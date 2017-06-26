Чиновники только нажились на постигшем нас кризисе – и видали нас в гробу!

Росстат обнародовал оперативную статистику по госслужбе. В иных местах она выглядит чистым издевательством над здравым смыслом: скажем, в Орловской области соотношение трудоспособных лиц, платящих налоги, и представителей власти, получающих зарплату из бюджета – семь к одному.

Орловская область – самая маленькая в РФ, с населением в 759 143 человека. В органах власти всех уровней здесь значится 13 988 человек. То есть на одного чиновника приходится 55 душ, включая старцев и младенцев.

Для сравнения: в 2000 году общее число служивых людей в области составляло 8 652 человек, рост их с тех пор – в 1,6 раза. Население за тот же срок сократилось на 75 тысяч, закрылись пять промпредприятий, практически ликвидирован весь малый бизнес, едва дышит сельское хозяйство… Выходит, у нас активно плодятся одни чиновники. Но для чего?

– Самовольно расширять штаты государственных и муниципльных служащих мы не имеем права, – говорят в Департаменте госслужбы, кадров и противодействия коррупции Орловской области. – Все зависит от центра, он решает, какая численность служащих необходима для лучшей управляемости государством. Будет команда на сокращение – будем сокращать…

Дамоклов меч над этой армией служивых вообще висел всегда. Бывалые чиновники рассказывают, что половина рабочего времени у них уходит на гаданья: когда их будут «резать».

– В истории России ни разу не проводили анализ эффективности работы чиновников: кто чем занимается и насколько эта работа вообще нужна, – полагает Павел Кудюкин, доцент кафедры теории и практики госуправления ВШЭ. – В XVII в. государевых людей было около 15 тысяч на всю Россию. С Петра I число их стало расти как на дрожжах… К1982 г. госаппарат вырос у нас до 2,5 млн. человек… С тех пор не раз предпринимались попытки сократить аппарат. Уже в РФ в2010 г. было решено сократить к2014 г. число чиновников на 20%.

Но это решение полностью улеглось в бессмертную формулу, выведенную по части наших государственных реорганизаций еще Твардовским: «Словом, чтобы сократить, нужно увеличить…»

Точное количество государевых работников трудно посчитать даже Росстату. Чиновник умеет маскироваться, многие «частные» организации на государственном подсосе называются по-хитрому – концерны с частичным госучастием. Но на деле эта «частичность» – полное содержание штата на бюджетные деньги…

По всем доступным данным чиновничья армия в стране составляет сегодня более 6 млн. человек.

Вот небольшая выборка по ветвям власти из открытых источников.

Законодательная власть (члены Совета Федерации, депутаты ГД, помощники и аппарат) – 15 тыс. чел. Плюс 35 тысяч депутатов республиканских, краевых и областных заксобраний и их аппарат. И 700 тысяч депутатов муниципальных собраний с аппаратом (в России – 24 тысячи муниципалитетов).

Исполнительная власть: министерства, ведомства и их региональные филиалы – 700 000. Администрации регионов, региональные министерства и ведомства с аппаратами – еще 600 000 человек. Чиновники муниципальных образований – 1 млн. чел.

Лицензирующие, контролирующие и регистрационные органы –1 млн. 300 тыс. чел.

Фонды пенсионные, социальные, страховые и пр. – 1 млн. 500 тыс. чел.

Если посмотреть, сколько людей сидят в зданиях с гербом и флагом, то на одного прямого бюрократа приходится как минимум два из «обслуги». Вот вам и шестимиллионная армия, сравнимая по численности со средним европейским государством.

Изрядным пополнением этой армии чиновников служат всякие их «новообразования», растущие в России как грибы.

Кто-нибудь может сказать, что делают полпреды и их аппараты в федеральных округах? Никакого специального экономического планирования они не ведут. А потому сами эти округа во главе с их полпредами есть только на бумаге. Этот институт создавался в начале 2000-х – дабы ликвидировать федеративный эгоизм, скрепить регионы, помочь собрать страну воедино. С тех пор прошли многие годы, экономический эффект от тех скреп вылился в ноль – для всей страны. Озолотились только причастные к этой кампании чинуши.

Или почему тот же Дальний Восток нужно развивать с помощью отдельного министерства? Зачем тогда нужны губернаторы и вышеназванные полпреды?

В стране, где практически не осталось регулируемых цен, существует отдельная Федеральная служба по тарифам. Правда, теперь ее вроде как решили присоединить к ФАС… В стране, где нет госмонополии на производство алкоголя, действует Росалкогольрегулирование.

В октябре 2015 года – в разгар кризиса – у нас создали очередное новое старое ведомство: госкорпорацию по поддержке малого и среднего бизнеса. За последние 20 лет таких спецорганов у нас было не счесть. В итоге малый бизнес, перегруженный этими «крышами», уже еле дышит. Зато чиновники, засношавшие своей поддержкой честных предпринимателей, показывают небывалый рост их теневых доходов!

У них свое ноу-хау: под любую проблему, существующую, назревающую или даже отсутствующую – создать новое ведомство с немереным бюджетом, полномочиями, штатом сотрудников и т.д.

Вот отсюда и эта нынешняя умопомрачительная цифра: 108 чиновников на 10 тысяч населения. В 2013 году их было еще 102. В СССР, считавшемся царством бюрократии, их было на максимуме 73 на те же 10 тыс. населения.

– Дело не в том, много или мало чинуш работает на государство, – говорит директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.– У нас государство жесткое, многоголовое, избыточное там, где не надо, и слабое там, где надо – например в здравоохранении и образовании… У нас лучший бизнес – сесть в чиновничий кабинет. И в госуправление очень часто устремляются просто любители легких денег…

И вот что тут выходит по деньгам. Официальная статистика говорит: если в 2009 году совокупные расходы на оплату занятых в госуправлении лиц составляли 519,3 млрд. руб., то в 2013-м – уже 682,7 млрд. Рост – 31%. И он продолжается – несмотря на кризис и на известный приговор «денег нет», с которым теперь живет вся «простая» Россия.

Наверху – другой мир. В 2017 году зарплата депутата без премиальных и надбавок за особые успехи в труде составила 360 000 рублей. А официальная ставка председателя комитета Госдумы – 500 000 рублей.

Судя по налоговым декларациям, 40 000 госслужащих входят в число богатейших людей страны. Но за ними еще тянется шлейф и всяких бесчисленных помощников, советников и прочих короедов, которым несть числа.

Средний размер зарплат этих короедов в федеральных органах власти, по данным открытых источников, 115, 7 тыс. руб. Но те же источники недавно опубликовали и другие, более близкие к реальности ифры, которые подтверждает и Росстат. Аппарат правительства – 228 475 руб., администрация президента – 218 648, Счетная плата – 180 691, Госдума (без депутатов) – 170 848, Совет Федерации (без сенаторов) – 176 149 рублей.

Однако эти короеды по-прежнему не удовлетворены их окладами. Согласно предложениям Минфина о совершенствовании системы оплаты труда гражданских служащих, к 2018 году зарплату в федеральных органах власти повысят не менее чем в 2 раза. Всего на патриотическую мотивацию чиновников планируется потратить дополнительно 462 млрд. руб.

И вот еще деталь. Сейчас надбавка к пенсионному обеспечению чиновников предусмотрена в размере 75% от среднего заработка за годы службы в госструктуре. Но если раньше для этой надбавки нужно было отработать всего 3 года, то с 2017 года этот период увеличивают до 10 лет. То есть теперь чиновники руками и зубами будут держаться за свои казенные места. И это было б хорошо – служи они своей большой стране. Но служат-то они сугубо их корпоративным интересам – которые в итоге еще выше взмоют над интересами страны.

Доплаты парламентариям, вышедшим на заслуженный отдых, сейчас достигают 40 000 – 50 000 рублей. При этом средняя пенсия российской бабушки – 13 700 рублей. Из ее льгот – в лучшем случае бесплатный талон на баню и 5-процентная скидка в продуктовом магазине.

Это не жизнь, а доживание. Впрочем сегодняшняя экономическая и политическая модель России нацелена именно на более-менее сносное доживание большинства. Никаких прорывов в настоящее благополучие трудящимся страны и не обещано – во всяком случае до 2035 года. Когда, как говорится в известной притче, либо падишах умрет, либо тот, кто-то что-то обещал ему, либо это самое большинство…

Нынешний кризис дал по факту изумительный итог. Чиновники страны, только умножившие в итоге его свое благосостояние, вконец решили, что население страны больше не нужно им. И если их премьер еще милостиво сказал россиянам: «Денег нет, но вы держитесь», – то весь колоссальный чиновничий аппарат РФ как бы говорит всей своей деятельностью: «И не держитесь! Мы видали вас в гробу!»

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108265/19241/-