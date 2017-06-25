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Сводки от ополчения Новороссии 25 июня 2017

09:46. 25 июня 2017 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

Украинская армия семь раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Украинская армия семь раз нарушила "режим тишины" в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Смелое и Новокиевка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 24.06.2017

— В ЛНР пострадали два ребенка из-за обстрела ВСУ

— Россия и сирийская Латакия договорились о прекращении огня

—  Катар отверг ультиматум арабских стран

—  Названо имя возможного преемника главаря ИГИЛ аль-Багдади

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 24 июня 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Киевские боевики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, нарушив согласованное Контактной группой «хлебное перемирие».

Также в течение суток обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, Кировска, поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, сел Калиновка, Желобок, Обозное, Анновка и Сокольники.

В результате обстрелов получили повреждения дома в Стаханове, Кировске, где также обесточен водозаборный узел, и в пгт Донецкий.

В Стаханове в ходе обстрелов 12-летний мальчик получил осколочные ранения, а девятилетняя девочка — контузию.

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Захар Прилепин объяснил, что он делает в Донбассе (ВИДЕО)

Захар Прилепин объяснил, что он делает в Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Репортаж с передовых позиций в Донецкой Народной Республике.

Известный писатель, заместитель командира батальона Захар Прилепин прямо из окопов рассказывает о том, за что сражаются ополченцы Донбасса.

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