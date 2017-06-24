Настоящий мужской поступок Владимира Путина заставил американцев плакать

22 июня, в День памяти при возложении цветов у Могилы Неизвестного Солдата, президент России Владимир Путин, несмотря на проливной дождь, отказался от зонта, который ему предлагал сопровождающий. Лидер нашего государства не побоялся промокнуть ради того, чтобы соблюсти традиции и отдать дань уважения погибшим в той страшной войне с непокрытой головой.

Кадры со стоящим под ливнем Владимиром Владимировичем успели облететь уже весь мир, наделав множество шума на Западе. Больше всего фотографии с российским президентом заинтересовали граждан Соединенных Штатов Америки, которые начали бурно обсуждать необычный, по их меркам, поступок главы РФ.



Американцы, смотря на промокшего до нитки Путина, всерьез не могут понять, почему он не воспользовался предложенным зонтом. Для рядового жителя «столицы мировой демократии» попасть под дождь равносильно трагедии вселенского масштаба. Особенно драматичным событием для среднестатистического западного конформиста становятся промокшие ноги. Хлюпающая в ботинках вода способна довести до истерики практически любого американца.

Как говорится, солдат США не воюет, если под рукой нет туалетной бумаги, а поблизости – душа с горячей водой. Для россиян же в проливном дожде нет абсолютно ничего криминального. Особенно у проживающих в тех широтах, в которых непогода – норма. Для русского человека что дождь, что снег – небольшой дискомфорт и не более. Когда американцы одевают гидрокостюмы, чтобы под ливнем дойти до магазина, русские детишки веселятся и прыгают по лужам. Когда американцы в панике выводят на дороги всю снегоуборочную технику, чтобы расчистить сугробы снега высотой в полсантиметра, русские смеются и играют в снежки.

Именно поэтому поступок Путина у американцев вызвал такое удивление. Кто-то из них искренне позавидовал мужеству российского президента, а кто-то даже проронил скупую слезу, глядя на насквозь промокшего главу нашей страны. У граждан РФ же отказ Владимира Владимировича от зонта в ливень вызвал уважение и понимание. Лидер России почтил память доблестных защитников Советского Союза, погибших в ходе Великой Отечественной, по всем правилам, показав, что даже капризы погоды не способны нарушить традиции.

Артур Собакевич

отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com