофашизма (идеи превосходства женщин над мужчинами).

Но «Чудо–Женщина» при некоторых своих весьма серьезных недостатках, неожиданно оказалась не настолько плохим фильмом. Хотя и, увы, непригодным для целевой аудитории.

Сюжет

Юная Диана живёт на острове, спрятанном от человечества, где кроме неё живут только нестареющие женщины-амазонки. Мини-государство вечно молодых женщин было сотворено греческим богом Зевсом, и амазонки созданы для помощи людям и защиты оных от бога войны Ареса. Но амазонки свою работу (ради которой их и сделали) выполняют из рук вон плохо – то есть они просто засели на своём острове вдали от людей, имея в наличии единственное оружие против врага рода человеческого и не желая его применять. Также они воинственно относятся ко всем людям, которых должны были защищать.

Главная героиня Диана – это единственный ребенок в обществе взрослых женщин, который считает позицию своих опытных наставниц «слегка» неправильной. Она впитала в себя мифологию острова, а также жажду сражений, доставшуюся ей явно от отца-Зевса (который до конца фильма неизвестен, но предсказуем).

Сразу следует отметить, что фильм «Чудо-женщина», как и некоторые другие картины супергеройской тематики, выстраивая свой сюжет на ключевых персонажах древних мифов, продолжает адаптировать на современный лад мифический эпос, служивший в своё время одним из основных инструментов формирования мировоззрения эллинов. О том, какие цели преследуют те, кто пытается вновь погружать людей в, казалось бы, забытые истории богов, полубогов и простых смертных, каждый может порассуждать самостоятельно. Для более целостного понимания этой проблематики и выявления тенденций рекомендуем ознакомиться со статьёй «Трансформация образа американского супергероя».

Но вернёмся к нашей истории. Однажды в женский рай случайно залетает британский летчик Стив, а за ним прибывает ещё и целый корабль воинственно настроенных немцев. Так, после боя, не без потерь среди высших правителей женского рая, амазонки узнают, что у человечества без их попечения дела пошли, мягко говоря, совсем неважно – на дворе Первая Мировая Война.

Уже повзрослевшая Диана, несмотря на запрет матери, хочет отправиться помогать людям, она уверена, что всему виной Арес, который и вносит в людей всё их зло и агрессию. Диана и Стив отправляются во внешний мир, где Диана собирается найти и убить Ареса, чтобы остановить войны на земле.

Продвигаемые идеи

Гендерно/феминистическая тема Гендерно/феминистическая тема

Первое, что хочется обсудить, это, естественно, феминизм фильма – присутствует ли он, и в какой мере.

Разбирая гендерную тему, начнем всё же с плюсов:

Диана – женственна. И в одном это плюс фильма, а в другом – главный минус, а точнее, главная ложь авторов, но это разберём ниже. Диана красива, нежна, наивна, влюбчива, заботлива, добра, любит детей. Она не потеряла того, что несёт её женская природа, и в конце, победила врага, укрепив свои силы одной только верой – верой в любовь. Этим Диана сильно отличается от большинства женщин-воительниц в кино, включая «Зену» и многих других. Интересный момент, что в мифологии амазонок указано, что они, должны были нести людям любовь/взаимопонимание. Так как Арес внушал людям негативные чувства – гнев, агрессию, зло, то амазонки должны были стать его антиподами. Но женщины свою работу решили не выполнять – ни любви не несли, вообще не защищали человечество, спрятавшись и огородившись от собственных подопечных, вверенных им «богом», в его последнем издыхании. Более того, они старались оградить Диану от её прямого предназначения – убийства Ареса, ради чего она и была рождена.

В фильме поровну сильных мужчин и сильных женщин. Собственно, антагонисты фильма – мужчина и женщина, протагонисты – мужчина и женщина, и при этом протагонист Стив не показан как некто, кто хуже, глупее или слабее Дианы. Наивная в нашем мире Диана нуждается в его опеке и некоем наставничестве. Собственно, это отличает Чудо-женщину от фильмов Марвел по типу «Джессика Джонс», или Диснеевских «Звездных войн», «Моаны», «Холодного сердца» и т.д. Ведь там даже при отсутствии идеи острова женщин и амазонок показан откровенный феминофашизм: женщины – прекрасные герои, сильные, смелые, честные и т.п. а мужчины – в лучшем случае на подтанцовке.

А теперь перейдем к недостаткам. И, увы – их немало, и почти все они вписываются в статью посвященной теме женщин-воительниц:

1. Первый – это стандартная ложь. Фильмы, где есть образ женщины-воительницы всегда врут, в нескольких моментах, в первую очередь о внешности – в «Чудо-Женщине» было сказано, что кроме суперсилы от крови Зевса Диана также с детства тренировалась, чтобы быть настоящей воительницей… В данной теме лучше один раз увидеть, чем сто раз обсудить.

Итак, реальные чемпионки в боевых видах спорта:

Киношные воительницы:

Комментарии излишни.

2. Вторая ложь связана с тем, будто бы тренированная женщина, может быть равной в бою тренированному мужчине. Нет, не может. Физически. Женщины на войне могли быть успешными снайпершами, летчицами, и даже танкистками, но в прямом рукопашном бою, женщина не может победить мужчину при других равных (самочувствие, наличие оружия, или того, что можно использовать как оружие). Фильмы про супергероев и вообще женщин-воительниц построены на том, что женщина лично, худенькими ручками и ножками дубасит нескольких противников-спецназовцев, получает ответные удары и после этого снова идет воевать с противником. Иногда это пытаются оправдать: мол, «у нее же суперсила», но это ложь, которая входит в подсознание. Так, девушка может неадекватно рассчитать свою физическую силу и попасть в откровенно неприятную ситуацию, а с юноши таким образом снимается вековое табу, что «прекрасный пол нельзя бить».

В фильмах не показывается, что удар женщины и мужчины имеют кардинальную разницу по степени нанесения вреда противнику. Хотя любому, кто имеет представление о физиологии человека, понятно, что на одно и то же воздействие мужчины и женщины реагируют по-разному в силу физиологических отличий.

3.Следующий недостаток – сексуализированность женской агрессии. Этим болеют опять же все киноделы Голливуда. «Чудо-женщина» умудрилась облачиться в бронекостюм, обнажающий бёдра, шею, руки – в аккурат под удары противника. Если тот факт, что Диане не страшны пули, еще как-то пояснили – мол, её браслеты и щит притягивают их на себя и после отражают, то в плане рукопашного боя или использования холодного оружия – это выглядит просто смешно. Однако этот образ по умолчанию задается девочкам как модель поведения, а мальчикам – как модель идеальной женщины: агрессивной, злой, полу-раздетой, грубой и т.п. Ведь именно супергерои сегодня в большинстве случаев становятся кумирами детей.

4. Диана с детства прямо мечтает воевать, мечтает сражаться, но мать не даёт ей этого делать. Ситуация выглядит искусственно по двум моментам. 1. С одной стороны девочка очарована тренировками других и оттого так стремится скорее научиться искусству боя. Соответственно, если бы мать хотела уменьшить «боевой настрой» дочери, то ей надо было бы попытаться её заинтересовать чем-то другим, а не просто запрещать ей тренироваться. 2. С другой стороны, по сюжету Диана – единственная, кто способна убить их врага Ареса, а значит, поведение матери с её запретами выглядит вдвойне глупо.

Выходит, что конфликт матери с дочерью – абсолютно искусственный и нежизнеспособный, точнее, он крайне нелогичен и абсурден во вселенной фильма. Подобное нарушение причинно-следственных связей высвечивает то, ради чего этот конфликт был вплетён в сюжет: в очередной раз показать негативный образ родителей, донеся до юных зрителей мысль о необходимости игнорировать родительский авторитет.

Итого – «Чудо-женщина» обладает типичными проблемами кино про женщин-супергероинь, но уровень феминизма, по сравнению со многими другими фильмами и мультфильмами весьма низок, а в некоторых моментах, гендерная тема даже имеет положительные образы. Многие феминистки посчитали фильм чуть ли не «предавшим их интересы».

Добро и зло Добро и зло

Основная тема фильма сводится к тому, что наивная Диана считает Ареса виновным в агрессивности человечества. История Ареса чуть подкорректирована, и из бога войны греческого пантеона он превратился в подобие Люцифера, внушающего людям злые чувства.

Как и было понятно с первых кадров, Диане предстоит узнать ужасную правду: люди воюют, потому что сами по себе полны зла и агрессии, по крайней мере, так это выкручивает Арес, который честно признается, что никого не заставляет вершить зло (тема подана достаточно двусмысленно, так как из слов Ареса следует, что он хоть и не заставляет, но как минимум мотивирует совершать злые поступки). Но, пообщавшись с разными людьми, Диана приходит к другому выводу – люди полны зла, коварства и агрессии, но также полны добра, света и любви, и только от них самих и зависит, за какие идеалы они будут сражаться и как будут себя вести.

Собственно, это достаточно простая идея, которая лежит во главе многих притч, включая знаменитую притчу о двух волках, но её редко можно увидеть в современном кино, тем более в комиксовом.

Поскольку тенденции современного Голливуда чаще настроены на то, чтобы являть добро и зло не как личный выбор, а как нечто, что руководит человеком, и в чём он не виноват, эту идею можно вынести в положительные смыслы фильма «Чудо-Женщина».

Ответственность Ответственность

Другим положительным смыслом «Чудо-женщины» стоит назвать то, что в нём не так силен комплекс избранности, и сказано, что любой человек может совершать правильные поступки. Это показывает и момент когда Диана уходит от матери на войну:

– Ты понимаешь, что можешь не вернуться?

- Кем же я буду, если я останусь?

Или как это поясняет Стив:

- Мой отец говорил мне: «Если в мире происходит что-то неправильное, то ты или можешь ничего не делать, или сделать хоть что-то». Я выбираю второе.

Тем самым фильм показывает достаточно сознательных героев, ринувшихся спасать Родину и мир, а не инфантильных «избранных» как принято в современном подростковом кино.

Пошлость Пошлость

Большим недостатком фильма является его пошлость, которая заметно увеличивает возрастной ценз. Диана и Стив часто разговаривают, в том числе и об интиме, то она застукивает его голым, и по направлению её взгляда, понятно, что она разглядывает.

30-ая минута: Диана – Насколько ты типичен, для представителей своего пола. Стив – Я… пожалуй, больше среднего.

Разговоры о 12 томах Клио, посвящённых «телесным наслаждениям», которые читала дома Диана, и согласно которым, «мужчины пригодны для зачатия детей, но не плотских удовольствий».

Также стоит отметить вышеуказанный костюм Дианы, не особо пригодный как броня, зато подчеркивающий её фигуру, и делающий её в кадре более раздетой, чем одетой.

Исторические несостыковки Исторические несостыковки

Поскольку фильм рассказывает про важный исторический период стоит заметить, что показанные в фильме события – это очень альтернативная история, да и вообще альтернативная реальность.

Мультикультурализм явленный в фильме (вроде шотландца, араба и индейца, которых Стив вербует в Лондоне), не имеет никакого отношения к реальности того времени, реальные исторические персонажи и реальные истории, взятые за основу военной линии фильма не выдерживают никакой критики. Вполне исторического Эриха фон Людендорфа Диана убивает в 1918 году, хотя он дожил до 1937 года и был приближённым Гитлера.

«Отца» химического оружия почему-то сменили на «мать» – Доктор Яд, всё-таки в угоду феминизму. С другой же стороны показали мужчин, видящих Диану даже вблизи фронта и сразу устраивающих показательные истерики, хотя по сюжету был уже конец войны, и женщины на Первой Мировой уже успели отличиться не только как работницы тыла, но и как непосредственные участницы боевых действий.

И самое главное – хотя весь сюжет вращается вокруг темы Первой Мировой войны и её главных участников, создатели умудрились ни разу не упомянуть Россию.

Вообще, по своей исторической канве Чудо-Женщина поразительно похожа на «Первого мстителя», от просмотра которого складывается впечатление, что с фашизмом боролись исключительно бравые американские солдаты, которым разве что иногда помогали отдельные европейцы.

Команда поддержки Команда поддержки

Несколько слов следует сказать и о тех, кто помогает Чудо-женщине и её «бой-френду» победить немцев. Это уже постепенно становится традицией, что в отряд супергероев набирают персонажей исключительно из маргинальных личностей, как минимум, если брать в расчёт их официальную историю, внешний вид и манеру поведения.

В этот раз подобной чести удостоились: шпион и отъявленный лжец Самира, алкоголик и по совместительству снайпер Чарли и контрабандист Вождь. Главное, что их интересует в момент «вербовки» – это не защита Родины и прекращение войны, а размер оплаты. Главная героиня весьма заслуженно в момент знакомства так комментирует эту троицу «врун, убийца и контрабандист – прелестно!». Просто для понимания шаблонности деструктивных сюжетных ходов Голливуда, приведём и аналогичную фразу главного героя из недавно вышедшего фильма «Три икса: Мировое господство»: «Хорошие, плохие, экстремальные и совершенно чокнутые – вот с этими я могу работать!».

В дальнейшем, естественно, оказывается, что в душе каждого из них спрятана добрая натура, что они готовы сражаться и без денег, и что просто несчастная судьба заставила этих персонажей стать такими, какие они есть. Таким образом, фильм продолжает уже устойчивую тенденцию изображения добра в образе зла, которое навязывает стереотип положительного восприятия внешне отрицательных героев. Подробно эта тема и её влияние на зрителя рассмотрены в одноимённом разделе брошюры «Дисней: Отравленные сказки».

Наркотики

Присутствует несколько сцен, в которых главные герои употребляют алкоголь.

Секс

Несколько неуместных пошлых эпизодов; через почти обнаженную в боях героиню пытаются сексуализировать женскую агрессию.

Насилие

Много сцен боев, что соответствует жанру. Адекватное отношение к насилию и злу.

Мораль

Хоть в «Чудо-женщине» нет тех недостатков, которыми наполнены фильмы последнего времени о супергероях, но всё равно, он полон типичного голливудского информационного яда: от пошлости – до неуместной трактовки истории и тиражирования в целом неестественного и деструктивного образа женщины-воительницы, наряженной в подобие закрытого купальника. А жаль, внутри фильм содержит весьма позитивный посыл, редкий для современного кино – о том, что каждый из нас сам отвечает за то, что он своими действиями привносит в этот мир. Елизавета Кваснюк Дмитрий Раевский

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Источник: whatisgood.ru