Падальщики

Как по-вашему, что нужно сделать с народом, для того, чтобы его уничтожить? При условии, что это великий народ и физической силой его не задавить. Ответ прост – его надо сломить. Лишить воли и гордости. А для этого ему, всего лишь, надо сломать духовный хребет.

Нет смысла объяснять, как это делается технически – совсем недавно это сделали с народом Красной Империи. И это происходило на памяти и перед глазами ныне живущего поколения.

А что надо сделать со страной, для того, чтобы так же её уничтожить? При условии, что она тоже великая. Да примерно то же самое – лишить её метафизических оснований. Разрушить её священные камни, извратить её историю, лишить героизма её героев.

Так уж сложилось, что и духовный хребет русского народа, и метафизическое основание России, как великой страны, носят одно и то же название – Великая Победа в Великой Отечественной Войне. И это уже не мои измышления – так жизнь показала. Именно вокруг священного подвига предков происходит концентрация и объединение народа и страны раз за разом. При любом обострении. При любых обстоятельствах. Для того, чтобы уничтожить Красную Империю, был уничтожен священный миф о революции и коммунизме. А для того, чтобы сейчас точно так же снести Россию, удары наносятся по куда более глубинным пластам народного и государственного “коллективного бессознательного”. По Великой Победе. Сильно рассуждать об этом я так же не хочу – это и так было очень подробно сделано до меня. А, отчасти, даже и мной самим. С этим, как раз, давно всё понятно… Но оказывается ли этому противодействие на должном уровне и в должном объёме? Нет!

Вчера все наши “патриотические СМИ” (которых в России не так уж и много, кстати) накрыла волна вполне справедливого возмущения по поводу нового закона, принятого в Польше, согласно которому они собираются снести памятники русским Воинам-Освободителям. Что ж, друзья, поступок действительно омерзительный. Я вообще считаю, что способность быть благодарными – это и есть то, что отличает “народ” от “народца”. Или даже “народишки”.

Но, знаете, у меня встречный вопрос к моим друзьям и коллегам патриотам: а какие у вас сейчас вообще могут быть претензии к полякам? Нет, серьёзно, друзья мои: как можно предъявлять что-то и кому-то, если в собственном доме происходит ровно тоже самое? И, что самое замечательное, порядок наводить даже не пытаются. Может, сначала есть резон разобраться с тем же самым в собственной стране? А уже потом гневно порицать соседний неблагодарный народец, который мы 70 лет назад, на свою голову, спасли от геноцида. В конце концов – не он первый, не он последний.

Так как насчёт того, чтобы окинуть взглядом собственное жилище, уважаемые патриоты? Не волнуйтесь – я вам даже помогу. 21 июня, в канун Дня Памяти и Скорби, в солнечном Магадане была открыта т.н. “Международная школа для молодых ученых”. И происходило сие в рамках некоего форума “Петербургский диалог”. Организатором сего действа выступил немецкий фонд Фридриха Эберта – европейская грантоедческая структура, очень известная в определённых кругах. Например, она весьма круто отметилась на бывшей “Украине” перед войной. Там она декларировала своей задачей “скорейшую интеграцию Украины в европейское пространство”. Ну, то есть, вы понимаете, чем она занималась на самом деле – апофеоз интеграции произошёл в Киева 22 февраля 2014 года. В связи с чем у меня “внезапный”, но вполне справедливый вопрос. Вернее, даже два вопроса:

1. А не играл ли данный фонд некой роли в подготовке и организации бандеровского переворота на т.н. “Украине”?

2. А чем же это он занимается сейчас в России?

Дополнительную пикантность ситуации придаёт тот факт, что соорганизатором магаданского мероприятия является вполне правительственная, официальная структура: Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). А на самом открытии присутствовали ни кто-нибудь, а зам. губернатора Магаданской области г-н Печёный и член Совета Федерации от Магаданской области г-н Широков. Что ж, действо и правда важное. Вот и от основных организаторов, немцев, там отметился зам. главы фонда Эберта герр Хильдербранд, а, в качестве почётного гостя, присутствовал бывший Министр иностранных дел ГДР Маркус Меккель. Я не оговорился – именно ГДР. Вынутый из нафталина старый предатель, заседавший в правительстве Лотара де Мезьера, и сливший вместе с ними собственную страну 27 лет назад.

Но о чём же шла речь на этом мероприятии? Чему будут учить “молодых историков” в этой “школе”?

Да они, собственно, и не скрывали. Толкавший торжественную речь г-н Меккель напрямую переложил ответственность в развязывании Второй Мировой Войны на СССР и заявил, что “преступления Красной Армии сравнимы с преступлениями нацистов”. В частности, он заявил (примерный перевод с немецкого): “Часто забывается, что Германия и Советский Союз, два государства с диктаторским режимом, уже в 1939 году совершали одинаковые действия. Пактом Гитлера – Сталина фактически поделили мир между собой. Это означает, что фактически в 1939 году Советский союз также начал Мировую войну. В Польше, во время войны с Финляндией, странах Балтии, Красная Армия совершала ужасные преступления. Мы должны прийти к признанию этого” (с). Другие докладчики ушли от него не далеко и вещали приблизительно в рамках того репертуара, который являет нам т.н. “Ельцин-центр”.

Ещё раз, для непонятливых: это было в приурочено ко Дню Памяти и Скорби. И это было сделано под прямым патронажем власти. Не только местной.

Ну, а для совсем уж непонятливых, поясню: суть мероприятия и задача деятельности данного “собрания мужей” состоит в уравнивании Красной Армии с фашистскими оккупантами – Вермахтом, СС, НСДАП и прочими милыми структурами, часть из которых признана “преступными организациями” на Нюрнбергском трибунале. И цель, в конечном итоге, тот самый слом духовного хребта нации и разрушение государства. Потому, что самый верный путь к этому – осквернение священной памяти наших предков. Лишение их великого подвига черт героизма. Приравнивание их к тому абсолютному злу, которое они победили, ценой невероятных жертв сокрушив величайшую армию со времён Чингисхана. И то, что это произошло далеко от Москвы, ни о чём не говорит. Равно, как и то, что я пишу об этом из Донецка. То есть нахожусь ни то, что на другом конце страны, а даже по диагонали. Поверьте – на моём родном русском Юге происходит то же самое. Может быть даже в большем объёме. Есть ли на это какая-то реакция? Нет.

А, тем временем, тихие и неприметные структуры, вроде фонда Фридриха Эберта, ведут себя как падальщики, которые методично кружат вокруг заболевшего льва, роняют слюну и покусывают его – а вдруг удастся ускорить процесс или не дать ему выздороветь самому? То, что они шакалят на периферии (на Дальнем Востоке, на русском Юге) – это, как раз, нормально. Падальщики нарезают круги.

Вопрос: а чем в это время занимаются те, кто должен их отгонять и отстреливать? Ну, вероятно, каким-то важным и нужным делом. Которое гораздо важнее и нужнее таких глупостей, как прямая угроза национальной безопасности. А потом, ведь, в очередной раз будут удивляться – как же это так получилось, что всё рухнуло и с ними начали массово сводить счёты.

Апеллировать в этом вопросе к официальным структурам бесполезно. Нет, здесь идёт речь даже не об измене. Здесь, скорее, можно говорить о глупости и ограниченности тех, кто решает подобные вопросы в нашем “государстве без идеологии”. Ведь если в обществе идеологии нет, то в него её принесут снаружи. Вот, как видите, приносят. А деятельность безыдейного государственного аппарата рано или поздно приобретает черты острой аллергической реакции – тот случай, когда иммунитет начинает атаковать собственный организм.

О чём вообще можно говорить, если на третьем году войны они арестовывают командиров ополчения “по запросу правоохранительных органов Украины”? Это уже не выбор между глупостью и предательством – это уже глупость, перерастающая в предательство.

Но вы-то, граждане патриоты, может уже оставите поляков в покое и среагируете на то, что происходит дома? Например, в Магадане. Ну, так. Для разнообразия. А то уже как-то даже неудобно. Перед поляками.

Павел Раста