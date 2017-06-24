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Минобороны решилось: рассекречено начало Великой Отечественной войны

20:30. 24 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Российское министерство обороны в годовщину начала Великой Отечественной войны обнародовало более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников.

22890741_fourВ документах из рассекреченных фондов Центрального архива МО РФ одержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

Таким образом, министерство опубликовало ряд воспоминаний советских военачальников о первых сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. Это тем более важно именно сейчас, когда пропагандистские штампы вбиваются в сознание масс буквально по всему миру. И все они имеют яроко выраженную антироссийскую направленность.

Недавно был рассекречен целый ряд документов о наличии на территории Украины в период с 1944 по 1953 вооруженных отрядов националистов бандеровского направления.Согласно обнародованным документам, 14 марта 1944 года НКВД докладывал в Государственный комитет обороны о борьбе с бандами украинских националистов, которые действовали в Ровенской, Волынской и Тарнопольской областях.

«Основными бандформированиями на территории этих областей являются вооруженные отряды так называемой "Украинской повстанческой армии", созданные организацией украинских националистов (ОУН) бандеровского направления. Эти вооруженные отряды оуновцев были созданы в конце 1941 года после ареста немцами одного из руководителей ОУН Степана Бандеры», – говорится в документе.

По данным НКВД, в 1942 году вооруженные отряды оуновцев пополнялись за счет полицейских и немецко-фашистских пособников. В конце 1942 года отряды объединились в единую «Украинскую повстанческую Армию», которая объявила своей целью борьбу за «самостийную соборную украинскую державу». В секретном докладе Сталина называется и имя «командующего» этой «армией» – Клим Савур.


При этом армия «националистов», согласно документу, в 1944 году состояла из четырех групп – северной, южной, восточной и западной. Северная группа насчитывала щесть батальонов, южная – пять-шесть батальонов, в восточной было три-четыре батальона. Состав западной группы на тот момент был неизвестен советской разведке.

«Участники оуновских вооруженных отрядов применяют террор и в отношении местных жителей, если последние отказываются выделять им продукты питания, обмундирование и людское пополнение для их банд или оказывают содействие органам советской власти», – сообщается в докладе.

Со своей стороны, руководство НКВД разработало меры для ликвидации банд – было создано семь оперативно-войсковых групп под руководством работников НКВД. Чекисты оказывали помощь военкоматам. Советские органы приняли дополнительные меры безопасности на фронтовых дорогах, а дела на арестованных участников ОУН рассматривали военные трибуналы.

Напомним, идеолог украинского национализма Степан Бандера действительно был арестован германскими властями в 1941 году за попытку провозглашения украинского государства. Однако в 1944 году был выпущен и сотрудничал с немецкими спецслужбами.

Стоит добавить, что за 10 лет борьбы с оуновским подпольем с 1945 по 1955 годы погибли 25 тысяч военнослужащих, сотрудников органов госбезопасности, милиции и пограничников, и 32 тысячи человек из числа советского партактива.

Такая вот борьба за независимость в исполненении соседей. Ничто не ново в подлунном мире. Тем не менее, в сети снова и снова всплывает стандартный набор «мифов о войне». Они не меняются из года в год, но надо отчетливо понимать, что все эти «миллионы изнасилованных советскими солдатами немок» – не о прошлом.

Это о России, какой ее хотят видеть на Западе. Страна-монстр, которая сама еще и Гитлера спровоцировала.

Разумеется, особых модификаций тут уже не будет. Но заявления в духе «Сталин хуже Гитлера», «СССР и был инициатором войны», «завалили трупами» и прочие «победили в войне США, а Советский Союз только слегка поучаствовал» формируют мировоззрение будущих поколений. Именно это, а не осквернение памяти павших, есть большая трагедия и опасность для нашего исторического прошлого. Ветер истории все развеет, но наступать на одни и те же грабли раз за разом – не лучшая практика. Хотя тот же Запад ничего не учится и не собирается.

То, что в такую скорбную дату приходится писать не о выдающемся подвиге советского народа, а разоблачать фейки, которые льются на этот подвиг со всех сторон – грустная реальность сегодняшнего дня. Печально и то, что в США и Европе уже очень немногие знают канву тех исторических событий. И этому необходимо протиповоставить свою память о прошлом. Это минимум того, что можно и нужно сделать.

Отметим, что цикл вновь опубликованных документов включает воспоминания маршала Советского Союза Ивана Баграмяна, который в июне 1941 года встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа Юго-Западного фронта.

Также большой интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, где дается всесторонняя оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны. И ценность информации из первых рук гораздо выше, чем все спекуляции о войне.

источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вов, информационая война, либералы, мифы, оппозиция, Провокации, Украина
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