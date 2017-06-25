Это было опубликовано 24 июня 1941 года…

Русским людям это надо помнить вечно!

В этот день, 24 июня, ровно 76 лет назад, уже на третий день вторжения немецко-фашистских войск на территорию Советского Союза в американской газете "Нью-Йорк Таймс" было опубликовано интервью сенатора США Гарри Трумэна:

Гарри Трумэн, ставший впоследствии 33-м президентом США, сказал тогда буквально следующее:

"Если мы увидим, что Германия побеждает, мы будем помогать России, а если Россия будет побеждать, мы будем помогать Германии, и таким путём пусть они убивают друг друга как можно больше..."

В этом признании сенатора США не было ни слова про будущий "холокост 6 миллионов евреев", о котором сегодня только и говорят по всему миру, но откровенно было сказано о том, что два великих народа — немецкий и русский — должны истребить друг друга в максимально возможной степени, а правительство США будет этому всячески способствовать.

И ведь Соединённые Штаты Америки так и помогали обеим воюющим сторонам — Германии и СССР убивать друг друга, как это откровенно сказал 24 июня 1941 года Гарри Трумэн! Каждая третья пуля в арсенале немецкого-фашистского солдата была изготовлена на американские деньги.

Память о войне 1941-1945 годов и сегодня бьёт по сознанию россиян со страшной силой, особенно в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Эти "обстоятельства" не сами по себе вдруг открылись, их раскрыла нам нынешняя власть Путина и Медведева, а вы, дорогие россияне, понимайте этот факт как хотите!

Потери СССР не 27 миллионов погибших, а почти 42 миллиона погибших!

"...Открывал слушания председатель Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, отметивший, что победа СССР в Великой Отечественной войне стала одной из самых славных страниц в истории.

— Что такое народ, нация? Это прежде всего уважение к победам. Именно прошлое формирует граждан, достойных великой страны. В большой работе по защите Победы, памяти тех, кто её достиг, инициатива «Бессмертного полка» является одной из самых значимых. Сегодня, когда идёт новая война, которую кто-то называет гибридной, наша Победа становится одной из главных целей для атак на историческую память. Идут волны фальсификации истории, которые должны заставить нас поверить, что это не мы, а кто-то другой одержал победу, и ещё заставить нас извиняться. При этом героизируется фашизм. Во многих местах подобные усилия достигают своей цели. На Украине за короткий срок переформатировано сознание значительной части людей, которые искренне считают нацистов героями, — с сожалением констатировал Вячеслав Никонов.

По мнению участников парламентских слушаний, современный человек имеет многоосновное патриотическое сознание.

— Каждый готов защищать свою семью, род, дом и уклад жизни, свой двор, улицу и своих приятелей, свой город и край, в котором родился, своих земляков, свою страну, её народ и государство, своих единоверцев, свою расу, готов хранить свою культуру, историю и язык... Каждый испытывает привязанность к отчему дому, своему краю, родной земле — Отечеству.

Естественно чувство гордости за своих предков, родных и близких, соседей и земляков, за героев и гениев, храбрецов и победителей, оставивших след в истории родного края, Отечества. История побед и достижений в каждом человеке формирует образцы поступков и рождает ответственность за собственные дела, ставит высокие требования к собственным достижениям: «Если они смогли, а я — их потомок, такой же, как они, то и я — смогу!» — сказал в своём выступлении сопредседатель Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Земцов.

Он подчеркнул, что победы прошлого, как прожектора, освещают нам путь в будущее, поэтому их недопустимо принижать и искажать. Чем мощнее поток влияния победоносных событий истории предков на сегодняшний день, тем мощнее сегодняшнее движение потомков к победе.

Генеральный инспектор Министерства обороны, председатель общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», генерал армии Михаил Моисеев напомнил о том, что шествие Бессмертного полка 9 мая — народная инициатива, зародившаяся «внизу». И это показатель и залог духовного здоровья нашего народа.

— Сегодня, перед началом парламентских слушаний, мы с Николаем Георгиевичем подписали соглашение о взаимодействии движения «Бессмертный полк России» с Российским союзом ветеранов — чтобы молодёжи было на кого ровняться, с кого брать пример и как строить свою работу по патриотическому воспитанию, — сообщил Михаил Моисеев.

Формула: каждый четвёртый

На слушаниях сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов представил доклад «Документальная основа Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», в рамках которого были проведены исследования убыли населения СССР в 1941-45 гг. Доклад изменил представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне.

Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее.

Это — без малого одна треть современного населения Российской Федерации!

За этой страшной цифрой скрываются наши отцы, деды, прадеды. Те, кто отдал свою жизнь за наше будущее. И, пожалуй, самое большое предательство — забыть их имена, их подвиг, их героизм, которые сложились в нашу общую великую Победу..."

Источник.

Как относится к этим фактам?

Про американское правительство всё понятно. Это уроды и нелюди.

Для них смерть миллионов людей в разных воюющих странах — как смерть саранчи на полях в Аризоне. Тот же Гарри Трумэн, ставший президентом США 12 апреля 1945 года, в свойственной ему манере помог СССР в советско-японской войне 1945 года атомной бомбардировкой 6 и 9 августа мирных городов Хиросима и Нагасаки. Последствия тех атомных бомбардировок известны всем...

А как относиться к тому, что россиянам озвучили новые цифры по погибшим в годы Второй Мировой войны?!

Почти 42 миллиона граждан СССР объявлено погибшими в ходе той войны. Каждый четвёртый! Статистику обнародовал депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Земцов.

Если столько было погибших советских людей, где их захоронения?

Где списки с указанием их имён и фамилий?

Почему 27 января весь мир со скорбным лицом отмечает международный день памяти ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ, а про реальный ХОЛОКОСТ РУССКОГО НАРОДА, который более всего пострадал в той войне, никто и говорить не хочет?

А самое интересное в истории Второй Мировой войны то, что на словах Адольф Гитлер и идеолог нацизма Йозеф Геббельс обещали всем ещё в 1936 году на 8-м съезде национал-социалистической партии, что в их планах — спасти мир от еврейского большевизма. Программная речь Геббельса от 10 сентября 1936 года так и называлась "Большевизм в теории и на практике".

"Западноевропейский рабочий склонен считать Советский Союз пролетарским государством, то есть своим государством. Он думает, что в России рабочему классу удалось уничтожить капиталистических эксплуататоров и установить диктатуру пролетариата, что теперь свободные рабочие строят там своё государство, «родину трудящихся».

Однако творцами марксистского учения были евреи, такие как Давид Рикардо или Маркс-Мордехай, и именно евреи, такие как Лассаль, Вольфсон, Адлер, Либкнехт, Люксембург, Леви и др., организовывали все рабочие движения. Сидя в безопасности в редакторских креслах, евреи зазывали рабочих на баррикады. Именно евреи, такие как Поль Зингер, Шифф, Кон и др., финансировали марксистский большевизм.

Советское правительство почти целиком состояло и до сих пор состоит из евреев. В руководящих органах нет ни одного рабочего. Почти все большевистские лидеры, расстрелянные недавно в Москве, были евреями. Ни одного рабочего среди них не было. Триумвират, одержавший победу в этом внутриеврейском конфликте и установивший диктатуру над всем Советским Союзом, состоит из:

Гершеля-Йегуды (Ягоды), главы ОГПУ,

Лазаря Моисеевича Кагановича, тестя Сталина и наркома путей сообщений,

Финкельштейна-Литвинова, наркома иностранных дел,

все из которых — евреи, вышедшие из гетто.

Правительство Советского Союза — это вовсе не диктатура пролетариата, а диктатура еврейства над всем остальным населением..."

Мне говорят с разных сторон, что цитирование Геббельса — это экстремизм, это "статья"! Хорошо, отвечаю я всем своим "доброжелателям", допустим Геббельс нагло клеветал на советскую власть. Допустим! Тогда давайте прочитаем свидетельство о том же самом такого известного человека как Уинстон Черчилль, который был в Англии долгое время премьер-министром. Он не запрещён в России, и цитирование его публикаций не считается экстремизмом! И тогда будет ясно, ложью или правдой являются вышеприведенные слова в программной речи идеолога нацизма Геббельса.

В 1920 году, когда мир ещё не познал гитлеровского нацизма, он уже успел познать такие явления как большевизм и сионизм. В том же 1920 году Уинстон Черчилль опубликовал в газете «Herald» статью, которую он так и назвал «Большевизм & сионизм», где сравнил одно явление с другим и отдал свои симпатии сионизму.

Эта публикация У.Черчилля не относится к числу «экстремистских» и запрещённых в современной России, и мы видим, что утверждения военного министра (на тот момент) Великобритании по своей сути тождественны утверждениям Й.Геббельса, которые были высказаны им в 1936 году:

«Революция, случившаяся в России — дело рук евреев, причём самых худших представителей еврейского народа. Толпа «исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной империей...», — вот точные слова У.Черчилля.

Вот точные слова Геббельса из его речи в Нюрнберге: «Не вызывает никаких сомнений то, что основателями большевизма являются евреи и что именно они его представляют. Старый руководящий класс России был столь тщательно уничтожен, что никакой другой руководящей группы кроме евреев там попросту не осталось. Таким образом, любой конфликт внутри большевизма — это в той или иной мере внутрисемейный конфликт между евреями…»

В чём разница, между утверждениями Черчилля за 1920 год и Геббельса за 1936 год в отношении советской России?

Как мы видим, никакой разницы нет! Значит оба в данном конкретном случае писали и говорили правду.

Получается, что 42 миллиона советских граждан погибли в 1941-1945 годах из-за евреев, которые доминировали в органах советской власти, начиная с Октябрьской революции 1917 года.

Причём деятельность этих евреев-большевиков оценивали одинаково негативно и сионисты-евреи, и нацисты-немцы.

Причём сионисты-евреи в годы Второй Мировой войны активно сотрудничали с нацистами! Об этом свидетельствуют многочисленные документы и даже вот такая медаль дружбы сионистов с нацистами:

Если присмотреться, евреи и сегодня доминируют во всех органах нынешней российской власти, поэтому память о жертвах евреев в годы Второй Мировой войны — это святое для России! А память о жертвах русского народа, который более всех пострадал в той войне, спасая и себя и евреев от уничтожения нацистами, это нечто третьестепенное, о неё можно и ноги вытереть!

Почему так, недавно объяснил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннэр:

Кстати, если через призму этого знания смотреть сегодня на конфронтацию между США и Евросоюзом, с одной стороны, и Россией, с другой стороны, то получается, что мы опять имеем "в той или иной мере внутрисемейный конфликт между евреями".

Сегодня трудно даже представить, сколько ещё может погибнуть народу если вдруг на планете случится ещё одна крупная "межеврейская разборка"! Хотя планы "глобалистов" известны. Население планеты уже запланировано сократить на 2/3. То есть на 5 миллиардов человек! Читайте!

"Как сообщил британский еженедельник The Sunday Times, 5 мая в Манхэттене в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса. На ней присутствовали самые богатые люди Америки: сам Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц.

Манхэттен.

Из всех тем, обсуждаемых на встрече, главной оказалась всё та же проблема "перенаселённости Земли". Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, "никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира". Однако взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая численность населения планеты ("слишком много материала"), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся". Источник.

Приложение: "22 июня, в "День нападения Германии на СССР", есть повод вспоминать и про солнечный культ наших предков, и про европейские "ценности", и про западные амбиции!": https://cont.ws/@antonblagin/6...

И ещё рекомендую прочесть статью: "Чудеса еврейской религии и приближение нового Холокоста..."

24 июня 2017 г. Мурманск. Антон Благин