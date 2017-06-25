Как Россия учится выживать на дне (Время-вперёд! #249)
Этот выпуск – практически короткометражное кино, в котором один сюжет перетекает в другой и то погружает вас на дно, то выталкивает вверх к свету и добру, повторяя сложный путь нашей страны.
0:15 Время технологий
3:10 Время производства
5:00 Время техники
6:13 Время развития
8:19 Время Человека
10:37 Послесловие
Приятного просмотра!
Ссылки и текст выпуска на нашем сайте время-вперед.рф
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/8BmLVvH_7B4
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Источник: www.youtube.com
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Предлагаю ввести передачу “время вперёд” на всехканалах телевидения :-)