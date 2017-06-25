Древний идол бога Вишну найден в Старой Майне



Язык Славянский во всех своих наречиях сохранил корни и слова, существующие в Санскритском. В этом отношении близость сравненных нами языков необыкновенная. .. . Едва ли останется 1 или 2 десятых Славянских слов, которым не найдется родства в языке Санскритском… весь Славянский язык состоит из коренных Индо-Европейских стихий

Все Славянские наречия сохранили в одинаковой мере древние слова, восходящие до эпохи первобытного единства семьи Индо-Европейской. Что в моем исследовании встречается наиболее слов Русских, Иллирийских (Сербских), Польских и Хорутанских… областные говоры Славянских народов не менее книжных наречий богаты коренными словами, родственными Санскритским. В этом отношении Славянский язык везде, даже в самых отдаленных местах, в Архангельской губернии, в Сибири, у Кашубов и т.д., является одинаково древним.

Язык Славянский, взятый в совокупности, не отличается от Санскритского никаким постоянным, органическим изменением звуков. Славянский язык не имеет ни одной особенности, чуждой Санскритскому.



Древний идол Вишну найден во время археологических раскопок в деревне Старая Майна, основанной в VII-X веке нашей эры в Приволжском регионе России. Эта находка ставит под сомнение распространенный среди историков взгляд на происхождение древней России. Древнерусское село Старая Майна в Симбирской губернии (ныне Ульяновской области) 1700 лет назад было густонаселенным городом. Старая Майна намного старше Киева, и до сих пор считается одним из старейших городов России, матерью всех русских городов.«Благодаря этой сенсационной находке, в среде исследователей, историков и учёных возникла гипотеза о том, что Средне-Волжская область была прародиной Древней Руси. Это гипотеза, но гипотеза, которая требует тщательного исследования» – считает исследователь археологии отдела Ульяновского государственного университета, доктор исторических наук Александр Кожевин.Последние семь лет доктор Кожевин руководил археологическими раскопками в Старой Майне, и за это время археологи тщательно обследовали каждый квадратный метр в окрестностях древнего города, расположенного на берегу реки Волги. До нахождения статуи бога Вишну археологи нашли множество древних монет, фрагментов оружия, женских украшений — колец, подвесок — берег реки Самары буквально усеян антиквариатом.Доктор Коржавин считает, что Старая Майна в древние времена была в десять раз больше сегодняшнего размера города, в котором проживает только 8 тысяч человек. Древнейшие артефакты, найденные археологами во время раскопок, подтверждают гипотезу учёных о том, что именно отсюда с берегов реки Волги, люди во времена древней Руси начали своё движение на запад к рекам Дон и Днепр, осваивая новые территории, строя новые поселения, так был построен город Киев, ныне столица Украины.Для изучения исторического наследия деревни Старая Майна была организована Международная конференция, на которой прозвучали доклады исследователей учёных, историков, археологов в корне меняющих привычные взгляды на историю древней России.Историкам и лингвистам известны строки из древнейшей части индийских Вед, Риг-Веды, написанной на ведическом санскрите: «Itham ascati pasyat syantham, ekam starayath mainaa-kaalam» — «Там текут святые реки, места те зовутся Старая Майна». В Риг-Веде, действительно, перечислены названия 45 святых рек, на берегах которых благородные Риши — ведические поэты, сочиняют священные гимны богам Риг-Веды. В области святых 45 рек бог Солнца и Огня (Агни) спускается на землю и люди приносят ему в жертву белых лошадей, на которых восседает Агни. В Риг-Веде указаны и точные координаты этого места — «пятьдесят два сорок семь», говорящие о точной широте и долготе (52 — 47). Действительные географические координаты поселения Старой Майны — 54.606651° северной широты; 47.6231° восточной долготы.Высокая точность расчётов точек координат доказывает высокую развитость астрономических знаний, математической науки жителей ведического периода истории Старой Майны в глубокой древности.Открытие идола Вишну в Старой Майне подтверждает древнейшую связь русского мира России, идентифицируемого в Риг-Веде, как «rus so viath sapthama ha na garatham» — «древней и святой земли 700 летательных аппаратов» (?)Многие древнерусские языческие обряды и поклонения древним богам на Руси связаны с весенним равноденствием, поклонением Весне (Вишну), как началу нового годового жизненного цикла. Известно, что Новый год на Руси встречали весной, в день весеннего равноденствия, наступающего 20 марта в 22:45 по Гринвичу или 21 марта в 01:45 по Московскому времени. Древнерусские весенние языческие праздники и обряды, такие, как встреча Весны и сожжение зимнего чучела Масленицы, в знак прощания с зимой, помогающие Весне вступить в свои права, так и остались в традициях русского народа, принявшего крещение и православное христианство в 988 году. В древнерусском фольклоре сохранилось множество старинных народных песен — «Веснянок», закликающих Весну-Красну, кстати, в имени Вишна-Кришна, слово «кришна» означает «красный».Первый переводчик «Риг-Веды» на русский язык профессор Т.Я. Елизаренкова, в своей научной работе «Ригведа — великое начало индийской литературы и культуры» пишет:Самые древние тексты «Риг-веды» были созданы около 3900 года до н. э., и существовали в устной форме ещё до расцвета цивилизации долины Инда, который относится к 2500 году до н. э. Тексты «Риг-веды» написаны на ведическом санскрите, отличающемся от более позднего эпического санскрита индийских Вед. В текстах «Риг-Веды» нет никакого упоминания буддизма.Русский язык и ведический санскрит, необыкновенно близкие друг другу, не смотря на тысячелетия самобытного пути их развития, разделяющего их в истории. Причины этого родства очевидны: оба языка имеют один источник происхождения — это арийский праязык — ведический санскрит Риг-Веды! Заметьте, это не диалект, а полноценный, сложный в грамматическом смысле язык, из Ведического санскрита и выросли все другие индоевропейские языки, а также всевозможные и многочисленные диалекты славянского, древнерусского языка.Русский народ в генетически современном виде появился на свет на европейской части нынешней России около 4500 лет тому назад.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com