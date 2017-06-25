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Зачем нужна философия? Михаил Величко

12:51. 25 июня 2017 Просмотров - 108 5 коммент. Опубликовал:

Для чего нужно изучать философские знания?

Философия не прикладная наука, сама по себе она не может ничего сделать. Но философия, как камертон, нужна для настройки человека и общества.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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5 коммент.»

  • 3476 2182
    Михан 25 июня 2017 в 14:16 Ссылка Пометить
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    Ефимов В.А. достойный человек, коммунист в прошлом, но как известно бывших не бывает..
    Ефимов В.А. в 1985 получил политическое образование-молодец!!!!!

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    Михан 25 июня 2017 в 15:00 Ссылка Пометить
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    Всем нам надо двигаться за советскими партийными деятелями, конечно они один раз страну предали, но ничего надо дать им второй шанс, и на старуху бывает проруха!
    Толпа всегда права

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    Люся 25 июня 2017 в 15:34 Ссылка Пометить
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    Понравилось объяснение про место философии среди наук.

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