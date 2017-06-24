Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2017

Украинская армия ночью обстреляла несколько городов ДНР

Вооруженные силы Украины за два часа действия режима прекращения огня в Донбассе семь раз начинали обстрелы в направлении ДНР.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«К 02:00 зафиксировано семь нарушений «режима тишины», из них два на Мариупольском направлении. Там применялось стрелковое вооружение. На Донецком направлении пока отмечено три нарушения, в том числе по Докучаевску было выпущено несколько танковых снарядов и мин», — отметил собеседник агентства.

По его словам, еще два нарушения есть на Горловском направлении, «противник использовал стрелковое оружие».

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, что сегодня с 00:00 в Донбассе началось «хлебное перемирие» на время сбора урожая. Оно было согласовано 21 июня участниками Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Ожидалось, что оно продлится до 31 августа.

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В ЛНР пострадали два ребенка из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, нарушив согласованное Контактной группой «хлебное перемирие».

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«В 00.35 24 июня с направления Станицы Луганской был открыт огонь в направлении памятника князю Игорю», — уточнили в Народной милиции.

Также в течение суток обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, Кировска, поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, сел Калиновка, Желобок, Обозное, Анновка и Сокольники.

В результате обстрелов получили повреждения дома в Стаханове, Кировске, где также обесточен водозаборный узел, и в пгт Донецкий.

В Стаханове в ходе обстрелов 12-летний мальчик получил осколочные ранения, а девятилетняя девочка — контузию.

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ВСУ ведут обстрел Докучаевска, ранение получила мирная жительница

Украинские боевики вечером 23 июня открыли огонь по городу Докучаевску, ранение получила мирная жительница 1963 года рождения. Об этом ДАН сообщили глава местной администрации Александр Качанов.

«Обстрел промзоны Докучаевска начался ориентировочно в 18:10. Получила ранение женщина 1963 года рождения. Ранение в бедро. Сейчас ее осматривает врач», — сказал собеседник агентства.

По словам Качанова, пострадавшая находится в сознании. Состояние женщины уточняется.

Ранее сегодня оперативное командование ДНР заявило о 35 нарушениях «тишины» со стороны украинских подразделений за прошедшие сутки. Под огнем оказались 17 населенных пунктов Республики, противник использовал артиллерию, танковые орудия, минометы, гранатометы, вооружение БМП, БТР и стрелковое оружие.

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Александр Хуг заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции рассказал о гуманитарной ситуации в ДНР



«Сегодня мой последний день в ДНР. Гуманитарная ситуация подтверждает ситуацию изложенную в наших отчетах. Продолжающиеся бои значительно влияют на жизнь населения. Позвольте мне привести приметы этого влияния», — сказал Хуг.

Хуг отметил, что особенно в жаркое время объекты водоснабжения находятся под риском из-за боев. Насосная станция в Васильевке за последнее время была обстреляна много раз. И Донецкая фильтровальная станция также была обстреляна и 45 дней не работала. В случае повреждения приблизительно 1,5 миллиона человек останутся без воды… По обе стороны линии соприкосновения. Мы также наблюдали повреждения больницы в Красногоровке, в мае эта больница была повреждена дважды и как результат некоторые отделения этой больницы не работают.

«Учитывая резкое ухудшение ситуации и количество жертв среди гражданского населения перед нами предстает ужасающая картина. С 1 января 2017 года ОБСЕ подтвердили 51 смертельные случаи, 230 раненных», — добавил он.

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