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Коренные народы Сибири на фотографиях Александра Химушина

09:24. 25 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Коренные народы Сибири на фотографиях Александра Химушина
Нанайцы и фотограф Александр Химушин

9 лет назад фотограф Александр Химушин упаковал чемодан и отправился в путешествие по миру. С тех пор он уже успел посетить 84 страны. Во время своего вояжа он понял, что самое прекрасное и необычное на свете — это населяющие его люди. Тогда Александр и создал проект под названием "Мир в лицах", который был призван показать красоту и разнообразие мира через портреты простых людей. Особенно из тех отдаленных мест, где культура и традиции все еще живы. С тех пор он сделал тысячи портретов по всему миру…

Последние 6 месяцев он провел в Сибири, делая портреты представителей самобытных народов Севера. Чтобы осуществить задуманное, Химушин прошел 25 тыс. км: от озера Байкал до Японского моря, от бесконечных степей Монголии до самого холодного места на Земле – Якутии.

Огромный регион, почти двойной размер Австралии и на 30% больше, чем Соединенные Штаты, Канада или вся Европа. Сибирь – одна из последних границ мира неизвестности. Несомненно, все слышали, что там очень холодно и малонаселено, но что мы знаем о людях, которые там живут? В то время как некоторые из этнических групп являются доминирующими в своих регионах, многие другие находятся на грани исчезновения, при этом общая численность населения составляет всего лишь сто человек. Они остаются в основном неизвестными для внешнего мира.

Давайте же посмотрим, что из этого получилось!


Долганская девушка
Долганская девушка


Маленький пастух из народа эвенки
Маленький пастух из народа эвенки


Девушка-якутка
Девушка-якутка


Женщина из народа ульчи
Женщина из народа ульчи


Девушка-ульчи
Девушка-ульчи


Мужчина из народа эвенки
Мужчина из народа эвенки


Девочка из народа уйльта
Девочка из народа уйльта


Девушка-якутка
Девушка-якутка


Маленькая девочка-эвенки
Маленькая девочка-эвенки


Мужчина из народа нивхи
Мужчина из народа нивхи


Девушка-бурятка
Девушка-бурятка


Девушка из народа сойтов
Девушка из народа сойтов


Девушка-эвенки
Девушка-эвенки


Женщина-тазы
Женщина-тазы


Парень из народа айны
Парень из народа айны


Девушка-негидалка
Девушка-негидалка


Шаманка-бурятка
Шаманка-бурятка


Девушка-бурятка из Шэнэхэна
Девушка-бурятка из Шэнэхэна


Мама из народа эвенки со своим ребенком
Мама из народа эвенки со своим ребенком


Девушка-чукча
Девушка-чукча


Мужчина-орочон
Мужчина-орочон


Русскоустьинцы
Русскоустьинцы


Мужчина-бурят
Мужчина-бурят


Нанайская девушка
Нанайская девушка


Эвены
Эвены


Юкагирская девушка
Юкагирская девушка


Ульчи
Ульчи


Удэгейский мужчина
Удэгейский мужчина


Женщина-орочи
Женщина-орочи


Семейские
Семейские


Семейскике
Семейскике


Тофаларский мужчина
Тофаларский мужчина


Тофаларская девушка
Тофаларская девушка


Тувинский мужчина
Тувинский мужчина


Удэгейская шаманка
Удэгейская шаманка


Якутский шаман
Якутский шаман

Источник: http://www.perunica.ru/vokrug_sveta/9263-korennye-narody-sibiri-na-fotografiyah-aleksandra-himushina.html

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