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Новости Украины и Новороссии 24 июня 2017

09:10. 24 июня 2017 Просмотров - 265 Нет комментариев Опубликовал:

Суд убеждает меня, что “русский мир” – это хорошо

Что же вы творите, ироды:-))

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Во Львове похвастались количеством вывезенного мусора за день

Во Львове похвастались количеством вывезенного мусора за день

Из Львова в течение пятницы из почти 12 000 тонн накопленного в городе мусора вывезено 270 тонн, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«По состоянию на 18.00, из 11 900 тонн перенакопленного мусора вывезено 270 тонн, из них 90 тонн — в те города, с которыми Львов имел и раньше сотрудничество, а 180 тонн вывезено в города, с которыми еще не было заключенных соглашений», — сказал заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

По его словам, в течение дня был вывезен мусор только с части перенакопленных площадок города. Мусор, который накопился на территории перегрузочных станций во Львове, еще не вывозили. Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации

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Ошибка Генпрокуратуры

Давайте посмотрим видео и сравним с официальной версией?

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Одержимая революцией: как Украина 100 лет доказывает свою независимость

В Киеве на национальное прошлое смотрят по-особенному: вот уже четверть века украинцев убеждают, что их предки всегда стремились к созданию собственного государства. На этом пути им якобы приходилось постоянно бороться с западными и восточными соседями. Однако история свидетельствует о том, что каждая такая борьба за украинскую независимость начинается с попадания в зависимость от других государств. Прошедшее столетие — яркое тому доказательство.

Квазигосударство

Эта история началась с того, что в марте 1917 года несколько общественных организаций Киева, тогда входящего в состав Российской империи, создали Центральную раду. Несмотря на то, что у данного института не было никаких правовых полномочий и он объединял, в основном, националистические круги, в условиях нарастающей анархии в империи Рада стала главным представительным органом Украины. Руководил ею известный идеолог «украинства» Михаил Грушевский.

Чуть позже появился аналог правительства — Генеральный секретариат. После этого Рада приняла решение о создании министерства обороны, получившего название Генеральный войсковой комитет. Во главе комитета встал Симон Петлюра.

В ходе своей работы Рада приняла нескольких основополагающих документов, позволивших позднее провозгласить независимость УНР. Исходя из положений так называемого Первого универсала, Украина оставалась в составе России, но не признавала верховенство Временного правительства, которое пришло к власти после свержения царского режима.

Тогда, после февральской революции, в бывшей империи значительно окрепли центробежные силы и огромное многонациональное государство оказалось под угрозой распада.

Когда же к власти в России пришли большевики, Рада объявила, что теперь Украинская народная республика — это самостоятельное государство. Однако в декабре в Харькове прошёл первый Всеукраинский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Участники съезда объявили о роспуске Центральной рады и дали Украине свое название — Украинская народная республика советов (УНРС).

Советская республика

Далеко не всё население Украины признавало Центральную раду, УНР и поддерживало политику отмежевания от России, и в феврале 1918 года на Украине появилась Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР). Её столицей стал Харьков. Но в итоге раскол привёл к тому, что практически вся страна оказалась оккупирована немецкими и австрийскими войсками. УНР превратилась в протекторат кайзеровской Германии. Вскоре в УНР произошёл переворот и страна получила название Украинская держава, которой стал управлять гетман Павел Скоропадский. ДКСР была разгромлена германо-австрийскими войсками.

Но в ходе Первой мировой войны Германия потерпела поражение и начала вывод войск с Украины. Скоропадский убежал в Берлин, а власть в Киеве захватил Петлюра, установив жёсткую военную диктатуру и восстановив УНР.

В начале 1920 года войска УНР и их польские союзники потерпели сокрушительное поражение от большевиков. Большая часть Украины превратилась в Украинскую Советскую Социалистическую Республику и пробыла в составе СССР 70 лет.

За время существования в составе СССР территория Украины значительно расширилась. На её карте появились Львовская, Иваново-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Хмельницкая области — на западе, а на юго-восток республика расширилась за счёт Донбасса и Крыма. До распада Советского Союза Украина была одной из самых богатых республик, а Киев входил в десятку крупных городов мира с самым высоким уровнем жизни.

Вместе с тем советской Украине пришлось пережить насильственную коллективизацию, неоднозначную по своим последствиям индустриализацию и массовый голод, который в 30-х годах прошлого столетия охватил несколько крупных регионов СССР — Урал, Поволжье, Сибирь и Северный Кавказ.

«Украинский рух»

С нацистской оккупацией связана ещё одна попытка части украинского общества создать независимое государство. 30 июня 1941 года во Львове, куда вошли немецкие войска, первый заместитель руководителя Организации украинских националистов* Ярослав Стецько зачитал «Акт возрождения украинского государства».

Нацистские власти осуществляли активную подготовку украинских националистов, мечтавших создать «украинский рух». До начала войны с СССР абвер (немецкая контрразведка) завербовал главу ОУН Степана Бандеру и создал батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», которым были доверены полицейские функции на территории Украины.

Оккупированная территория УССР вошла в состав Рейхскомиссариата Украина. Из открытых источников следует, что в планы Адольфа Гитлера не входило предоставление Украине независимости или широкой автономии. Украинцы, как и все славяне, считались недоразвитыми существами и подлежали истреблению или «ариизации» (онемечиванию).

Однако Бандера рассчитывал воспользоваться плодами победы нацистов над Красной армией. Судя по развивавшимся дальше событиям, «Акт возрождения украинского государства» не был согласован с нацистами. В начале июля 1941 года перебравшийся во Львов Бандера был арестован и помещён в концлагерь.

В 1941—1942 годах нацисты требовали от украинцев неукоснительного подчинения. Националистические формирования находились под полным контролем вермахта. Жители УССР, которые сотрудничали с рейхскомиссариатом, имели возможность принимать самостоятельные решения только по мелким хозяйственным вопросам.

Тем не менее ветераны Украинской повстанческой армии (УПА)* и современные украинские историки утверждают, что националисты якобы ждали ослабления Германии и СССР. В подходящий момент сторонники «руха» должны были начать войну на оба фронта и добиться создания независимой Украины.

Российские и некоторые украинские историки неоднократно критиковали такой взгляд на коллаборационизм. На пике развития (лето 1944 года) в рядах УПА насчитывалось лишь 25-30 тысяч бойцов. При этом численность наступавшей Красной армии составляла 11 млн человек, а отступавшего на запад вермахта — 4,2 млн.

Смысл независимости

С момента распада Киевской Руси любые попытки создать на территории Украины суверенное государство пресекались как с Запада, так и с Востока. Для реализации проекта независимой Украины чрезвычайно благоприятные условия сложились только в 1991 году.

1 декабря 1991 года 90% украинцев проголосовали за выход страны из состава СССР, а спустя неделю были подписаны Беловежские соглашения. Россия де-юре и де-факто впервые признала независимость Украины. Украинский суверенитет поддержали и все западные государства.

Однако идея оформления независимости до сих пор стоит на повестке дня. Украина оказалась в большой экономической и политической зависимости от внешних сил. От Запада Киев получает кредиты, которые позволяют поддерживать на плаву экономику, а от России — энергоресурсы (правда, теперь по реверсной схеме).

Понимание смысла независимости в современной Украине не находит адекватного объяснения у политологов. С одной стороны, Киев рвёт сотрудничество с Москвой даже по взаимовыгодным проектам, с другой — он готов за бесценок продавать активы страны западным инвесторам и участвовать в любых антироссийских авантюрах.

За четверть века под русофобскими и проевропейскими лозунгами на Украине произошли два государственных переворота (2004 и 2014 годы). К наиболее существенным последствиям привела «революция достоинства» трёхлетней давности. Украина потеряла в боевых действиях в Донбассе 10 тыс. человек, лишилась части юго-восточных территорий, ухудшила ситуацию в промышленном секторе, в разы увеличила уровень госдолга и количество бедных.

При этом политический курс руководства страны с 2014 года не поменялся, а националистические и антироссийские настроения продолжают расти.

Логика исторического процесса

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что корень проблем Украины заключается в отсутствии желания создать действительно независимое государство. В суверенном статусе страны не заинтересована ни политическая элита, ни население.

«Если у Украины будет возможность присоединиться к Польше, чтобы стать частью ЕС, она это сделает. Можно сколько угодно бить себя в грудь и повторять пафосные речи о независимости, но за всем этим ничего не стоит. Украина может быть либо частью Русского государства, либо Диким полем. Никакой промежуточной формы не существует», —  заявил RT Ищенко.

По словам эксперта, украинские власти с 1990-х годов строят национальное государство, но этническая общность у украинцев отсутствует. Ищенко обратил внимание на разницу между восточной и западной частями страны и на огромное количество русских, которые не интегрированы в культуру «украинства».

«Логика исторического процесса такова, что стремление Украины к независимости всегда заканчивалось трагедиями. Гражданская война, которую мы наблюдаем в Донбассе, ужасающая депопуляция страны — следствие исторической закономерности, хотим мы это осознавать или нет», — резюмировал Ищенко.

* Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) — организации, запрещённые в России.

Алексей Заквасин, RT

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Про импичмент Порошенко



Коротко про решения Киевского совета и заявлений в Верховной Раде на тему необходимости отставки Порошенко.

1. Главное, что надо понимать – источником власти Порошенко является не "украинский народ", а добрая воля его внешних хозяев. Если он более-менее менее устраивает в качестве президента Вашингтон, то он и далее будет сидеть (как минимум до конца срока) на посту президента. Если же он потеряет "кредит доверия", то в этом случае мы увидим смену власти – через досрочные выборы или уличные протесты или через то и другое сразу. В качестве примера можно вспомнить Саакашвили, который потерял доверие и был заменен на более адекватных персонажей, причем утраченное доверие он в полной мере не смог вернуть до сих пор. Отсюда и и это лебезение Порошенко, Климкина и прочей шоблы перед Трампом. Они прекрасно понимают, что их будущее зависит от его "доброй воли", так как именно США являются главными гарантами их легитимности. Захотел Коломойский оспорить эту легитимность – с ним связался посол США и вот Беня уже вынужден идти сдаваться Порошенко. Поэтому им надо оказывать ему всяческие знаки внимания и старательно делать вид, что поддержка Клинтон это было малозначимое недоразумение, ибо есть риск, что Трамп захочет перетасовать набор марионеток на Украине и Порошенко среди них не окажется. Засим пока поддержка есть – ВР за импичмент не проголосует. А вот если поддержки нет, то тут уже возможны разные варианты с Саакашвили, Яценюком, Наливайченко или Тимошенко, но это зависит не от них.

2. Так как политических оппонентов Порошенко такой расклад не устраивает, они постоянно жалуются на коррупцию и авторитаризм Порошенко, причем адресаты для этих жалоб находятся отнюдь не в Украине. По сути они пытаются мотивировать американцев пересмотреть свой выбор.
Прекрасно понимая, что реальная легитимность на Украине это внешняя легитимность, вся эта публика борется за право первой припасть к хозяйскому сапогу, от которого их отгоняет Порошенко. Нынешняя попытка надавить на Порошенко далеко не первая – можно вспомнить и потуги Коломойского, и "референдум Яроша", и "поход батальонов на Киев", и "тотальную блокаду Семенченко", и "3-й майдан Тимошенко" и много чего еще. Почему все эти попытки провались и почему скорее всего провалиться и эта? Инициаторы не могут убедить американцев, что они лучше Порошенко. По разным причинам, но не могут.  А раз не могут, то отмашки на "новый майдан" нет, а силовых и политических ресурсов для свержения Порошенко в обход позиции мирового гегемона, у подобной публики нет. Майданы сами по себе случаются только в мифах и легендах небесной сотни. Поэтому, в конечном итоге, все сводится к выпуску пара в свисток и попыткам под шумок подобных обвинений, продвинуть тему досрочных выборов, где позиции Порошенко ослабнут естественным путем. Но даже досрочные выборы продавить у них не получается. Что уж говорить про импичмент.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: важное, компиляция
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