Кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

«В пятницу, 23 июня, в 21 час 04 минуты по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны РФ.



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Источник: www.youtube.com