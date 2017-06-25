Как Россия учится выживать на дне (Время-вперёд! #249)

Этот выпуск – практически короткометражное кино, в котором один сюжет перетекает в другой и то погружает вас на дно, то выталкивает вверх к свету и добру, повторяя сложный путь нашей страны.



0:15 Время технологий

3:10 Время производства

5:00 Время техники

6:13 Время развития

8:19 Время Человека

10:37 Послесловие



Приятного просмотра!



Ссылки и текст выпуска на нашем сайте время-вперед.рф



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/8BmLVvH_7B4



Поддержите проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063

Сбербанк: 5469 4600 1796 2365

QIWI: +79058453225

paypal.me/Vremya



(При переводе указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com