Коренные народы Сибири на фотографиях Александра Химушина
09:24. 25 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Нанайцы и фотограф Александр Химушин
9 лет назад фотограф Александр Химушин упаковал чемодан и отправился в путешествие по миру. С тех пор он уже успел посетить 84 страны. Во время своего вояжа он понял, что самое прекрасное и необычное на свете — это населяющие его люди. Тогда Александр и создал проект под названием "Мир в лицах", который был призван показать красоту и разнообразие мира через портреты простых людей. Особенно из тех отдаленных мест, где культура и традиции все еще живы. С тех пор он сделал тысячи портретов по всему миру…
Последние 6 месяцев он провел в Сибири, делая портреты представителей самобытных народов Севера. Чтобы осуществить задуманное, Химушин прошел 25 тыс. км: от озера Байкал до Японского моря, от бесконечных степей Монголии до самого холодного места на Земле – Якутии.
Огромный регион, почти двойной размер Австралии и на 30% больше, чем Соединенные Штаты, Канада или вся Европа. Сибирь – одна из последних границ мира неизвестности. Несомненно, все слышали, что там очень холодно и малонаселено, но что мы знаем о людях, которые там живут? В то время как некоторые из этнических групп являются доминирующими в своих регионах, многие другие находятся на грани исчезновения, при этом общая численность населения составляет всего лишь сто человек. Они остаются в основном неизвестными для внешнего мира.
Давайте же посмотрим, что из этого получилось!
Долганская девушка
Маленький пастух из народа эвенки
Девушка-якутка
Женщина из народа ульчи
Девушка-ульчи
Мужчина из народа эвенки
Девочка из народа уйльта
Девушка-якутка
Маленькая девочка-эвенки
Мужчина из народа нивхи
Девушка-бурятка
Девушка из народа сойтов
Девушка-эвенки
Женщина-тазы
Парень из народа айны
Девушка-негидалка
Шаманка-бурятка
Девушка-бурятка из Шэнэхэна
Мама из народа эвенки со своим ребенком
Девушка-чукча
Мужчина-орочон
Русскоустьинцы
Мужчина-бурят
Нанайская девушка
Эвены
Юкагирская девушка
Ульчи
Удэгейский мужчина
Женщина-орочи
Семейские
Семейскике
Тофаларский мужчина
Тофаларская девушка
Тувинский мужчина
Удэгейская шаманка
Якутский шаман
Источник: http://www.perunica.ru/vokrug_sveta/9263-korennye-narody-sibiri-na-fotografiyah-aleksandra-himushina.html