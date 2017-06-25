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Очень странный допинг

09:53. 25 июня 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:


Как бы смешно не звучало, но как утверждают англичане, сборная Россия по футболу употребляется допинг.

Английское издание Daily Mail утверждает, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Эта история ставит дополнительные вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году. Впервые в истории под подозрением находится вся команда, не говоря уже о том, что речь идёт о национальной сборной. ФИФА располагает досье чрезвычайной доказательности и детальности об игроках. Какие меры будут приняты, пока неизвестно, но источник подтвердил, что дела расследуются», — утверждает издание.

https://www.championat.com/football/_worldcup/news-2835430-fifa-zapodozrila-igrokov-sbornoj-rossii-na-chm-2014-v-upotreblenii-dopinga.html – цинк

Это видимо какой-то очень странный допинг, который заставляет игроков играть не лучше, а хуже обычного, в результате чего сборная про…теряла все полимеры и в собственной стране служит предметом насмешек и глумежа.
Но шутки шутками, а если такие обвинения выдвигают, значит с мыслью о лишении РФ чемпионата мира по футболу еще не распрощались. Олимпийцев-инвалидов уже лишили олимпиады, сборную на основную Олимпиаду изрядно ослабили, так что я бы не недооценивал подобные обвинения, а то появится потом очередной "доклад Макларена" и выяснится, что сборная умудряется сливать даже под допингом, а значит надо чемпионат забирать.

PS. Ну и у Катара надо забрать – он вообще получил чемпионат с помощью коррупции и спонсирует ИГ.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: допинг, катар, Россия, спорт, футбол
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