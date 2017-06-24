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Тракторные войска. Албания и Черногория входят в “семью цивилизованных народов” на правах “домашних животных”

18:05. 24 июня 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

 

traktor

Албания после окончания Второй мировой войны прошла крайне сложный исторический путь. В начале 60-х она переориентировалась с СССР на Китай, но затем поссорилась и с ним. Пыталась обороняться одновременно от Варшавского договора и НАТО собственными силами. Крайне примитивные и архаичные албанские ВС были практически полностью уничтожены собственным населением во время бунта 1997 года. В 2009-м Албания вступила в НАТО, но это мало повлияло на развитие ее ВС. Сейчас в них остается крайне незначительное количество очень старой советской и китайской техники и немного более новой западной.

Кроме того, в береговой охране имеются 4 патрульных корабля типа «Илурия» (голландские «Дамен Стан» 4207), 3 американских катера «Си Спектр» и 5 «Архангел», 5 итальянских катеров «Сперанца». Однако все они имеют в лучшем случае пулеметное вооружение.
 
Черногория последней из республик бывшей Югославии получила независимость, это произошло в 2006-м. Хотя она находится в весьма неспокойном регионе, руководство страны не видит особого смысла в наличии крупных ВС. Они являются чисто символическими. Большую часть вооружений, доставшихся стране от бывшей общей с Сербией армии, она продала Белграду.
 
Руководство НАТО и самой Черногории сумело затянуть страну в альянс, хотя ценность этого партнерства нулевая. Но брюссельским бюрократам очень важен, во-первых, сам процесс, во-вторых, контроль, а чиновникам Подгорицы очень хочется изобразить вхождение в «семью цивилизованных народов». Место Черногории в этой семье очень четко указал ее премьер-министру американский президент Трамп в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО, убрав того с дороги, словно путающегося под ногами котенка.
 
Сухопутные войска имеют в составе две бригады – легкую пехотную и спецназа. На вооружении до 5 советских БРДМ-2, 5 югославских БТР BOV-1, 13 советских гаубиц (1 М-46, 12 Д-30), 32 120-мм и 76 82-мм минометов, 18 югославских РСЗО М63 и М94, 127 советских ПТРК (до 10 «Малютка» на БТР BOV-1, 71 «Фагот», 19 «Конкурс», 27 «Штурм»). Возможно, часть этого оружия уже продана.
 
ВВС страны имеют на хранении 4 югославских штурмовика G-4 и 3 учебных самолета UTVA-75, а также 1 вертолет Ми-8. В строю находятся лишь 2 американских легких транспортных самолета (1 «Цессна-421», 1 «Лирджет-45») и до 13 боевых вертолетов французского производства «Газель» четырех модификаций – до 5 HN-45 и до 2 НО-45 (SA342L), до 5 HО-42 и 1 HI-42 (SA341G/H). В авиации МВД имеется 2 легких штурмовика американского производства АТ-802F, созданных на основе сельскохозяйственного самолета «Цессна-802» (они так и называются – «Эйр трактор», то есть «Воздушный трактор»), 2 легких польских самолета М-18 и 1 РА-42 (производства США).
 
Поскольку Сербия не имеет выхода к морю, Черногория получила все ВМС бывшей Югославии, кроме той их части, что в 1991-м досталась Хорватии. Сегодня в строю 2 фрегата типа «Котор», построенных по лицензии в Югославии по советскому проекту 1159, и 2 ракетных катера «Кончар». По-видимому, большая часть перечисленных боевых единиц также будет продана.

Разумеется, ВС Черногории в их нынешнем виде не обеспечивают обороноспособность страны. В ближайшей перспективе это не имеет значения, однако в дальнейшем сложно предсказать, как далеко зайдут амбиции Албании и родственного ей криминального образования Косово, поэтому Черногории может все же понадобиться нормальная армия. Тем более что НАТО спасать страну от собственных порождений совершенно точно не будет.

 
 
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http://vpk-news.ru/articles/37351
Метки: албания, аналитика, ес, металлолом, мнение, нато, черногория
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