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Как Россия учится выживать на дне (Время-вперёд! #249)

16:48. 25 июня 2017 Просмотров - 181 Один комментарий Опубликовал:

Этот выпуск – практически короткометражное кино, в котором один сюжет перетекает в другой и то погружает вас на дно, то выталкивает вверх к свету и добру, повторяя сложный путь нашей страны.

0:15 Время технологий
3:10 Время производства
5:00 Время техники
6:13 Время развития
8:19 Время Человека
10:37 Послесловие

Приятного просмотра!

Ссылки и текст выпуска на нашем сайте время-вперед.рф

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/8BmLVvH_7B4

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Источник: www.youtube.com

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