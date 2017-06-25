Дж. Е. ДЕВИС Миссия в Москве (Заметки посла США в 1937-1938 гг.)

ПРОЦЕСС ПЯТАКОВА И РАДЕКА (17 февраля 1937 г.) Подсудимые выглядят физически здоровыми и вполне нормальными. Порядок процесса разительно отличается от того, что принят в Америке, однако учитывая то, что природа людей одинакова повсюду, и опираясь на собственный адвокатский опыт, можно сделать вывод, что обвиняемые говорят правду, признавая свою вину в совершении тяжких преступлений.

Для сравнения: Советский Союз намерен потратить на оборону только за один 1938 г. в 10 раз больше (в золотом исчислении), чем французы за 3 года.

Москва очень похожа на другие европейские города со своими светофорами, большими троллейбусами на улицах, трамваями, автомобилями, грузовиками и т.п. Толпы повсюду. Город наполняется людьми из деревни, которые приезжают сюда работать на автомобильных заводах. За короткое время население выросло с 1,8 до 4 млн. человек, поэтому жилища крайне переполнены, однако на улице нельзя обнаружить каких-либо признаков нужды. Все выглядят прекрасно.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОСКВЕ (19 января 1937 г.) Москва оказалась для меня полной неожиданностью. Разумеется – это красивый старый город, деятельность которого видишь на улицах, количество зданий, которые повсюду строятся, а также удобная одежда, вполне обычная для местных жителей, меня очень удивили.



(18 февраля 1937 г.)

Общее мнение дипкорпуса состоит в том, что правительство в ходе процесса достигло своей цели и доказало, что обвиняемые, по крайней мере, участвовали в каком-то заговоре.

Беседа с литовским послом: он считает, что все разговоры о пытках и наркотических препаратах, якобы применяемых в отношении к подсудимым, лишены всяких оснований. Он высокого мнения о советском руководстве во многих отношениях.

Беседа с послом, проведшим в России 6 лет. Его мнение: заговор существовал и подсудимые виновны. Они с юных лет вели подпольную борьбу, многие годы провели за границей и психологически предрасположены к заговорщической деятельности.

(19 февраля 1937)

Ужин в германском посольстве. Беседовал с военным атташе генералом фон Кестрихом, который родился в России, где отец его был крупным землевладельцем. По мнению генерала, Красная Армия, в общем, хорошая армия. Человеческий материал прекрасный – физически сильные и храбрые солдаты, хорошие моторизованные части (не настолько хорошие, как немецкие, но все же хорошие).



Военно-воздушные силы в численном отношении велики, истребители и разведывательные самолеты хорошего качества, но бомбардировщики плохие и слишком тяжелые. В целом, даже с учетом численного превосходства, русская авиация не идет ни в какое сравнение с немецкой. Тем не менее, русские летчики прекрасно подготовлены, а парашютные части просто замечательны.

(9 марта 1937)

Балтийский блок – Эстония, Латвия и Литва – находится в отчаянном положении. Эти искусственные государства, созданные Лигой Нации из частей Российской империи, будут, вероятно, уничтожены в случае войны.

(12 марта 1937)

Я получил разрешение властей на посещение основных промышленных районов, начиная с Ленинграда, где расположены крупные текстильные, фарфоровые и другие предприятия, которые естественным образом расположились в этом северном портовом городе, но которые сейчас не расширяются, ввиду вероятной военной угрозы. Мне удалось побывать в Донбассе и Днепропетровске

ДОБЫЧА ЗОЛОТА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (15 марта 1937 г.) Сведения, которыми я располагаю, дают основание сделать следующие выводы:

- добыча золота в Южной Африке достигает 350 т. в год;

- Советский Союз производит примерно 175 т.;

- Соединенные Штаты – 100 т.;

- Канада – 100 т.;

Мне показали кладовые Госбанка, где собраны различные драгоценности. Меня, в частности, поразили самородки весом от 40 до 50 фунтов (16-20 кг) . Судя по внешнему виду они состоят почти целиком из чистого золота.

Госпожа Литвинова, которая преподает в одной из школ на Урале, рассказывала, что школьники на каникулах занимаются сбором самородков в горах. Недавно она сама во время обычной прогулки случайно нашла кусок камня с приличным содержанием золота.

(17 марта 1937 г.)

Советское правительство отказалось, в силу необходимости, от многих своих коммунистических принципов. Идея "бесклассового" общества разрушалась и продолжает разрушаться на практике. Само правительство представляет собой бюрократию со всеми признаками класса: особые привилегии, лучшие условия жизни и т.п. Повсюду сверху донизу видны признаки классов. Писатели, художники, даже руководители джаз-ансамблей получают высокую компенсацию за свой труд и пользуются правами, которые дают деньги в виде роскоши и удобств.

В промышленности классы развиваются на основе принципа более высокой оплаты за более производительный труд. Видимо, коммунисты-теоретики, столкнувшись с реальностью, были вынуждены учитывать особенности человеческой психологии: личный интерес и награда за труд. "Бескорыстная" система производства, как выяснилось, ведет к застою.

Даже в армии былая идея братства офицеров и рядовых с ее простотой была заменена званиями, аксельбантами, эполетами, наградами и красивой формой, которые отличают один класс от другого.

Еще одним удивительным свидетельством отхода от старых коммунистических идеалов стало отношение руководства к вопросам семьи, развода, материнства, отечества и патриотизма. Идея мирового пролетариата и мировой революции отложена в сторону, чтобы освободить место для идеи националистической России. Для утверждения националистических принципов подключены огромные пропагандистские силы.

ДЕЛО ТУХАЧЕВСКОГО (28 июля 1937 г.) В среде дипломатического корпуса бытует мнение, что казненные генералы были виновны в преступлениях, которые по советским законам караются смертной казнью.

В апреле Тухачевский присутствовал, среди прочих (Ворошилов, Егоров и др.) на приеме, организованном нашим посольством в честь Красной Армии. Он имел репутацию талантливого человека, однако на меня не произвел особого впечатления. Выглядел Тухачевский по-мальчишески свежим, был несколько тяжеловат для своих габаритов и вполне жизнерадостен. Если, вдобавок ко всему, он еще страдал бонапартистскими замашками, то надо признать – Сталин избавился от своего "корсиканца".

ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВИИ, УРОЖЕНЕЦ НЕБРАСКИ (15 августа 1937 г.) Латвийское правительство определенно придерживается ориентации на Лигу Наций – по очевидным причинам. Вся его внешняя политика направлена на сохранение независимости и целостности нации. Для этого мир совершенно необходим. Удержание равновесия и строгий нейтралитет в отношении Германии, России и Польши являются основной задачей. Латвия состоит членом так называемого "Балтийского блока".

Теперешний их президент, доктор Ульманис, одно время преподавал в сельскохозяйственном колледже Небраски.

РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (12 марта 1937 г.) С группой американских журналистов я посетил 5 городов, где осмотрел крупнейшие предприятия: тракторный завод (12 тыс. работающих), завод электродвигателей (38 тыс. рабочих), Днепрогэс, алюминиевый завод (3 тыс. рабочих), который считается крупнейшим в мире, Запорожсталь (35 тыс. рабочих), больницу (18 врачей и 120 медсестер), ясли и детские сады, завод Ростсельмаш (16 тыс. работающих), Дворец пионеров (здание с 280 помещениями для 320 преподавателей и 27 тыс. детей). Последнее из этих учреждений представляет собой одно из наиболее интересных явлений в Советском Союзе. Подобные дворцы возводятся во всех крупных городах и предназначаются для воплощения в жизнь сталинского лозунга о детях, как наиболее ценном достоянии страны. Здесь у детей раскрываются и развиваются их дарования.

В советской практике планирования больше всех поражает смелость в принятии решений и упорство в их осуществлении. Пять лет назад в районе Запорожья была голая степь, а сегодня можно видеть огромные заводы и город с населением 125 тыс. человек, с современными кирпичными жилыми домами, широкими улицами и площадями. Все сооружения возводились руками неквалифицированных рабочих, которые по вечерам занимались в технических школах, чтобы по окончании строительства занять места у станков. Здания и оборудование в большинстве своем самые современные. К их проектированию привлекались на конкурсной основе лучшие фирмы, преимущественно из США, но также из Германии, Франции и Англии.



Большинство рабочих не старше 30 лет. Обращает на себя внимание многочисленность женщин – около 25%. Средний возраст руководителей – порядка 35 лет. Средняя зарплата составляет от 200 до 250 руб. (10-12 долл. по курсу черного рынка). В заводской столовой можно хорошо пообедать за 2 рубля (10 центов). Квартплата не превышает 15% от заработка. Стахановцы получают до 2000 руб., столько же зарабатывает и директор.

Каждое предприятие работает на принципе самоокупаемости, заработанные прибыли идут на различные нужды, в том числе на строительство школ, которых только за прошлый год было построено в Днепропетровске 16 – больших зданий из белого кирпича на 25-30 комнат.

Имеются сомнения, относительно способности промышленности длительное время поддерживать нужды фронта в случае большой европейской войны, однако, по моему мнению, эти способности могут оказаться значительно выше, чем ожидается.

В целом новые промышленные районы производят потрясающее впечатление: русским удалось сделать за 7 лет столько же, сколько Америке за 40 – начиная с 80-х годов прошлого века.

(6 июня 1938 г.)

В 1935 г. Советский Союз произвел примерно треть мирового урожая пшеницы, или в 2,5 раза больше, чем в США. В том же году здесь выращена половина мирового урожая овса и 80% ржи. В 1926-1930 гг. среднее количество скота составляло 65 млн. голов по сравнению с 59 млн. в США. В результате "забастовки" крестьян в годы коллективизации это число уменьшилось до 49 млн. в 1935, что, тем не менее, вдвое больше, чем в Германии. Количество тракторов достигло 483 тыс. штук, а комбайнов – 153 тыс. В 1936 г. до 91% земель обрабатывалось механическим способом. Советский Союз располагает 75% мировых запасов леса.

К моменту прихода большевиков к власти в 1917 г. страна лишилась 80% промышленного производства. Транспорт выработал большую часть своего ресурса. Гражданская война, последовавшая вслед за революцией, привела к остановке и того, что оставалось. После частичного восстановления экономики в годы НЭПа кризис продолжался, и в 1927 г. Сталин предложил свой пятилетний план. Для его выполнения потребовались величайшая смелость, безжалостность и затягивание поясов буквально у всех классов общества. При этом правительство вновь столкнулось с пассивным сопротивлением сельскохозяйственных районов. Сопротивление было безжалостно подавлено. Для обеспечения потребности в продовольствии руководство прибегло к простому, но жестокому способу: у крестьян изымали все подчистую, не оставляя ничего для их пропитания.

В 1936 г. Советский Союз вышел на первое место в мире по производству комбайнов и сбору сахарной свеклы, на второе место – по общему объему производства, на третье – по выплавке стали и производству суперфосфатов, и на четвертое – по добыче угля. Количество почтовых отделений выросло с 1928 г. в 18 раз.

ПЯТАЯ КОЛОННА В РОССИИ (Лето 1941 г.) Сегодня мы знаем, благодаря усилиям ФБР, что гитлеровские агенты действовали повсюду, даже в Соединенных Штатах и Южной Америке. Немецкое вступление в Прагу сопровождалось активной поддержкой военных организаций Гелена [Генлейна – С.]. То же самое происходило в Норвегии (Квислинг), Словакии (Тисо), Бельгии (де Грелль) … Однако ничего подобного в России мы не видим. "Где же русские пособники Гитлера?" – спрашивают меня часто. "Их расстреляли", – отвечаю я.

Только сейчас начинаешь сознавать, насколько дальновидно поступило советское правительство в годы чисток. Тогда меня шокировала та бесцеремонность и даже грубость, с какой советские власти закрывали по всей стране консульства Италии и Германии, не взирая ни на какие дипломатические осложнения. Трудно было поверить в официальные объяснения, что сотрудники миссий участвовали в подрывной деятельности. Мы в то время много спорили в своем кругу о борьбе за власть в кремлевском руководстве, но как показала жизнь, мы сидели "не в той лодке".

(7 июля 1941 г.)

Мой друг Линдберг сильно удивил меня, заявив, что он предпочитает нацизм коммунизму. Вообще делать такой выбор – дело отчаянное, однако между двумя этими предметами разница слишком велика. И Германия и Россия – тоталитарные государства. Оба они реалистичны. Оба они применяют строгие и безжалостные методы. Однако существует одно существенное отличие, которое можно показать следующим образом.



Если бы Маркс, Ленин или Сталин были верующими христианами, и если попытаться поместить коммунистический эксперимент, проделанный в России, в рамки догматов католической или протестантской церкви, то полученный результат был бы объявлен величайшим достижением христианства за всю историю человечества в его стремлении к человеколюбию и воплощению христианских заповедей в жизнь общества.



Дело в том, что христианскую религию можно совместить с коммунистическими принципами, не совершая большого насилия над его экономическими и политическими целями, главным из которых является "братство всех людей". Проведя аналогичный тест в отношении нацизма, мы обнаружим невозможность совмещения двух идеологий. Принцип христианской идеологии невозможно наложить на нацистскую философию, не разрушив политической основы государства.



Фашистская философия создает государство, которое фактически базируется на отрицании альтруистических принципов христианства. Для нацистов любовь, благотворительность, справедливость и христианские ценности всего лишь проявления слабости и упадка, если они противоречат потребностям государства.

В этом вся и разница – коммунистическое советское государство может действовать, имея христианство в качестве основы для достижения конечной цели – всеобщего братства людей. Коммунисты допускают отмирание государства по мере усовершенствования человека, тогда как идеал нацистов прямо противоположен – государство превыше всего.

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ГАРРИ ГОПКИНСУ (12 июля 1941 г.) Я считаю, что помимо Президента Соединенных Штатов, ни одно другое правительство в мире не видело более ясно угрозу миру со стороны Гитлера, и необходимость организации коллективной безопасности и союза, чем правительство Советского Союза. Оно было готово воевать за Чехословакию.



Оно отменило свой пакт о ненападении с Польшей еще до Мюнхена, чтобы освободить проход для своих войск через Польшу и прийти на помощь Чехословакии, если это понадобится для выполнения своих международных обязательств. Даже после Мюнхена и вплоть до весны 1939 г. советское правительство было готово присоединиться к Англии и Франции в случае нападения Германии на Польшу или Румынию. Однако оно требовало созыва международной конференции миролюбивых стран для определения объективных и реальных возможностей каждого из государств, чтобы дать понять Гитлеру о своей готовности к коллективному сопротивлению.



Оно заявляло, что это единственный способ остановить покушение Гитлера на европейский мир. Предложение было отвергнуто Чемберленом под предлогом возражений со стороны Польши и Румынии о включении России в систему европейской безопасности, после чего Британия организовала эти кошмарные двусторонние соглашения.

В течение всей весны 1939 г. Советы, опасаясь оказаться в роли "руки, загребающей жар для других" и остаться один на один против Гитлера, пытались достичь какого-то соглашения о единых действиях и координации военных планов, чтобы остановить агрессора. Даже в конце августа 1939 г. в Москву были приглашены для этого делегации Франции и Великобритании. Англичане тогда отказались дать такие же гарантии России в случае нападения на Прибалтику, какие Россия обязалась дать Франции и Англии в случае нападения на Бельгию и Голландию. Русские убедились, что никакого эффективного прямого и практического соглашения не может быть достигнуто с Францией и Британией. Их толкнули на заключение пакта о ненападении с Гитлером.

Советский Союз с самого начала делал все возможное для оказания помощи Китаю. За все годы своего членства в Лиге Наций советское правительство энергично и смело возглавляло борьбу за права малых стран, таких как Эфиопия и Испания.

Ни одно правительство не видело ситуации более ясно и не разоблачало настолько открыто действия Гитлера и не высказывалось о необходимости коллективных действий для предотвращения агрессии. Таковы факты, вне зависимости от побуждений, будь то идеологические причины или стремление обеспечить безопасность собственному народу.

(3 октября 1941 г.)

Слушал по коротковолновому радиоприемнику выступление Гитлера. Весьма примечательное признание: немцы допустили серьезную ошибку, недооценив силу Красной Армии и степень ее боеготовности. Очевидно, фюрер пытался объяснить своему народу, почему Красная Армия продолжает сражаться, тогда как он уже каждую неделю с начала войны объявлял на весь свет, что одержана окончательная победа. Это был совсем другой Гитлер, чем тот, которого мне приходилось слышать по радио на протяжении нескольких лет. Впервые этот человек, обладающий параноидальной самоуверенностью, признался в совершении ошибки. Однако главной ошибкой было решение о вторжении в Россию. С приближением зимы на стороне советского Верховного командования будет воевать "Генерал Мороз" и "Генерал Истощение".

22 июня находились специалисты, которые предсказывали, что немцы будут в Москве через 3 недели. Немецкий блицкриг промаршировал к побережью французского Аббевилля (185 миль) за 10 дней. Танковые дивизии, поддержанные самой мощной в мире авиацией, гнали галантных бельгийцев, великолепных британцев, а также французскую армию на протяжении 65 миль в течение 18 суток. На сегодняшний день истекло уже 14 недель, а Красная Армия все еще удерживает линию фронта.

(27 октября 1941 г.)

Билл Батт, член специальной президентской комиссии, недавно вернувшийся из Москвы, считает следующее:

"Русские воюют отважно и умело, они знают, как пользоваться материалами и оборудованием, которые мы им обещали. Пока они борются, война будет оставаться вдали от наших берегов. Вот почему я считаю, что мы должны поставлять им технику, поставлять сейчас, поставлять им всяческие средства и необходимые услуги, несмотря ни на какие жертвы. В этом состоят здравый смысл и далеко идущие практические меры в интересах Соединенных Штатов Америки".

(28 октября 1941 г.)

Выступление на митинге в Мэдисон Сквер-Гардене.

Мы должны отказаться от своих ожиданий, что другие народы примут наши убеждения. Мы должны заверить Советский Союз, что в своей практической деятельности мы придерживаемся принципа уважения права наций на самоопределение. Это значит, что во время войны и после ее окончания мы будем оставлять за ними право самим решать, какой тип правления они сочтут для себя наиболее полезным

Председатель Рабочей партии Бельгии Л. Мартенс "Другой взгляд на Сталина"

ПРОЦЕСС НАД ПЯТАКОВЫМ И ТРОЦКИСТАМИ

23 сентября 1936 г. по сибирским шахтам прокатилась волна взрывов, вторая за 9 месяцев. 12 человек погибло. Через три дня Ягода стал Комиссаром Связи, а Ежов шефом НКВД. По крайней мере до этого времени Сталин терпел более или менее либеральную политику Ягоды.

Расследование в Сибири привело к аресту Пятакова, старого троцкиста, помощника Орджоникидзе, Комиссара Тяжёлой Промышленности с 1932 г. Орджоникидзе был близок Сталину и следовал политике использования и переобучения буржуазных специалистов. Поэтому в феврале 1936 г. он амнистировал 9 "буржуазных инженеров", осуждённых в 1930 г. во время большого процесса о саботаже.

По вопросу о промышленности вот уже несколько лет проходили дебаты внутри Партии. Радикалы, возглавляемые Молотовым, выступали против буржуазных специалистов, которым они не доверяли с политической точки зрения. Они уже давно призывали к чисткам. Орджоникидзе, с другой стороны, утверждал, что эти специалисты были необходимы.

Дебаты о старых специалистах с подозрительным прошлым снова разгорелись после саботажа на сибирских шахтах. Расследование выявило, что Пятаков, помощник Орджоникидзе, широко использовал буржуазных специалистов для саботажа шахт.

В январе 1937 г. прошёл процесс над Пятаковым, Радеком и другими старыми троцкистами; они признались в своей подпольной деятельности. Для Орджоникидзе удар был настолько силён, что он совершил самоубийство.

Конечно, несколько буржуазных авторов заявили свои претензии на то, что обвинения в систематическом саботаже были полностью вымышленными, что это были ложные измышления, единственной целью которых была ликвидация политических оппонентов. Но вот свидетельство американского инженера, который работал с 1928 по 1937 г. в руководстве шахт Урала и Сибири, на многих из которых происходил промышленный саботаж. Свидетельство этого далёкого от политики инженера Джона Литлпейджа интересно со многих точек зрения.

Литлпейдж пишет, что сразу же, как только он прибыл на советские рудники в 1928 г., он осознал, насколько были велики масштабы промышленного саботажа, метода борьбы, предпочитаемого в то время врагами Советского режима:

"Однажды в 1928 г. я отправился на электростанцию Кошбарских золотых рудников. Случайно я положил руку на один из главных подшипников большого дизельного двигателя и почувствовал песок в масле. Я немедленно остановил двигатель, и мы удалили из масляного резервуара примерно 1 литр кварцевого песка, который мог оказаться там только по чьему-то злому умыслу. Несколько подобных случаев произошло также на фабриках в Кошкаре, где мы находили песок внутри такого оборудования как редукторы, которые полностью закрыты, и песок может попасть туда только, если кто-то удалит защитный колпак.

…Почему, спросили меня [в Америке], такой саботаж настолько обычен в Советской России, и так редок в большинстве других стран? Обладают ли русские особой склонностью к порче промышленного оборудования?

Люди, которые задают такие вопросы, очевидно не осознают, что власти в России постоянно боролись и продолжают бороться с целой серией открытых и скрытых гражданских войн. Вначале они боролись против и избавились от аристократии, банкиров и землевладельцев и купцов царского режима, затем они боролись против мелких независимых фермеров и мелких купцов и банд кочевников в Азии.

Конечно, это всё для их собственного блага, говорят коммунисты. Но многие из этих людей не способны встать на такую точку зрения и остаются злостными врагами коммунистов и их идей даже после того, как им снова разрешают работать на государственных предприятиях. Из этих групп вышло значительное число недовольных рабочих, которые настолько ненавидят коммунистов, что с радостью вредят любому предприятию, если им предоставляется такая возможность".

САБОТАЖ НА УРАЛЕ

Во время работы на шахтах Калаты, в Уральском регионе, Литлпейдж столкнулся с умышленным саботажем со стороны инженеров и партийных работников. Для него было ясно, что эти действия были умышленной попыткой ослабить большевистский режим, и что такой откровенный саботаж мог происходить только с одобрения высочайших властей в Уральском регионе. Вот – некоторые выдержки из его книги об этом периоде:

"Сообщалось, что наиболее плохие условия были на медных шахтах в регионе Уральских гор, наиболее многообещающем месторождении. В этом регионе были заняты десятки американских инженеров и сотни американских мастеров. 4-5 американских горных инженеров, а также и инженеры-металлурги были приписаны к каждому из наиболее крупных медных рудников на Урале.

Эти люди были тщательно отобраны; у них были прекрасные рекомендации из Соединённых Штатов. Но за очень малым исключением они были разочарованы полученными в России результатами. Когда Серебровскому поручили контролировать медные, свинцовые, а также и золотые рудники, он захотел выяснить, почему эти привезённые из-за границы эксперты не давали той отдачи, которой от них ожидали; и в январе 1931 г. он послал меня вместе с русским коммунистом-менеджером исследовать условия на Уральских рудниках, и попытаться узнать, в чём же дело и как можно улучшить положение…

Мы обнаружили, прежде всего, что американские инженеры и металлурги не получали совершенно никакой поддержки; даже не было сделано попытки предоставить им компетентных переводчиков… Они тщательно изучили месторождение и написали рекомендации по эксплуатации, которые сразу бы принесли пользу при их применении. Но эти рекомендации или никогда не были переведены на русский язык или же были положены под сукно…

Методы разработки полезных ископаемых были с такой очевидностью неправильны, что студент-первокурсник горного института мог бы указать на большинство их ошибок. Открывались слишком большие для контроля участки, руда удалялась без должного крепежа и засыпки. Несколько из лучших шахт были серьёзно повреждены, и несколько рудных пластов были на грани безвозвратной потери…

Я никогда не забуду ситуацию, которую мы обнаружили на Калате. Здесь в северной части Урала, находилось одно из наиболее важных месторождений меди в России, которое состояло из 6 шахт, флотационного концентратора и плавильни с домнами и отражательными печами. 7 американских горных инженеров первого разряда, получающих очень большое жалование, было приписано к этому месторождению уже некоторое время назад. Любой из них мог бы привести это месторождение в порядок за считаные недели.

Но их рекомендации игнорировались; им не давали никакой работы, они были не в состоянии передать свои идеи русским инженерам из-за незнания языка и отсутствия компетентных переводчиков… Конечно они знали, что было неправильно с технической точки зрения на шахтах и фабриках Калаты и почему продукция составляла только малую долю от той, которую можно было произвести, имея такое количество оборудования и персонала.

Наша комиссия посетила практически все крупные медные шахты на Урале и тщательно их исследовала…

Несмотря на плачевное состояние, которое я только-что описал, в советских газетах практически не было никакой информации насчёт вредителей на Уральских медных шахтах. Это очень любопытное обстоятельство, потому что коммунисты довольно часто приписывали преднамеренному саботажу большую часть неразберихи и беспорядка в промышленности в то время. Но коммунисты на Урале, контролирующие медные шахты, на удивление хранили насчёт этого молчание.

В июле 1931 г., после того как Серебровский изучил отчёт, составленный нашей комиссией, он решил послать меня назад в Калату в качестве главного инженера. Вместе со мной он послал русского коммуниста-менеджера, у которого не было особых знаний по горному делу, но которому были предоставлены большие полномочия, чтобы дать мне зелёный свет…

7 американских инженеров загорелись энтузиазмом, когда увидели: мы действительно обладали необходимыми полномочиями, чтобы прорваться через бюрократическую машину и дать им возможность поработать. Они шли в шахты вместе с рабочими, в духе американской шахтёрской традиции. Дело быстро набирало оборот, и через 5 месяцев производство выросло на 90 %.

Коммунист-менеджер был честным парнем; он работал изо всех сил, стараясь помочь нам, а также изучить производство. Но русские инженеры на этих шахтах, почти все без исключения, были строптивы и препятствовали нам. Они возражали против каждого улучшения, которое мы предлагали. Я этого не ожидал; русские инженеры на золотых рудниках, где я до этого работал, никогда не действовали таким образом.

Однако мне удалось внедрить свои методы на этих шахтах, потому что коммунист-менеджер поддерживал каждую мою рекомендацию. И когда методы заработали, казалось, русские инженеры подчинились и поняли суть дела…

Через 5 месяцев месторождение привели в хорошее состояние. .. Шахты и завод были тщательно реорганизованы. Казалось, что после моего отъезда производство останется на том весьма хорошем уровне, которого мы добились за это время.

Я написал детальные инструкции для будущих операций… Я объяснил их русским инженерам и коммунисту-менеджеру, который уже начал получать определённое представление о горном деле. Последний заверил меня, что мои идеи будут выполняться в точности до буквы.

Весной 1932 г. … вскоре после моего возвращения в Москву мне сообщили, что медные рудники на Калате были в очень плохом состоянии; производство упало даже ниже, чем до реорганизации в предыдущем году.. Этот отчёт огорошил меня; я не мог понять, как дело могло обернуться так плохо за такое короткое время, когда казалось, всё шло так хорошо до моего отъезда.

КОРОЛЬ УРАЛА

Серебровский попросил меня вернуться на Калату и посмотреть, что можно сделать. Когда я приехал, я увидел угнетающую картину. У американцев закончился двухгодичный контракт, который им не продлили, поэтому они уехали домой. За несколько месяцев до моего приезда коммунист-менеджер был смещён комиссией, присланной из Свердловска, штаб-квартиры коммунистов на Урале. Комиссия написала в своём отчёте, что он был невежественен и неэффективен, хотя в его послужном списке не было ничего доказывающего это, и назначила председателя этой комиссии его преемником – довольно любопытный факт.

Во время моего предыдущего пребывания на этих рудниках мы увеличили производительность домен до 78 метрических тонн на кв. м в день; теперь же производительность упала до прежнего уровня в 40-45 т. Хуже всего, тысячи тонн высококачественной руды были безвозвратно потеряны вследствие использования на двух шахтах метода, против введения которого я особо предупреждал во время моего предыдущего визита…

После того как американских инженеров отослали домой, те самые русские инженеры, которых я предупреждал об опасности применения данного метода, применили его в остальных шахтах, вследствие чего большая часть руды была безвозвратно потеряна…

Я опять принялся за работу, пытаясь вернуть утраченные позиции..

Затем я вдруг обнаружил, что новый менеджер тайно отдаёт команды, прямо противоположные моим.

Я в точности сообщил о том, что я увидел в Калате, Серебровскому…

Через некоторое время над менеджером шахты и инженерами состоялся процесс с обвинением в саботаже. Менеджер получил 10 лет, инженеры меньше…

Мне казалось в то время, что в этом деле замешано больше, чем небольшая группа людей в Калате. Я был уверен, что в политической администрации Уральских гор что-то было неладно. Члены её проявили или преступную небрежность, или явно участвовали в событиях, которые произошли на этих рудниках.

Первый секретарь Коммунистической партии на Урале, человек по фамилии Кабаков, занимавший этот пост с 1922 г., считался настолько влиятельным, что был прозван "Большевистским вице-королём Урала"…

Во время его долгого правления в Уральском регионе, который являлся одним из самых богатых полезными ископаемыми регионом России, ему были предоставлены почти неограниченные средства (в том числе денежные) для эксплуатации этих месторождений, однако это не дало даже малой доли ожидаемого результата.

Комиссия в Калате, члены которой позднее признались, что действовали с вредительскими целями, была напрямую послана из штаб-квартиры Кабакова…

Создавшаяся тогда ситуация прояснились, по крайней мере для меня, после процесса над заговорщиками в январе 1937 г., когда Пятаков и несколько его помощников признались на открытом суде, что они организовывали саботаж шахт, рудников, железной дороги, других промышленных предприятий с начала 1931 г. Через несколько недель после этого процесса первый секретарь Партии на Урале Кабаков, являвшийся ближайшим помощником Пятакова, был арестован по обвинению в том же самом заговоре".

На мнение Литлпейджа насчёт Кабакова стоит обратить внимание, так как Хрущёв в своём печально знаменитом Секретном Докладе 1956 г., отзывался о нём [Кабакове] как о достойном руководителе, "члене партии с 1914 г, жертве репрессий, которые не были основаны ни на чём существенном".





1. L. Martens Another view of Stalin, B., 1996 ("Другой взгляд на Сталина")

2. John D. Littlepage & Demaree Bess In Search of Soviet Gold, L., 1939 ("В поисках Советского золота")



Источник: http://www.warandpeace.ru/ru/reports/vie w/40539/