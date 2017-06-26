Эпоха суррогатов

Вопрос, как вы понимаете, риторический. Только умный человек поймёт, что он не только китайцу-химизатору адресован.

ТВ, показывают арестованного китайца. Китаец выращивал помидоры в плёночной теплице. Его посадили в наручниках перед камерой, и дают ему вкусить его собственную помидору, напичканную химикалиями… Китаец мотает головой, а когда ему предлагают кушать настойчиво, начинает плакать:

Экономический кочевник, мародёр и грабитель, оставляющий за собой пепелище – имеет главный опознавательный признак: он не хочет себе того, что делает для других, он не выступает потребителем того продукта, который производит. Поэтому первое требование, которое должен выдвигать Разум к правителям и производителям – чтобы они сами потребляли то, что произвели…

Это когда руководители страны отказываются жить, содержать семью в той стране, которой управляют. То есть они растят такие «томаты», про которые прекрасно знают, что человеку их вкушать нельзя, они строят такую социальную систему, от которой своих собственных детей хотят любой ценой избавить…

Мы живём в эпоху суррогатов.

Купив в магазине как бы продуктов (в которых химии больше, чем натурализма), мы идём в как-бы семью (все эти фокусы современников с «гражданскими браками»), включаем как-бы общественное телевидение и видим как-бы разъяснения (ложь, в которой они сами ни слову не верят) от как бы избранных политиков.

За как-бы работу мы получаем как-бы деньги (которые в отличии от золотых монет в любой момент могут превратиться в пыль), с помощью декораций, разработанных в Голливуде сперва для съёмок фильмов делаем как-бы обстановку из фальшивой мебели, фальшивых строительных материалов, ИМИТИРУЮЩИХ дерево (пустая внутри фанера), гранитные колонны (если постучать – под «гранитом» пустота). Мы кладём на полы фальшивый паркет, который с виду состоит из дощечек, а на самом деле – имитация плотно пригнанных дощечек.

У нас есть как-бы свобода слова, но нет свободы после слова, да и говорить отупевшим согражданам совершенно нечего, хоть сто раз дай им свободу слова. Они как-бы разговаривают (набор «вау», «упс» и прочих междометий, выдающих зоологический уровень эмоций), и в таком виде получают как-бы дипломы о как-бы образовании.

После шарашкиной конторы платного ВУЗа, являющего собой легализованную форму продажи дипломных «корочек» – они становятся как-бы врачами, но совершенно не умеют (а главное – и не хотят) – лечить людей. И становятся врачами от слова врать – удаляя в корыстных целях здоровые зубы за деньги, не замечая болезней у бедных пациентов, и находя несуществующие болезни у богатых.

Наши как-бы правоохранительные органы увенчаны как-бы судами, в которых взятки дают обе стороны, и та, которая дала больше – выигрывает дело, а та, которая дала меньше – проигрывает и идёт рассказывать про «невыносимую коррупцию».

Наша как-бы культура никем не востребована, потому что глупеет год от года; а глупеет год от года она потому, что никем не востребована. Зачем стараться и умнеть – если всё равно разговариваешь книгами и фильмами только сам с собой?!

Мировая киноиндустрия настолько обнищала, что снова и снова ПЕРЕСНИМАЕТ старые фильмы, дословно копируя старые сценарии. Если раньше кино было самореализацией художника, то теперь стало средством «отмывки» ассигнований и «распила» бюджета. Фондрайзинг (сбор денег) стал главным – а самовыражение в искусстве – третьестепенным, как-бы присутствующим, а на самом деле давно покинувшим мир алчного чистогана.

В нашем мире тотального суррогатизма проходят «как-бы конкурсы», победитель в которых всегда заранее известен, а сама процедура – тонко или грубо составленный заговор.



Этот заговор пронизал всё, начиная от районных кастингов и заканчивая как-бы выборами как-бы высшего руководства (которое на самом деле никакое не высшее, и в США готово языком пол вылизывать, как Порошенко, как-бы избранный, как-бы президент как-бы государства).

Вот конкретный пример: 25 мая 2017 года как-бы президент как-бы Соединённых как-бы Штатов как-бы Америки (на самом деле – унитарной империи и не Америки, а всего мира) Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе грубо и демонстративно, скандально оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, который, по его мнению, не там встал. В итоге Душко Маркович долго и паскудно извинялся в соцсетях, что посмел не там встать, и заставил большого босса трудиться над точком.

Вспоминается дракон из пьесы Шварца, который бил всем между ног пинком, а корчащиеся от боли жертвы стонали: «Строг, но справедлив!»

Когда с экрана вещает политик – мы вообще не знаем, живой ли это человек или продукт компьютерной анимации, как динозавры из сериала «Прогулки с динозаврами». Да и простые люди стали через фотошоп вместо своих фото выставлять как-бы свои как-бы фото. Гламурные дивы пугают фальшью кукольности, у них ничего натурального, всё подправлено, подтянуто, подменено. Как-бы песню (в которой нет ни музыки, ни слов, ни смысла) поёт как бы женщина (про которую не знаешь – а вдруг она переодетый мужчина).

Западный путь, однажды избранный нашей страной не только заменил нам нормальную человеческую еду на пластиковую кашу для роботов. Вместе с пищей он сделал химически-искусственной всю нашу жизнь, во всех её проявлениях, ставших как-бы проявлениями, симуляцией нормы, симуляцией естества, симуляцией явления.

Если говорить честно, то «как-бы фактами» нас ослепили. Настоящие факты о настоящем мире мы знаем лишь наощупь. Наши руки ощупывают одну реальность (склизкую от крови, гноя, разрухи) – а наши глаза видят совсем другую, и уши слышат совсем другое.

Поговорка «язык до Киева доведёт» – обрела новый смысл, когда мы увидели своё страшное будущее воочию на примере несчастной Украины: безответственная болтовня, толерантность ко лжи и бреду «доведут до Киева»! То есть до состояния общества, в котором всякая связь с реальностью утрачена. А «как-бы мир» вытеснил объективный мир и стал единственным в головах зомби.

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По свидетельству С.Е. Кургиняна у нас в РФ до сих пор есть министры в правительстве, которые проводят в пятницу оперативку пораньше, ни свет ни заря, чтобы скорее прыгнуть на чартерный борт и улететь к семье на выходные далеко в Европу…

Вы только вдумайтесь, как это страшно, и как это близко к украинскому аду, посланному нам в наставление, как антиутопия: министры правят отраслями и направлениями ЗДЕСЬ, а живут ТАМ.

А если этих министров, как китайского овощевода, сковать наручниками и заставить перевезти семью в РФ? Они, наверное, начнут так же плакать и бормотать – «что вы, тут жить нельзя…»

Корень зла – в отказе человека потреблять ту продукцию, которую сам же и произвёл. Это касается и нищего китайского овощевода, и федерального министра.

Если человек не хочет сам кушать то, что он вырастил для других – значит, он преступник, убийца, растленный негодяй. Тот, кто стремиться своё счастье построить на чужом несчастье.

Если бы наши высшие чиновники и элита бизнеса принуждена была бы ездить ТОЛЬКО на отечественных автомобилях – у нас был бы совершенно иной автопром и совершенно иной уровень его администрирования. Если бы наши высшие чиновники и элита бизнеса знали бы, что им и их потомкам ВЕЧНО жить в "этой стране", и больше нигде – у них были бы совсем иные действия…

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В проклятом мире симуляций и имитаций реальности у нас и оппозиция «как-бы оппозиция». Болтая о коррупции, она «забывает» сказать, что капитализм сам по себе коррупция, а уж периферийный – вдвойне и втройне. И капитализм против коррупции – всё равно что пчёлы против мёда…

Удивляет ли нас как-бы оппозиция? Нисколько. У нас же всё суррогат, от колбасы и сыра (как-бы мясных и какк-бы молочных) до депутатов и министров (как-бы избранных и как-бы знающих своё дело). Оттого и оппозиция такая же суррогатная.

Один только факт: в 2010 году Навальный проходил обучение в Йельском университете (США) по программе Yale World Fellows, предполагающей «создание глобальной сети новых международных лидеров» (лидеров «цветных революций» в неугодных для Запада странах). Оцените степень цинизма и презрения: они ТАМ готовят нам по своему вкусу лидеров СЮДА. Как-бы лидеров, конечно, ведь настоящий лидер не может быть проектом иностранного государства. Тем более враждебного государства.

Как деревенский парень, похожий на молодого Ельцина (словно две капли воды) попал в программу? Известно всем вплоть до Википедии: по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении Альбац, Сергея Гуриева и Олега Цывинского.

Вы внимательно фамилии прочитали?

Нет у России более яростных врагов, более сладострасно жаждущих её разрушения, гибели русского народа – чем Гарри Каспаров[1], Евгения Альбац[2], Сергей Гуриев[3] и Олег Цывинский[4].

А суррогат из их «молочка от бешенной коровки» – сырный продукт, так сказать – А. Навальный.

В Йеле сокурсником Навального был Фарес Мабрук — лидер тунисской «цветной революции». Он был командирован из Йеля в родной Тунис за несколько дней до начала антиправительственных выступлений.

Совершенно открыто и бесстыдно многие выпускники Йельского университета говорят в открытых интервью, что обучение в Йеле помогает «включиться в круг американской элиты» и «потом поддерживать связи с США», а также дает «поддержку во время революции».

И это – лидер оппозиции? Выпускник Йеля, который пытается на американские деньги возглавить белоленточное движение и направить его на реализацию Майдана в России?

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Парадокс, но лидером национально-освободительной революции в России является сегодня В. Путин (как к нему не относись). Навальный же – не просто «Ельцин сегодня», он представитель ельцинизма и всей ельцинской системы, которая откликается не на голос Путина, а на голос Навального.

С 1991 года вся система власти и крупного бизнеса в РФ до такой степени нашпигована американскими шпионами и «клиентами» (в римском смысле слова) – что она давно уже созрела и перезрела для вербовки Навальным.

Вся эта система (по итогам воровской приватизации) стонет и изнывает без «законного» (то есть коронованного американской мафией) лидера, ненавидит поссорившего её с глобалистами самозванца.

Того самозванца, у которого Орда давно уже отозвала ярлык на княжение – даже если он сперва и был…

Орда дала ярлык официально, и совершенно другому человеку. И этот коронованный как американскими, так и местными ворами человек – А. Навальный.

Находясь на положении «ханского баскака» в Москве, он является неприкосновенной фигурой, которую оберегает вся мировая мощь орды (иначе его давно бы уже нашли под мостом с проломленной головой или дома – после «сердечного приступа»).

Как ни парадоксально, лидером оппозиции человеконенавистническому игу 90-х годов выступает именно Путин.

Навальный же – наоборот, лидер той власти, которая в глазах Запада «законная», и которая является логичным продолжением ельцинизма (как на Украине американский шпион Порошенко логично продолжает власть американских шпионов Кравчука и Ющенко).

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Куда приведёт доверчивых суррогатная оппозиция, напоминающая румяный, но ядовитый помидор из китайской химической теплицы? В никуда. Если Навальный побеждает – Россию расчленяют, а русских уничтожают.

Не зря же американцев в ужас и истерику приводит сама мысль, что Трамп мог получать поддержку из России! А ведь Трамп не учился в Московском Университете, он не входил в программу «молодые лидеры для США» в Москве…

Это всё то, с его мы начали: американцы или европейцы, когда им предложат вкусить выращенного ими Навального – со слезами скажут: «это кушать нельзя!».

Они ведь не для себя его растили. Продавать такую продукцию врагу на сторону – можно. Самим ею пользоваться – немыслимо!

[1] Г. Каспаров, прямая цитата: «Запад, который меня поддерживает, понял, что Россия – враг во главе с маньяком, у которого ядерная кнопка». В 1991 году от Центра политики безопасности США Каспаров получил награду «Хранитель пламени». Позднее выяснилось, что Каспаров состоит в американском консультационном совете при Центре политики безопасности. [2] Е. Альбац, прямая цитата: «Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, и если Россия разделится по Уральскому хребту. Я думаю, что это неизбежно». [3] Именно С. Гуриев, к тому времени уже эмигрант из России, в июне 2015-го года был приглашён «представлять Россию» на заседание Бильдербергского клуба. В единственном числе. Бильдерберги ставят знак равенства между Гуриевым и Россией. Если Навальный – это русский Макрон, то Гуриев – это российский вариант «смотрящего», Жака Аттали.

[4] Олег Цывинский – профессор Йельского Университета, США, занимает должность ко-директора и возглавляет Программу исследований в Институте Коулза в Йеле, одном из старейших и крупнейших экономических исследовательских институтов США. До переезда в США получил степень бакалавра в Белорусском государственном экономическом университете (1998 г.).



Цывинский занимал должности профессора в Гарвардском университете (2004-2008 гг.) и в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе (2003-2004 гг.). Научный сотрудник Национального бюро экономических исследований США. Цывинский также занимается исследованиями в стратегическом исследовательском центре Федеральной резервной системы США и в Институте Einaudi (исследовательский центр Центрального банка Италии).



Ему дали многие западные премии – включая Премию CAREER Национального научного общества США (самая престижная премия для молодых ученых в США). Член редакционного совета «Журнала государственных финансов» (США).



Из биографии очевидно, что белорус(?) Цивинский – не просто американский шпион, он рангом выше, он куратор американских шпионов по знакомому ему с детства пространству СНГ…