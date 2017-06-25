Новости Украины и Новороссии 25 июня 2017

Киев возмутился поездкой Путина в «Артек»

Владимир Путин посетил в Крыму международный детский центр «Артек»: открыл очередную смену и ознакомился с ходом реконструкции лагеря. Он пожелал артековцам крепкой дружбы и новых знаний. Во время общения с детьми Путину рассказали о посещении артековцами винного завода, что сильно удивило главу государства. На визит сразу же отреагировал Киев, который направил в российский МИД ноту протеста.

В субботу президент России Владимир Путин посетил международный детский лагерь «Артек». На торжественной церемонии открытия смены глава государства пожелал детям, чтобы дружба, которую они здесь заведут, и «высокое звание артековцев» сопровождали их всю жизнь. Он напомнил, что «Артек» создавался в 1925 году как международный лагерь, куда приезжали дети не только из республик бывшего Советского Союза, но и из других стран.

По его словам, сюда всегда приезжали «самые лучшие из нашей страны и из-за рубежа». «Я знаю, что вас здесь учат главному – учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья», — сказал Владимир Путин.

После церемонии, передает РИА «Новости», президент пообщался с артековцами. Таня Бондарь из Донецка рассказала, что выполняет интересные задания в медиаотряде. «Смотри, здесь очень много журналистов. Как ты думаешь, чем они могли бы тебе помочь, тебе и другим ребятам, которые из других отрядов здесь сейчас отдыхают?» — спросил президент.

В ответ Таня предположила, что они могли бы рассказать, как «правильно писать статьи» и «под каким углом снимать репортажи». «По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот как здесь одна (участница встречи) из Артека сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?» — поинтересовался Путин.

Девочка согласилась. «Ну вот, у нас есть общий подход, по-моему, весьма конструктивный к этому виду деятельности», — подытожил президент.

Затем артековцы рассказали, что дети из лагеря часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру. «В Массандре вы что делаете там? На винзавод ходите?» — заинтересовался Путин.

Дети ответили утвердительно. Тогда президент спросил у руководства лагеря, что дети там делают. Пришлось объясниться директору «Артека» Алексею Каспржаку. По его словам, в прошлую смену сюда приезжал 87-летний артековец, который отдыхал здесь 9 мая 1945 года. Делясь воспоминаниями, он признался, что запомнил 9 мая «по вкусу белого муската красного камня».

«Знаете что, Алексей, хочу сказать. Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте», — сказал Путин.

«Нет, мы не употребляем», — заверил Каспржак.

«Нюхаете, что ли вы?» — переспросил президент.

«Нет, Массандра – это наш тематический партнер, в котором дети видят лозу, дети собирают виноград, дети понимают, как происходит процесс закладки, сбора винограда, они также ездят на лавандовые поля», — пояснил директор «Артека».

Нынешняя смена – седьмая по счету в этом году – посвящена американке Саманте Смит – школьнице из штата Мэн, которая побывала в «Артеке» в 1983 году. Сейчас в Артеке отдыхают ребята из разных стран мира, в том числе Сирии, США, Донбасса, Украины, Японии, Киргизии, Казахстана, Евросоюза.

Во время холодной войны «Артек» принимал сотни детей из разных стран, но наиболее известным он стал после приезда Смит. Поездка стала возможной после ее письма тогдашнему руководителю СССР Юрию Андропову. Она спрашивала генсека, почему тот «собирается завоевать весь мир». В ответ генсек ЦК КПСС пригласил Саманту в «Артек» убедиться в миролюбии советских людей.

Визит в «Артек» Владимир Путин начал с осмотра макета комплекса. Он позволяет представить, каким станет лагерь в ближайшие годы. По словам Каспржака, площадь комплекса сопоставима с Монако. В будущем он сможет в одну смену принимать одновременно 10 тыс. детей (сейчас около 3,3 тыс. человек).

Затем президент прогулялся по парковой зоне «Артека», осмотрел скалодром и канатный парк. Каспржак показал Путину Аллею героев с бюстами «артековцев-героев», участвовавших в Великой Отечественной войне. Эти бюсты были изготовлены еще 25 лет назад, но так и не были установлены. Решение сделать галерею приняло нынешнее руководство лагеря.

Во время экскурсии президент заглянул в столовую, класс народных промыслов и номер для проживания. Как передает «Интерфакс», в столовой Путина угостили блинами, после чего он вручил имениннику испеченный детьми праздничный торт. А в классе народных промыслов президенту подарили расписанный под хохлому и стилизованный под футбольный мяч глобус.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией комплекс перешел в ведение Министерства образования. На тот момент инфраструктура лагеря включала более 400 строений с устаревшими системами водо-, тепло- и электроснабжения, которые были построены в 1961-1989 годах. Автоматизация отсутствовала, более 80 тыс. кв. м. сооружений имели полный износ, свыше 15 тыс. метров инженерных сетей были изношены до предела.

Сейчас восстановлена работа 9 из 10 лагерей, реконструировано 280 тыс. кв. м. различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, шесть столовых, девять спортивных площадок и три теннисных корта. В конце 2018 года количество лагерей возрастет до 10. Уже начато строительство нового лагеря «Солнечный», рассчитанного на одновременный прием 1 тыс. детей, с общей площадью застройки 6,1 га. К настоящему моменту на реконструкцию и капремонт затрачено более 11 млрд рублей.

Добавим, что на Украине предсказуемо отреагировали на поездку Путина в Крым. Киев передал МИД России ноту протеста «в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом». Как известно, Москва традиционно не принимает во внимание эти протесты, так как президент вправе посещать любые регионы России, включая Крым.

Андрей Резчиков, ВЗГЛЯД

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28 июня состоится прямая линия Александра Захарченко с жителями Донбасса, проживающими по обе стороны линии разграничения

фото:24-lenta.ru

В среду, 28 июня, в 19:00 начнется прямая телевизионная линия Главы ДНР Александра Захарченко с жителями Донецкой Народной Республики, проживающими по обе стороны линии разграничения. Разговор будет транслироваться в прямом эфире по всем республиканским телеканалам. Также предусмотрена интернет-трансляция. Александр Захарченко ответит на вопросы, которые будут поступать в видео-, аудио- и текстовом формате.

«Во время предыдущих прямых линий я убедился, что у большинства наших жителей как с той, так и с этой стороны линии соприкосновения, вопросы одни и те же. Что лишний раз подтверждает тот факт, что народ Донбасса — един. Поэтому мы решили не разделять в нашем общении жителей подконтрольных нам территорий и территорий Донецкой Народной Республики, подконтрольных Украине. Разумеется, это не касается конкретных вопросов, которые возникают у наших жителей в повседневной жизни. Что касается жителей Донбасса, которые находятся на той стороне, то мы еще раз обсудим нашу Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Напомню, что это наша стратегическая задача — воссоединение народа Донбасса и, следовательно, восстановление контроля ДНР на всей территории бывшей Донецкой области. Дорогие земляки по обе стороны линии разграничения! Предлагаю поговорить о наших проблемах и наших планах в прямом эфире. Постараюсь честно ответить на те вопросы, которые вообще имеют ответ», — сказал Александр Захарченко.

Задать свои вопросы Главе ДНР Александру Захарченко вы можете на специальном сайте: https://донбасс.рус

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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Медведчук: закон о «реинтеграции» Донбасса противоречит духу и букве Минских соглашений

Законопроект о т.н. «реинтеграции» Донбасса противоречит минским соглашениям, считает лидер движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Медведчука.

«Инициативы «партии войны» о «новом формате» противоречат духу и букве минских соглашений. А секретарь СНБО Турчинов, заявляя, что это «только усилит фундамент минских соглашений…», вводит в заблуждение украинцев и все мировое сообщество. Цель «партии войны» — окончательно и бесповоротно похоронить мирный план и перейти к полномасштабным боевым действиям на Востоке Украины», — говорится в сообщении

Медведчук также заявил, что «полностью разделяет мнение» полпреда РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова о том, что готовящийся т.н. законопроект о «деоккупации» Донбасса делает «упор на военное решение» конфликта.

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Тридцать минут тишины: почему Киев не соблюдает «хлебное перемирие» в Донбассе (ФОТО)

«Хлебное перемирие», о котором просили украинские фермеры, продлилось всего полчаса. ВСУ уже ночью начали обстреливать населённые пункты ДНР и ЛНР вдоль линии разграничения. К утру украинские военные нарушили режим прекращения огня 50 раз. По мнению экспертов, боевые действия в Донбассе политически выгодны Петру Порошенко. В преддверии президентской гонки глава государства намерен объявить в стране военное положение — это автоматически заблокирует любые перевыборы и позволит снизить активность оппозиции. С полуночи по местному времени в Донбассе объявлено «хлебное перемирие» — стороны вооружённого конфликта обязались воздерживаться от обстрелов с 24 июня до 31 августа. Договорённость о прекращении огня до конца лета была достигнута Трёхсторонней контактной группой во время очередного раунда переговоров в Минске 21 июня. Вводимое перемирие было названо «хлебным», так как устанавливалось на период сбора урожая. Накануне консультаций в белорусской столице к первому заместителю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу обратились фермеры и главы посёлков, расположенных в окрестностях Мариуполя. Они попросили добиться перемирия до конца лета, чтобы выращенный урожай не пропал. «Необходим доступ к полям и безопасность для фермеров», — заявил Хуг по итогам встречи с аграриями. Кроме того, как отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, украинская сторона нуждается в перемирии для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции, Авдеевском коксохимическом заводе, а также других предприятиях. Тридцатиминутный мир Это далеко не первое перемирие с начала военного конфликта в Донбассе, и ни одна из инициатив по прекращению огня не увенчалась полным успехом. Однако «хлебное перемирие» в этом отношении побило все антирекорды — режим прекращения огня был нарушен практически тотчас после вступления в силу. По информации «Донецкого агентства новостей», ВСУ возобновили обстрелы территории народных республик уже через полчаса после полуночи. Артиллерийским обстрелам подвергся город Докучаевск, бомбардировка продолжалась около часа. Кроме того, в ночь на субботу украинские военные открывали огонь на других участках линии разграничения — в районе Мариуполя, Донецка и Горловки. Всего с 00:00 часов до 10:00 24 июня ВСУ около 50 раз обстреливали территорию Донецкой народной республики. Украинская армия применяла не только артиллерию, но и танки, миномёты и стрелковое оружие, сообщили в командовании ДНР. Следует отметить, что ещё в пятницу, накануне вступления в силу «хлебного перемирия», ВСУ активизировались в районе соприкосновения с Луганской народной республикой. Об этом сообщил полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего. За несколько часов до полуночи три населённых пункта ЛНР — Стаханов, Донецкий и Кировск — оказались под градом украинских снарядов, два ребёнка получили ранения. «Украина продолжает действовать по обычной своей логике: накануне перемирия пытаются максимально обострить ситуацию на линии разграничения», — подчеркнул Дейнего. По его словам, последние часы перед наступлением очередного перемирия всегда проходят под раскаты украинской артиллерии. Заместитель председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и представитель Луганской Народной Республики Владислав Дейнего РИА Новости В интервью RT полпред самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике с самого начала готовились к нарушениям со стороны украинской армии. Тем не менее руководство ДНР примет все меры, чтобы факты обстрелов ВСУ были расследованы должным образом. «Мы изначально предполагали, что „хлебное перемирие“ позволит существенно снизить обстрелы, но не исключить их полностью. Удавалось собирать урожай и в более плохих условиях, например, мы помним 2014 и 2015 годы, но тем не менее мы будем на всех уровнях поднимать вопросы о нарушениях, чтобы происходили расследования. Мы будем использовать все наши возможности, например, мониторинговую миссию ОБСЕ, которая работает на местах, контактную группу и другие каналы», — отметил Пушилин. Реинтеграция по-киевски В Киеве всерьёз задумываются о переформатировании своей тактики в Донбассе. Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложили прекратить антитеррористическую операцию, заменив её полномасштабной войсковой. Это мало отразится на ходе военных действий, но может иметь серьёзные политические последствия. Например, такой сценарий не предусматривает проведение выборов в ДНР и ЛНР. Пётр Порошенко, хотя и выступил против немедленного прекращения АТО, в целом идею поддержал и сообщил о подготовке законопроекта о «реинтеграции» юго-восточных районов в состав Украины. По предварительным сведениям, законопроект также предполагает замену АТО войсковой операцией. «Готовящийся закон о введении военного положения прямо противоречит условиям Минских соглашений, — отметил в интервью RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Объявляя на официальном уровне Россию „агрессором“, Киев преследует цель не только заблокировать Минские соглашения, но и помочь США инициировать прямые переговоры между Москвой и Киевом, именно это предлагал ранее Рекс Тиллерсон. Однако российская сторона не является стороной конфликта и не будет принимать участие в подобных переговорах. Эти инициативы лишь ещё больше заведут ситуацию в тупик». Опосредованную роль США отмечает и политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. По мнению эксперта, не исключено, что окружение украинского президента требует продолжать военные действия в свете роста политической напряжённости между США и Россией. «Визит в США ничего не дал Порошенко, и сейчас он продолжает играть свою партию, рассчитывая всё-таки получить поддержку Вашингтона. Едва ли без продолжения военных действий он сможет добиться своих целей», — добавил Борис Межуев в интервью RT. Война с оппозицией Переформатирование АТО в войсковую операцию нужно украинскому президенту не только для внешнеполитических игр. Не меньшее значение разрабатываемый закон имеет в контексте внутриполитической борьбы, которая разворачивается в Киеве. По мнению экспертов, Пётр Порошенко заинтересован в объявлении военного положения: это укрепит пошатнувшиеся позиции президента. Дело в том, что придание Украине статуса воюющего государства автоматически заблокирует перевыборы главы государства, а также законодательной власти. Выборы президента Незалежной должны состояться в 2019 году, а рейтинг доверия к Петру Порошенко на Украине, по результатам опроса, проведённого Украинским центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, уже сейчас упал до 22%. В сложившейся ситуации президент может просто не «досидеть» до следующих выборов — политические конкуренты Порошенко спешат воспользоваться ослаблением его позиций. Юлия Тимошенко развернула настоящую кампанию против действующего главы государства, обвиняя власть в коррупции. Она требует провести на Украине досрочные выборы всех уровней, и, по мнению экспертов, у неё есть все шансы добиться своей цели. Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве РИА Новости Кроме того, парламентская фракция «Батькивщины» готовится объявить президенту импичмент. Пока что оппозицию останавливает отсутствие закона, регламентирующего процедуру импичмента президента Украины. Вероятно, спешка, с которой в Киеве начали готовить законопроект о переформатировании АТО в полноценную войсковую операцию направлена в большей степени на укрепление политических позиций Порошенко, нежели на «реинтеграцию» ЛНР и ДНР. Очевидно, что мир в Донбассе не способствовал бы скорейшему принятию этого закона. «Нарушения перемирия ВСУ, несомненно, связаны с политической борьбой в Киеве, с подготовкой закона о военном положении и угрозой импичмента президенту», — отметил Борис Межуев. Эксперты с пессимизмом оценивают перспективы перемирия на Донбассе. Владимир Жарихин полагает, что после сегодняшнего обострения будут ещё периоды затишья, но потом обстрелы возобновятся. Борис Мужуев также прогнозирует развитие военного противостояния. «Не исключаю, что периоды военного затишья на Донбассе будут, но точно могу сказать, что лето будет тяжёлым и напряжённым», — подчеркнул эксперт. Читайте также: Пропавшего по дороге из Одессы боевика «АТО» нашли мертвым (ФОТО) Надежда Алексеева

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Российские адвокаты готовят обращение в международные инстанции по факту неонацистского произвола на Украине

Правозащитники Ассоциации Адвокатов России за Права Человека озабочены атаками неонацистов на Украине и считают, что украинские власти предпринимают недостаточно мер по предупреждению ненависти, противодействию создания и деятельности националистических группировок. В итоге неонацистские идеи распространяются среди молодежи, особенно в неблагополучных семьях с низким достатком и образованием. В комментарии для «Русской Весны» правозащитники Ассоциации подчеркнули, что это приводит к тому, что неонацистские образования осуществляют насильственные действия против мирного населения Украины и в первую очередь против людей, которые осуждает идеи нетерпимости нацизма. Читайте также: В Одессе боевики «Правого сектора» сорвали с прохожего футболку с надписью «Россия» (ФОТО) Все это является плодом бездействия украинских властей, соответственно, украинские власти разделяют ответственность за преступления, которые совершают неонацистские образования, заключают специалисты. В частности, правозащитники отмечают жестокость неонацистов, напавших на безоружных членов украинской партии «Социалисты» 16 июня 2017 года во время проведения ими акции за сохранение названия «проспект генерала Ватутина» и недопущения переименования улицы в «проспект Романа Шухевича». Тогда в результате спланированного нападения и целенаправленных избиений неонацистов пострадали порядка 20 человек, часть участников акции была госпитализирована, активистам был причинен серьезный ущерб здоровью, нападению подверглись взрослые участники флэшмоба и пришедшие с ними дети. В адрес участников флэшмоба продолжают поступать угрозы от неонацистов, в социальных сетях распространяются видео расправы над левыми, неонацисты призывают к насилию над гражданами, чьи взгляды отличаются от националистических. По мнению специалистов Ассоциации Адвокатов России за Права Человека неонацисты не испытывают ограничения со стороны правоохранительных органов Украины, тем самым действуя жестоко и безнаказанно, что однако не снимает ответственности с действующих властей Украины, отвечающих за равные права и свободы для всех, защиту прав и свобод граждан, защиту жизни и здоровья своих граждан. Как сообщают члены партии «Социалисты», в настоящее время в их адрес продолжают поступать угрозы от неонацистов в т. ч. и публично, в СМИ и социальных сетях: подобная активность националистов вызывает сомнения в том, что расследование нападения на партию «Социалисты» 16 июня 2017 года будет полным, всесторонним и будет доведено до приговора совершившим нападения. Ассоциация Адвокатов России за Права Человека также выражает озабоченность в связи с условиями проведения парада ЛГБТ 18 июня 2017 года в Киеве, когда колонна демонстрантов была вынуждена двигаться внутри нескольких кордонов полиции, обеспечивающих защиту участников парада за равенство от нападений неонацистов. Ситуация, когда декларируемые Украиной права ЛГБТ на равенство и право на мирное собрание обеспечиваются только в условиях жесткого контроля движения колонны несколькими кордонами полиции, говорит о том, что в ином случае шествие завершилось бы жестокими нападениями и расправой неонацистов с участниками парада, и таким образом, право на свободу собраний не обеспечивается. Читайте также: Гей-парад в Киеве: наконец «цеЕвропа»! Вызывают озабоченность и последние данные расследования убийства Дениса Вороненкова, бывшего депутата Госдумы РФ 6-го созыва, о причастности лидеров «Правого сектора» (запрещенной в России) к убийству коммуниста, искавшего убежища на Украине. По мнению экспертов Ассоциации Адвокатов России за Права Человека, с 2013 года ситуация по распространению и пропаганде неонацистских настроений на Украине не изменилась. В связи с усилением неонацистских настроений на Украине Ассоциация Адвокатов России за Права Человека осуждает бездействие украинских властей, не обеспечивающих соблюдение прав и свобод человека, защиту от нападений неонацистов на людей с отличающими взглядами, фактически являющейся борьбой с инакомыслием, отсутствие гарантий защиты от дискриминации по какому-либо признаку. Специалисты Ассоциации Адвокатов России за Права Человека направят заявления в поддержку пострадавших от действий неонацистов в адрес Президента Украины Петра Порошенко и в адрес международных институтах с требованием обеспечить соблюдение и защиту прав граждан Украины. Читайте также: Зрада: Вместо Трампа с Порошенко встретится Пенс

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500 с лишним тысяч

Обращайтесь, если будете долго думать. Думать в ИВС – это ужасно…



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