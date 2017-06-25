Коренные народы Сибири на фотографиях Александра Химушина



Нанайцы и фотограф Александр Химушин



Долганская девушка







Маленький пастух из народа эвенки







Девушка-якутка







Женщина из народа ульчи







Девушка-ульчи







Мужчина из народа эвенки







Девочка из народа уйльта







Девушка-якутка







Маленькая девочка-эвенки







Мужчина из народа нивхи







Девушка-бурятка







Девушка из народа сойтов







Девушка-эвенки







Женщина-тазы







Парень из народа айны







Девушка-негидалка







Шаманка-бурятка







Девушка-бурятка из Шэнэхэна







Мама из народа эвенки со своим ребенком







Девушка-чукча







Мужчина-орочон







Русскоустьинцы







Мужчина-бурят







Нанайская девушка







Эвены







Юкагирская девушка







Ульчи







Удэгейский мужчина







Женщина-орочи







Семейские







Семейскике







Тофаларский мужчина







Тофаларская девушка







Тувинский мужчина







Удэгейская шаманка







Якутский шаман

9 лет назад фотограф Александр Химушин упаковал чемодан и отправился в путешествие по миру. С тех пор он уже успел посетить 84 страны. Во время своего вояжа он понял, что самое прекрасное и необычное на свете — это населяющие его люди. Тогда Александр и создал проект под названием "Мир в лицах", который был призван показать красоту и разнообразие мира через портреты простых людей. Особенно из тех отдаленных мест, где культура и традиции все еще живы. С тех пор он сделал тысячи портретов по всему миру…Последние 6 месяцев он провел в Сибири, делая портреты представителей самобытных народов Севера. Чтобы осуществить задуманное, Химушин прошел 25 тыс. км: от озера Байкал до Японского моря, от бесконечных степей Монголии до самого холодного места на Земле – Якутии.Огромный регион, почти двойной размер Австралии и на 30% больше, чем Соединенные Штаты, Канада или вся Европа. Сибирь – одна из последних границ мира неизвестности. Несомненно, все слышали, что там очень холодно и малонаселено, но что мы знаем о людях, которые там живут? В то время как некоторые из этнических групп являются доминирующими в своих регионах, многие другие находятся на грани исчезновения, при этом общая численность населения составляет всего лишь сто человек. Они остаются в основном неизвестными для внешнего мира.Давайте же посмотрим, что из этого получилось!