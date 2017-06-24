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Кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

09:28. 24 июня 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

«В пятницу, 23 июня, в 21 час 04 минуты по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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