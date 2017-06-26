«Это ж я, Мадонна, не узнал?»

Как пранкеры выводят российских чиновников и депутатов на чистую воду

«Владимир Владимирович, где деньги?» — такой вопрос задал президент России Владимир Путин губернатору Ставропольского края после жалобы местной жительницы, пострадавшей от наводнения. После этого главе региона пришлось не только решать проблемы в сверхускоренном режиме, но и оправдываться перед руководством. На том проблемы не закончились — от имени некого высокопоставленного лица губернатора припугнули пранкеры Вован и Лексус. Телефонным хулиганам не впервой общаться с российскими чиновниками и депутатами. Как их пранки доводят до нешуточных признаний — в материале «Ленты.ру».

15 июня в ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным жительница ставропольского села Краснокумское пожаловалась, что для оформления бумаг на материальную помощь ее семье, пострадавшей от наводнения, нужно потратить около 15 тысяч рублей. А пособие, которое полагается пострадавшим, она так и не получила. Президент заявил, что подобное вообще не укладывается у него в голове, и потребовал главу региона отчитаться о судьбе выделенных на это денег.

Пранкеры Вован и Лексус (в миру — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) подлили масла в огонь. Они позвонили губернатору от имени некоего Михаила Александровича. Раскрывать подробности Столяров отказался: «Если я вам расскажу всю правду, многие захотят повторить». Выбрать нужного персонажа не составляет особого труда, главное «подумать, кто бы больше всего подошел для этой роли». «У нас в стране любой федеральный чиновник может учинить подобный разгром какому-то местному князьку или другому федеральному чиновнику», — говорит он.

Кем бы ни был этот Михаил Александрович, ставропольский губернатор его слова воспринял серьезно. Пранкеры отчитали Владимирова за то, что президенту в ходе прямой линии пришлось «практически оправдываться» за него. Глава Ставропольского края же заявил, что обращение якобы не получившей деньги местной жительницы — провокация. Кому это на руку, он не уточнил. «Все уже доказали и показали во всех возможных соцсетях, что это был прямой эфир», — удивляется Столяров.

Он утверждает, что пранк нужен не шутки ради, а для благородного дела: «Мы будем удовлетворены (своей работой), когда все жители села получат полагающиеся им выплаты и будут довольны качеством жизни». В прошлом году подобная акция помогла жителям Омска побыстрее получить отремонтированные дороги, говорит Столяров.

«Как поросенок себя ведет»

Похожую историю пранкеры провернули с губернатором Омской области Виктором Назаровым почти год назад. Дело было тоже после прямой линии с президентом. В ходе эфира жительница Омска Екатерина Черненко пожаловалась на качество дорог, демонстрируя на всю страну кадры с разбитым асфальтовым покрытием.

Вован и Лексус решили обсудить неприятную ситуацию с омским мэром от лица федерального чиновника (впоследствии пресс-секретарь губернатора утверждала, что они представились помощником президента Константином Чуйченко). Запись пранка транслировалась на телеканале НТВ. В разговоре с пранкерами губернатор нажаловался на омского мэра Виктора Двораковского. «Он как поросенок себя и ведет», — говорил Назаров. «Два года снег не вывозит, заставить не можем. Вот уперся. Я говорю: давай буду помогать, свою технику загоню. "Нет, не надо, у меня все под контролем“», — сетовал глава региона.

Когда выяснилось, что телефонный разговор — розыгрыш, губернатор от своих слов не отказался. А вот мэр Омска, попавший под раздачу, после «шутки» решил вообще не отвечать на московские номера — от греха подальше. Полномочия Двораковского истекают в июле этого года, переизбираться он отказался. А кандидатов на его замену за полгода так и не нашлось.

Первым чиновником федерального масштаба, пострадавшим от Вована и Лексуса, был председатель Центризбиркома Владимир Чуров. В 2011 году на фоне акций протеста после оглашения выборов в Госдуму пранкеры решили в шутку отправить его в отставку. Неприятную новость тогдашнему главе ЦИК сообщили от лица Аркадия Дворковича. В трубке после слов лже-Дворковича о предстоящей отставке повисло молчание. «Какова причина?» — «Мы должны пойти навстречу этим людям. И кто-то должен… ну, вы понимаете» — «Понял, спасибо, принял к сведению». На этом разговор, правда, не закончился. Немного погодя Чуров передумал и добавил, что настаивает на личной беседе с главой государства. Аркадий Дворкович, комментируя инцидент, счел забавным, что руководитель Центризбиркома не распознал подвоха. «Розыгрыши — всегда хорошо, хотя могли бы найти и более похожий голос», — добавил он.

Никакой отставки Чурова, как и предполагалось, не последовало. Пост председателя Центризбиркома он покинул по итогам распределения квот в ведомстве в 2016-м.

Не до смеха

В разговорах с пранкерами некоторые их жертвы, сами того не зная, выдают серьезные секреты. В июне 2015 года Илья Пономарев, который еще в бытность депутатом Госдумы шестого созыва уехал на Украину, получил сообщение с информацией о том, что российская Генпрокуратура отправила запрос на него украинцам. Пранкеры выдали себя сначала за депутата Верховной Рады Антона Геращенко, а затем — министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Пономарев в записи пранкеров с «Геращенко» подчеркнуто общался на «ты». «Если они что-то пишут про 275-ю статью (УК, "Госизмена"), то это просто прекрасная новость, лучше этого ничего нельзя ожидать», — сказал он, пояснив, что это позволит ему поднять скандал в духе «смотрите, какие они п..расы». А вот если речь идет о деле по хищению средств «Сколково» (Пономарев обвиняется в соучастии в растрате более 22 миллионов рублей фонда), то нужно срочно выходить на связь с «Интерполом», продолжал он. В подставном разговоре с украинским депутатом Пономарев не говорил об источнике средств, однако открыто заявлял, что направлял их на финансирование протестов. Рассуждая о перспективе возбуждения дела по статье о госизмене, Пономарев предполагал, что это возможно с подачи его бывших однопартийцев — членов «Справедливой России». По его словам, все началось после того, как он выступил в Соединенных Штатах с докладом о сценариях свержения действующей власти в России. Использовали ли впоследствии эту информацию следователи, неизвестно.

Заманчивое предложение

В последние годы пранкеры вплотную занялись серьезной политической повесткой, но раньше давали больше поводов посмеяться. В 2013 году, например, они позвонили тогда еще главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко. Представившись директором Первого канала Константином Эрнстом, один из них предложил Онищенко работу: автором и ведущим программы по типу передачи «Здорово жить!», которую ведет Елена Малышева. Как отмечал подставной Эрнст, от чиновника ждут продукта посерьезнее, соответствующего его статусу и «политическому давлению». А то Малышева слишком увлеклась провокационными сюжетами про обрезание крайней плоти у мужчин и «как правильно какать», сетовал пранкер. Онищенко критиковать телеведущую не стал, но проект счел интересным.

В 2014 году пранкеры придумали заманчивое предложение для Натальи Поклонской, только что назначенной прокурором Крыма. Подстава шла по нарастающей. Сначала Поклонской позвонил человек якобы от управления администрации президента по связям с общественностью, затем непосредственно его представитель и исполнитель проекта. Первые двое предлагали прокурору заняться продвижением образа сотрудника юстиции: грех не использовать нарастающую популярность прокурора в интернете (как раз тогда она получила прозвище «няш-мяш»). Тон был вполне серьезным, хотя пранкеры и упоминали о расходящихся по интернету эротических картинках с ее изображениями.

«Не расстраивайте меня», — испуганно говорила Поклонская.

Она выразила готовность сотрудничать по конкретным проектам, пока дело не дошло до третьей части пранка. Девушка, представившаяся Ксенией, стала предлагать конкретные наработки. В числе них было участие в реалити-шоу «Дом-2» («Там собирается всякий сброд, и вот вы проведете с ними профилактическую беседу») и фотосессия в гламурном журнале, где ей якобы должны быть вручить плетку для наказания бандеровцев.

Без обид

Подобное представление пранкеры устроили в 2013 году с Виталием Милоновым, тогда депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Основой послужила излюбленная тема парламентария — борьба с секс-меньшинствами. Первым делом депутату поступил звонок от некоего Сережи «по объявлению», который манерным голосом предложил ему вместе поужинать. Милонов долго разбираться не стал:

«Я тебя найду через Skype, ты с казаками встретишься, они с тобой будут ужинать, пока ума не наберешься».

«Это ж я, Мадонна, ты что, меня не узнал?» — «Я узнал, что дура какая-то звонит».

«Сходи в гей-клуб, пусть ты там СПИДом заразишься», — распалялся депутат, требуя прекратить донимать его звонками.

Звонивший услышал от него немало нелестных прозвищ, в том числе «ублюдок», «ушлепок» и «петух». «Сережей по объявлению» дело не закончилось, потом позвонила девушка:Псевдо-Мадонну (а настоящую американскую певицу Мадонну парламентарий тогда хотел засудить за пропаганду гомосексуализма) он тоже отправил к казакам. На третий звонок от человека, якобы желающего помочь в борьбе с «порнографией заморской звездульки», последовал вал оскорблений.Спустя три года нарезка цитат из той перепалки легла в основу другого пранка, с нападающим санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александром Кокориным. Устами парламентария футболист, незадолго до матча попавший в скандал с вечеринкой в Монако, был отправлен опять же к казакам и в гей-клуб.

Виталий Милонов, видимо, на Вована и Лексуса не в обиде. В апреле депутат Госдумы выложил на своей странице в Facebook фото с пранкерами.

«Обсудили творческие планы», — написал парламентарий, интригуя читателей.

Источник: nnm.me