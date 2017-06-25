Военная приемка. «Мирные войны в Сирии». Часть 4

Это четвертая программа из цикла ««Военная приемка» в Сирии». Наша специальная съёмочная группа продолжает работать в древнейшем сирийском городе Алеппо, который был полностью разрушен миномётными обстрелами боевиков. Но в этот раз главная тема не оружие, а люди, которые за всю войну не сделали ни единого выстрела!



При этом они добились невероятных результатов! Мы расскажем о российском офицере, который разоружил 100 тысяч сепаратистов. О врачах специального назначения, которые разворачивают мобильный госпиталь и делают операции в двух шагах от противника. О том, как доставляют гуманитарную помощь мирным жителям за линию фронта – на территории, захваченные боевиками. И о вертолете, экипаж которого, рискуя жизнью, каждый день отправляется к позициям террористической организации ИГИЛ, запрещенной в РФ, чтобы сбрасывать листовки с призывами сложить оружие.



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com