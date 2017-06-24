Расчленение Украины по Лимонову: плюсы и минусы

«Они не вытянут, им придется потерять все колонии. Украина – небольшая колониальная империя. Восемь русскоязычных областей они до сих пор держат (Крым я уже не считаю), четыре польских области, включая Львов, огромное количество румынских земель, венгерские земли и кусок Словакии. Когда эти пять стран воспользуются своим историческим правом и отберут у Украины свои земли, это будет покруче любых Минских соглашений», — заявил в эфире телеканала «День» писатель Эдуард Лимонов.

«Украина останется с 9 областями и с очень приличным по европейским стандартам населением – 20 млн чел. И будет она мирной и спокойной, потому что не сможет уже ничего замутить такого, чтобы всем испортить жизнь», — предположил Лимонов.

Лимонов, как человек творческий, имеет право на свои художественные образы, оценивать которые должны литературные критики. Однако в данном случае, он выступает скорее с политическим прогнозом. Более того, данная концепция не нова. Идея раздела Украины между Россией, Польшей, Венгрией, Румынией имеет своих сторонников в патриотической среде, и даже публично озвучивалась политиками, в том числе и депутатами Государственной Думы.

Между тем глубокая порочность этой концепции заключается в том, что никаких «польских» и «русскоязычных» областей, румынских и венгерских земель в составе современной Украины нет. Это все, – исконные русские земли, некогда входившие в состав древнерусского государства. Эти территории неоднократно отвоевывались и освобождались русскими войсками, каждая их пядь полита русской кровью. То, что сегодня эта священная для нас земля оккупирована и находится под контролем западных марионеток и коллаборационистов, сути не меняет. «Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен», - сказал император Николай Павлович, а от себя добавим – где он все же был спущен, там он должен быть поднят вновь, как можно скорее.

Однако вместо этого, люди, именующие себя русскими патриотами, предлагают отдать эти земли, причем вероятно, вместе с их русским населением (ведь даже те несчастные обманутые люди, кто сегодня сдуру называют себя «украинцами», остаются русскими по крови) странам, не имеющим на них никаких прав. Начнем с того, что подобные территориальные приобретения достигаются в результате тяжелых войн и оплачиваются кровью солдат.

Однажды Россия уже делила одно славянское государство, Польшу, с Пруссией и с Австро-Венгрией. Результатом стала лютая ненависть поляков к России, которая насчитывает уже третье столетие. При этом ни Пруссия, ни Австро-Венгрия нашими друзьями не стали. Но, поляки, хоть и славяне, все же чужие для нас, а теперь предлагают «поделить» наши кровные земли. Зачем?

Может быть, Лимонов и его единомышленники в этом вопросе полагают, что этот подарок сделает Польшу, Венгрию и Румынию нашими друзьями? Можно со всей ответственностью сказать, что этого не произойдет. Польша, по результатам Второй мировой войны, проигранной ею в 1939 году за две недели, усилиями СССР получила огромные территории, принадлежащие Германии. Но любви к нам поляков этот щедрый, и ничем не заслуженный дар, как мы видим, не добавило.

Если в «дерибане» Украины примут участие члены ЕС и НАТО, можно не сомневаться, что это обстоятельство не легитимизирует в глазах Запада присоединение оставшихся территорий к России. Для него мы все равно будем агрессорами и оккупантами.

Довольно часто приходится слышать, что, дескать, население Западной Украины абсолютно нам чуждо и враждебно, что все там - жители земель бывшего Галицко-Волынского княжества. Однако это, мягко говоря, не совсем так. Напомним, что еще до начала войны боевики ОУН, находясь под тайным контролем дефинзивы (польской контрразведки), совершали свои «атентаты» не столько против польской администрации, сколько против «русофилов» и коммунистов (не обязательно членов компартии, но и просто сторонников воссоединения с Советской Украиной), которых среди «западенцев» было куда больше, чем националистов. После повторного освобождения Западной Украины от гитлеровцев и их местных пособников, основная тяжесть борьбы с бандеровцами легла на плечи именно местных жителей. Масштабные войсковые операции против УПА завершились к 1945 году, и окончательное уничтожение террористического бандподполья осуществлялась силами территориальных органов МГБ, милиции и истребительными отрядами, укомплектованными местными жителями, теми самыми «

западенцами». Да и сейчас, можно, не сомневаться далеко не все жители этих областей, обмануты пропагандой и являются поклонниками Бандеры и Шухевича.

Кроме того, поощряя захват западной части Украины странами НАТО, мы тем самым соглашаемся с тем, что базы Северо-Атлантического блока, в том числе и ПРО, еще ближе придвинутся к нашим рубежам.

И наконец, не выдерживает критики утверждение, что установление польско-венгерско-румынско-словацкого суверенитета над Западом Украины, погасит ее агрессивность. Напомним, что во времена оккупации западной Руси Речью Посполитой агрессия против России (тогда – Московского государства) происходила непрерывно, и в польских войсках на восток шли и малороссы – в пехотных, драгунских, рейтарских и даже гусарских полках.

Сегодняшняя агрессия против Донбасса связана вовсе не с размером отторгнутых у России земель, а с действиями киевской хунты, состоящей из западных марионеток, не связанных с малороссийским народом ни этническими, ни религиозными, ни культурными узами. А предложение Эдуарда Лимонова напоминает лечение мозолей с помощью ампутации ступни

Автор: Борис Джерелиевский

http://vpk-news.ru/news/37397?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com