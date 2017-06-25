Зачем нужна философия? Михаил Величко

...допуск. Естественно, что у философов, историков и социологов ЛГУ ...Для чего Зазнобину это было нужно делать?» Ведь предсказать последствия ...кругах. И опять же, зачем банкиру связываться с Зазнобиным? ... до сих пор некий Михаил Величко, который приходил в штаб...