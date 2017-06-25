Если бы они сказали, например, что вот, католичество (или англиканство) свет миру, только его философия светла, только его соборы достойны зваться шедеврами архитектуры и т.п. Но они так не говорят.

Историография даёт нам очень широкую картину таких исследователей, как Р. Пайпс и Я. Уолкин, Р. Уортман и Х. Ситон-Уотсон, Т. Масарик и А. Глисон, Я. Грей и Ф. Рэнделл, и других – которые в лучшем случае видят в истории России образец развития периферийной страны. Якобы обезьянничавшей более или менее успешно в подражании сияющему «граду на холме», Западу.

Думаете, я утрирую? А как быть с однополыми браками? Которыми Запад в буквальном смысле слова жидко обкакался прямо в бельё своё?

А если Запад просто наложил в штаны – то значит, всё прогрессивное человечество должно увидеть в этом высшую форму культуры и образованности.

Если у Запада запор, то значит идеал прогресса – запор. А если у Запада понос, то значит, идеал прогресса – понос.

Теоретики, пребывающие на Западе (иногда только душой, иногда целиком) составили обильный фонд литературы, в котором словно под копирку проводится простая мысль: Запад есть эталон развития, оценка всех других людей строится замерами их приближения или удаления от западных реалий. При этом сам Запад ни с каким эталоном развития, кроме себя самого, не соотносится. Это чертовски удобная, хотя и чертовски нелепая система оценки…

Они давно уже своё католичество, англиканство и соборы засунули себе в то место, откуда вывели однополые браки, но, не моргнув глазом, утверждают, что и то было идеалом, и это (современное) тоже идеал культуры и прогресса.

То есть, провозглашая себя идеалом – они даже не потрудились познать себя, определиться на твёрдых основаниях – кто они такие.

Ведь эталон, хранящийся в палате мер и весов – не просто палка. Это палка определённых размеров!

Если считать эталоном любую дубовую или липовую палку – то какие тогда весы, какие меры?! И если мы принимаем Запад за эталон прогресса – то какой именно Запад? Их ведь много! Например, К.Маркс с чисто-западной заносчивостью (к которой добавилась заносчивость еврейская) утверждал, что эталон прогресса – Англия. Основанием было утверждение, что Англия ближе всего подошла к социалистической революции, и первой создаст социализм…

Но и то, и другое случилось в России, а не в Англии. Англия оказалась, напротив, в реакционном стане, одним из самых мощных врагов социализма. Марксисты Европы удосужились отметить, что Маркс ошибался, что Англия – не флагман, а тупик социального развития? Нет, они и не подумали!

Аналогично марксистам ведут себя и западные антиподы, антикоммунисты. Веками проклиная левачество и славя устои, скрепы, в последние годы они доказали, что ценят не традицию в себе, а лишь себя в традиции.

Как только РФ обнаружила склонность к традиционализму, устоям и скрепам – западные теоретики-антикоммунисты тут же объявили их «неправильными». Ибо важна для них не ценность, как таковая, а её «прописка». Для антикоммунистов Запада лучше содомия, но своя, доморощенная, чем традиционализм – но «импортный», от «Раша Тудей»…

Поэтому уместно спросить западников детскими стихами:

Погодите, медведь, не ревите!

Объясните, чего вы хотите…

Объяснить, чего именно они хотят – они (как и медведь в детских стихах) не могут. Хотя понять их немудрено (процитирую Салтыкова-Щедрина, XIX век):

— А программа наша вот какова. Чтобы мы говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания оставались без рассмотрения. Чтобы нас, мерзавцев содержали в холе и в неженье, прочих всех в кандалах. Чтобы нами сделанный вред за пользу считался, прочими всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы о ком задумаем, что хотим, то и лаем!

Такая вот программа. Собственно, всё цивилизационное наследие Запада в ней и заключается.

Это заносчивость и зазнайство, ставшие «национальной идеей» англосаксов и евреев.

Вот, к примеру, летом 2017 года (на днях) – американцы провели в давно оккупированном ими Пуэрто-Рико референдум. Главный вопрос – состоится ли оформление Пуэрто-Рико в качестве 51-го штата в составе США? Также на выбор предлагаются два других варианта — сохранение статуса свободно присоединенной территории и перенос рассмотрения вопроса о присоединении до октября нынешнего года.



В итоге принято решение – войти в США в качестве штата. Почему никто не называет это «оккупендумом»? Почему никто не кричит, что это аннексия ранее оккупированной территории? Почему никто не вещает с умным видом, что в XXI веке границы нельзя менять, нельзя присоединять к существующим государства новые территории? Чем Пуэрто-Рико, в присутствии американских войск и властей проголосовавший за вхождение в США, отличается от Крыма, который тоже проголосовал за вхождение в состав России, пусть тоже в присутствии российских войск?

Нам толкали какую-то туфту, что якобы новые государства возникать могут (путём самоопределения наций), а старые расширять нельзя. Поэтому, мол, Косово не присоединили к Албании, а оставили якобы независимым…

Но в случае с Пуэрто-Рико ничего подобного: оккупированная территория, имевшая статус свободно ассоциированного государства[1] – проголосовала за оформление отношений с оккупантом. И никакого визга правозащитной общественности о недопустимости аннексий! Несмотря на XXI век и бурно обсуждаемый крымский зеркальный вариант…

Чтобы не совершили США – это «прогресс и цивилизация». И когда они запрещают менять границы, и когда они их меняют. И когда они объявляют войны, и когда ведут их необъявленными. И когда они сжигали содомитов на кострах, и когда они сделали их господствующей прослойкой…

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По сути же всё западничество сводится к тому, чтобы слепо выполнить то, что требует Запад, не особенно задумываясь, что именно он требует. Наша газета подробно рассматривала проблему ПРОТИВОСТОЯНИЯ НОМИНАЛИЗМА РЕАЛИЗМУ – то есть замену обобщающего, сравнительного анализа явлений – произвольной расстановкой имён.

- Геноцид – не любое истребление народа народом, а только то, что на Западе назовут «геноцидом».

- Коррупция – не любое злоупотребление властью, а только то, которое на Западе назовут «коррупцией».

- Западник не будет искать общих качеств и свойств для определения добра, того, что хорошо. Не будет и обобщений относительно признаков зла.

- И добро и зло, и хорошее, и плохое – лишь имена (ярлыки), которые присваивает Запад.

- Можно назвать слона оленем – и постепенно все привыкнут, что слово «слон» обозначает животного с ветвистыми рогами. Можно назвать ежа курицей – и постепенно все привыкнут, что курица сворачивается в колючий клубок…

Это и есть номинализм, в версии У.Оккама ещё называющийся «терминизм» (потому что общие понятия – не более, чем применяемые термины, в реальности ничего сходного не существует).

Как бы юридически не были сходны казусы Крыма и Пуэрто-Рико – номинализм запрещает обобщать и строить универсалии. Каждый случай уникален, и не имеет сходства ни с каким другим. Вся оценка строится только на тех ярлыках, именах (номенах) – которые Запад клеит на явления реальности.

- Иностранные агенты хороши, когда их оплачивает США в РФ. Но они же плохи – когда их оплачивает РФ в США.

- Бетонная стена разделения плоха, когда её строят коммунисты; но её точная копия хороша – когда её строит марионеточная Латвия или фашистская Украина.

- Цензура и заглушка радио плохи – когда они в СССР. Но хороши – когда они на Западе.

- Свобода слова или собраний хороша – когда работает на Запад; но тут же становится плохой, если невыгодна Западу.

- Бедность, падение уровня жизни – плохи, если речь идёт о загнанной в блокаду Кубе; но они же волшебным образом становятся хороши, когда спровоцированы прозападными «рыночными реформаторами»…

- Нельзя печатать деньги бесконтрольно – если речь о рублях РФ. Но можно – если это доллар или евро.

- Нельзя преследовать шахматиста Каспарова – но можно и нужно преследовать и убить шахматиста Бобби Фишера.

- Нельзя разгонять движение «Оккупай Абай» – но можно и нужно жесточайше разогнать движение «Оккупай Уолл-Стрит»…

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Возникает закономерный вопрос: да есть ли в этой трясине беспринципности хоть что-то твёрдое и устойчивое?

Если это эталон цивилизации – то где краеугольные камни, незыблимые скрижали, на которых он стоит? Ведь эталон – это всегда устойчивая величина: длинны, веса, времени, какого-то свойства материи…



Что за эталон, который не имеет ни одной устойчивой величины, никакой объективной, фиксируемой приборами, единицы измерения?!

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Сложность – это удел лжи, а правда всегда проста. Ей незачем изворачиваться – потому не нужна правде и сложность. Запад – конечно же не флагман, и не лидер человеческой цивилизации, а лишь одна из её конкретно-исторических форм.

У цивилизации есть очень немного перспективных, развивающихся форм, и огромное количество форм тупиковых, застойных или саморазрушительных. Ведь в своём РЕАЛЬНОМ, А НЕ НОМИНАЛЬНОМ развитии человечество решает очень сложную задачу: двигаться вперёд, и при этом не развалиться, не рухнуть.

Цивилизация – это способность общества динамично расти и усиливаться, сохраняя в неприкосновенности традиции и преемственность. Это очень сложно: одни достигали высокой скорости, и разваливались, мутировали в нелюдь. Другие сберегали себя очень тщательно – и превращали своё общество в мумию, в мёртвый, окостеневший, застойный уклад…

Главная наша задача – найти ОБЪЕКТИВНЫЕ (то есть ко всем приложимые) черты прогресса.

Например, преодоление частной собственности: очевидно же, что рыбы не знают своих детей, высшие животные уже заботятся о потомстве, создают зоологические семьи. Примитивные люди заботятся о роде, племени, цивилизованные – о гигантских общностях типа нации и государства. Если мы рассмотрим всю ретроспективы от рыбы до современного человека, то увидим объективное свойство – ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭГОИЗМА И ЭГОЦЕНТРИЗМА.

Внутри семьи нет отношений частной собственности: сын или жена пользуются купленным мной чайником, не спрашивая моего разрешения: чайник из частной собственности в семье становится предметом коллективного владения и пользования. Стены многоквартирного дома – в коллективной собственности жильцов, они не могут быть в частной собственности. Ведь если я сломаю стену своей избы, то наврежу только себе, а если сломаю стену своей квартиры – то нанесу ущерб соседу.

Поэтому появляется ранее неведомая форма собственности, зародыш социализма – КОНДОМИНИУМ (совладение).

В идеале цивилизация идёт к кондоминиуму человечества, как одной семьи.

Например, библиотеки – это интеллектуальная собственность всего человечества, кондоминиум: написал Стивен Кинг в штате Мен, а пользуюсь я в Уфе… Достижения науки и просвещения – кондоминиум человечества: никто не взимает авторского права при изучении законов Ома или Ломоносова, Ньютона или Менделеева.

Медицинские знания о здоровье – когда медицина бесплатна – кондоминиум всего человечества. Именно поэтому знаменитой вакциной Чумакова лечат не только детей и друзей профессора Чумакова, а любого негритёнка по ту сторону экватора.

Можно ли говорить о частной собственности на труды Гомера или Данте? А что есть улицы, по которым все ходят бесплатно, включая и гостей города из любой части света? Что есть парки, скверы, памятники? Наконец, права человека, распространяемые на всех – они же не бесплатны! Они денег стоят, но оплачивает их в складчину всё человечество, потому что права человека – общего пользования и не пребывают ни в чьей частной собственности…

Ну вот, мы нащупали луч ОБЪЕКТИВНОГО свойства прогресса, цивилизации: поступление благ в общий доступ.

Мы видим, что урбанизация требует расширения совладельчества (кондоминиумы) при сжатии частной и личной собственности. Мы видим, что законность равняет всех под одну гребёнку и запрещает частный произвол, частное насилие (неотъемлемую часть личной свободы). Мы видим, что прогресс – это переход от частных библиотек к публичным (а интернет – вообще островок информационного коммунизма), от платной медицины – к бесплатной, от платного образования ко всеобщему бесплатному и т.п.

Мы ничего не говорим ни о Западе, ни о России, мы составляет «общее алгебраическое уравнение», в котором вместо «Х» можно будет потом поставить любой народ.

Прогресс есть совокупность возможностей и знаний – значит, препятствование распространению этих возможностей и знаний есть враждебность прогрессу и антицивилизация.

То есть регресс и варварство. Запад и Россия тут совершенно ни при чём.

Чем шире доступность даров прогресса – тем выше уровень цивилизации и прогрессивнее политический режим.

Например, если квартиры не дают бесплатно или за символическую плату – значит, они не для всех. Что такое квартира со всеми удобствами? Достижение прогресса. Если кто-то кого-то лишает этого достижения прогресса – значит, это служение варварству и социальному регрессу.

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Если бы Запад был поменьше занят самолюбованием, и побольше искал бы «алгебры прогресса» – наш разговор с ним был бы более конструктивен. Самое главное – исключить из формулы прогресса эгоистическое «Я», создать такую формулу, которая способна быть Фемидой с повязкой на глазах, то есть судить объективно.

Основной принцип правосудия – НЕ ВАЖНО, КТО СДЕЛАЛ, А ВАЖНО, ЧТО СДЕЛАНО. То есть оценивается не персона подсудимого, а его поступок. Если же вместо поступка начнут оценивать персону – правосудие закончится и начнётся «шемякин суд», он же гаагский и страсбургский.



Неважно, что дело сделано Западом. А важно – какое именно дело сделано. Кем угодно. Любым актором. Сделал электрификацию – прогресс. Обрезал провода, угробил энергетику – дегенерат…



Если мы будем смотреть под таким углом, то сразу же заметим, что Запад – самый активный агент регресса на планете, что он направляет и управляет силами, ведущими деиндустриализацию, разрушение систем образования и здравоохранения, разрушение пенсионной системы и системы социальных пособий, разрушение системы снабжения доступным жильём и т.п.

Если Запад этим занимается (а мы судим не по имени, как номиналисты, а по делам, как реалисты) – какой же в нём прогресс и какая цивилизация?

Если Ален Делон судится с сыном за использование их общей фамилии, а певица Мадонна ни центом не помогла родному брату, оказавшемуся под мостом – разве это цивилизация? Это уровень рыб, низших существ, которые не знают своих детей или родственников. Если систему, в которой такие случаи рыбьего менталитета будут навязывать как «образец прогресса» – то прогресс человечества будет разрушен до основания.

Если вместо исторически самой новой формы брачных отношений, моногамного брака, начнут навязывать первобытный разврат и зоологическую содомскую неразборчивость в удовлетворении низших инстинктов – то разве «человека будущего» получим? Нет, мы получим животное, что доказывается практикой, но нетрудно рассчитать и в теории.

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Вопреки всем бредням европоцентристов, человеческая история развивается от низших форм к высшим следующим очевидным путём:



1. Полное зоологическое неравенство, пожирание слабого сильным.



2. Вертикальное равенство – деспотия абсолютной монархии, которая учит всех быть равными друг другу перед лицом деспота. Иначе научится равноправию у человека не получается.



3. Высшая стадия (социализм, коммунизм) – преодоление человечеством вертикальности равенства, переход к высшей, горизонтальной форме равенства. Подобно тому, как с готового изделия снимают форму, опалубку – со сформировавшегося равенства людей снимают деспотию царя. Люди, которые привыкли к равенству прав перед царём и под царём, способны со временем усвоить равенство перед абстрактными принципами и высшим законом.



Таким образом, ОБЪЕКТИВНО путь человеческой истории лежит из хаоса первобытного насилия всех над всеми через абсолютную монархию к социализму и коммунизму.

Равноправия вначале нет, потом оно появляется в принудительной форме, а затем дорастает нравственно и технически до высших, добровольных форм мирного сосуществования и конструктивного сотрудничества (взамен естественным доминированию, подавлению, порабощению и шантажу).

А что нам пытаются навязать западные теоретики? Якобы из первобытности мы попадаем в азиатские деспотии, оттуда в общества вольности аристократов, и постепенно права высших кругов распространяются на всех в виде демократии…

Эта теория цивилизации натянута на уродливую историю Англии, и натянута с очевидным перекосом.

В ней люди тренируются в неравенстве, в кастовой сословности, в ней возникают хищные олигархии, безответственные и перед народом, и перед королём – и это каким-то образом ведёт к равенству и ответственности?

А не логичнее ли увидеть (как это сделал великий англичанин Уэллс[2]) – что «вольность дворянства» обернётся вовсе не стремлением его к равенству, а наоборот, к стремлению увековечить и на биологическом уровне закрепить фундаментальное неравенство?

И оттого история Англии станет не трамплином, а капканом для развития человеческого рода, путём не в космос, не к ноосфере – а в архаичное, кастовое рабовладение Древнего Мира? Которое, кстати, прекрасно уживалось с политической формой выборной демократии (демос составлял 20% от населения полиса) и бурными избирательными страстями?

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Английский капкан для цивилизации конктерно-исторически формировался так: если на континенте дворянство составляется из доблестных воинов своего короля, то на английском острове – из бойких проходимцев. В силу целого ряда причин – «…в Англии в отличие от других стран не было строгой сословной обособленности среднего и мелкого дворянства от других классов и слоёв общества и «джентльменом» мог стать всякий, кто обладал достаточной для этого земельной собственностью»[3].

То есть звание аристократа (дословно- «лучшего из людей») не заслуживалось, а… покупалось! Это, конечно, переворачивало общество и историю с ног на голову, потому что власть лучших (самых храбрых, благородных, умных, достойных) подменялась властью худших (самых пронырливых, алчных, себялюбивых и вороватых).

В итоге любой учебник истории расскажет нам о том, что считается «великой тайной», и выступает тайной полишинеля: формирование общества заговора, масонерии в Англии. «Английское самоуправление на местах – игнорировало власть короля, но ни в коей мере не было демократическим. Оно уже в средневековье предстает перед нами, как власть узкого круга взаимной поддержки и заговора… Дворяне же в графствах, пользуясь органами самоуправления, саботировали исполнение законов против огораживаний»[4].

Что такое огораживания? Геноцид английского крестьянства. То есть, «самоуправление» из числа узкого круга заговорщиков (как пишут сами же английские историки, а никакие не конспирологи), реально избиралось 2-3% населения округа. И занималось геноцидом 97-98% населения. Следовательно, сложилась форма власти-заговора, которая была:

- независима от большинства местных жителей;

- независима и от королевской власти.

Эта власть, по свидетельству самих же английских ведущих социологов была регрессивной[5], и требовала социализации[6].

В итоге Роберт Даль – один из патриархов американской политологии, в 1971 году попросту высмеял теорию «демократии», как совершенно необъективную рекламно-пропагандистскую поделку, содержащую эмоциональный заряд противопоставления некоему, столь же мифическому «тоталитаризму».

В типологии политических режимов по Р. Далю ученый заменяет понятие «демократия» на более точный, по его мнению, термин – «полиархия». То есть – групповое самодержавие, абсолютизм группы, внутри которой ведётся конкуренция. Западную реальность Даль переименовал из демократии в «конкурентную олигархию», то есть борьбу нескольких олигархов, в которой народ – бессильная и безвольная массовка, зрители и заложники. Все, кто жил в России или на Украине в пост-советский период будут рукоплескать Далю: точнее не скажешь!

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О каком прогрессе может идти речь в такой системе? Даль, как американец и глава американских социологов, находил какие-то преимущества, но, конечно, совсем не те, которые находят слабоумные любители «европейского пути».

Об однозначной прогрессивности Запада не может идти и речи – хотя бы в связи с его неоднородностью, с тем, что в нём – огромное множество взаимоисключающих вариантов будущего.

Среди которых мир слабоумных элоев и каннибалов-морлоков далеко не самое маловероятное развитие событий…

[1] Зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» (находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью); действие на территории Конституции США ограничено; верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления.

[2] Гений литературы предсказал итог английского развития – как разделение единого биологического вида человека на разные виды. Герберт Уэллс в романе «Машина времени», предположил, что английский путь капитализма ведёт к появлению постчеловеческих рас, эволюционировавшей из промышленного пролетариата морлоков, и эволюционировавшей из господ расы элоев. В этом же понимании слова «морлоки», «элои» иногда употребляется метафорически. Морлоки человекоподобны, живут и ритуально работают под землёй, а ночью выходят на поверхность и пожирают элоев. Морлоки и элои обнаружены Путешественником по Времени (главным героем романа) в 802 701 году нашей эры.

[3] История средних веков, том. II, с. М-1954 г. С. 251.

[4] История средних веков, том. II, с. М-1954 г. С. 261.

[5] Неравенство доходов снижает гражданскую активность и социальные расходы. В работах Нэкка и Кифера и Зака и Нэкка показано «мощное отрицательное влияние неравномерного распределения доходов на уровень доверия. Все эти результаты приводят к заключению о том, что более однородные сообщества способствуют более высокому уровню производства социального капитала».



На более общем уровне это заключение о (негативной) роли разнородности в производстве доверия сочетается с замечанием Градштейна и Джастмена о том, что «отсутствие общей культуры подавляет способность экономических акторов взаимодействовать друг с другом и снижает эффективность производства и обмена». В конечном итоге, все общественные науки соглашаются, что существует положительная связь между расслоением общества и низким уровнем обобщенного доверия.

[6] После Второй Мировой реформы по рецепту Кейнса внесли немало элементов социализма в западную экономику. Как бы то ни было, результат оказался одним и тем же. Ещё франкфуртцы, а затем Тоффлер с Бэллом предлагали отказаться от ложного деления обществ на капиталистические и социалистические, а ввести единое понятие индустриального общества.



А. Леонидов

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