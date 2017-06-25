Зачем нужна философия? Михаил Величко
Для чего нужно изучать философские знания?
Философия не прикладная наука, сама по себе она не может ничего сделать. Но философия, как камертон, нужна для настройки человека и общества.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Ефимов В.А. достойный человек, коммунист в прошлом, но как известно бывших не бывает..
Ефимов В.А. в 1985 получил политическое образование-молодец!!!!!
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И что ?
Можешь опровергнуть коммунистическую идею ? Ну давай ; мне , и не только мне , будет интересно почитать.
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А при чём В.А.Ефимов?Здесь М.В.Величко про философию высказался.
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Всем нам надо двигаться за советскими партийными деятелями, конечно они один раз страну предали, но ничего надо дать им второй шанс, и на старуху бывает проруха!
Толпа всегда права
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Понравилось объяснение про место философии среди наук.