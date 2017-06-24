Фашизм как ключевая идеология англо-саксонского (иудо-протестантского) мира

От редакции. Об иудейских корнях протестантизма писало немало выдающихся ученых, начиная от Вернера Зомбарта до современных авторов, в т.ч. публиковавшихся на сайте Института Выского Коммунитаризма.

При этом, после проникновения иудейских банкиров в Англию при посредничестве Кромвеля, еврейские банкирские семьи завели обычай выдавать своих дочерей за английских аристократов. К примеру, в 1878 году дочь Мейера Ротшильда страшная и толстая Ханна Ротшильд вышла замуж за лорда Розбери, - гомосексуалиста, который позже стал премьер-министром , от брака которых появилось четверо детей: Сибил (1879); Маргарет (1881); наследник Гарри Мейер Арбальд Примроуз лорд Дэлмени (6-й граф Rosebery, 1882); Нил (1882).

В 1922 году Луи Маунтбаттен, дядя принца Филиппа и кузен королевы, женился на дочери еврейского банкира Эрнеста Касселя. Мать Уинстона Черчилля (Дженни Якобсон Джером) была еврейкой. В началу ХХ века, осталось совсем немного английских аристократических семей, которые бы не смешались с семьями еврейских банкиров. Вся остальная Европа не переставала удивляться, почему внешность английских аристократов становится все больше похожа на еврейскую. По словам издателя Л.Дж.Пайна, евреи «так тесно переплелись в английским пэрством, что их интересы полностью стали общими. Лорды и евреи так смешались, что удар, нанесенный по одним, не замедлит сказаться на других.» (Сказки об Английской Аристократии, 1957 год, стр.219))

Так что автор статьи не открывает ничего нового - чтобы это понять, достаточно прочесть курс лекций Мануэля Саркисянца "Английские корни немецкого фашизма", 1997 г., (Памяти Кэтрин, герцогини Атолской, британской аристократки, пожертвовавшей постом депутата от партии консерваторов во имя справедливого дела республиканской Испании*. Кэтрин Марджори, урожд. Рэмзи (1874—1960), жена Джона Джорджа Стюарт-Мэррея, 8-го герцога Атолского. В 1923—1938 гг. член парламента от консервативной партии (в 1924—1929 — парламентский секретарь в министерстве просвещения). В 1938 г. покинула парламент и партию из-за несогласия с ее курсом. В 1944 г. председательствовала в «Английской лиге за свободу Европы». Автор нескольких книг по международным вопросам, в том числе «Прожектор в Испании» (1938).)

Таким образом, есть неопровержимые доказательства происхождения фашистской идеологии из недр высшего английского общества, о чём сегодня категорически не принято вспоминать, акцентируя внимание лишь на научных достижениях вышеназванных лиц, не имевших отношения к их идеологическим убеждениям. Или, например, на том, что Англия, как государство, публично не жаловало проповедников нацизма и в доказательство приводится пример, как Уинстон Черчилль «решительно» инициировал арест О.Мосли и заключение его в тюрьму аж на 3 года (с 1940 по 1943 г.г.)!

Впрочем, меня ни в малейшей степени не интересует подобная маскировка, призванная скрыть английские корни немецкого фашизма. Фашизм есть фашизм, и если его неизбежным спутником всегда является геноцид, то мне глубоко безразлична словесная шелуха, типа «уничтожение аборигенов… в Австралии являлось непреднамеренным следствием государственной политики» (Ричард Рубинштейн, еврейский исследователь Холокоста). Якобы фашизм, поддерживаемый на государственном уровне – плохой фашизм, а фашизм, не поддерживаемый официально, но являющийся сутью внешней политики – хороший фашизм. Тем более, что тот же Р.Рубинштейн в сборнике «Мозаика жертв. О не-евреях, преследовавшихся и уничтоженных нацистами», подтверждает: «связь между геноцидом, проводившимся поселенцами колоний XVIII–XIX веков и геноцидом XX века может быть прослежена в гитлеровской программе «жизненного пространства»: опыт колонистов служил для Гитлера моделью, которой должна была следовать Германия на востоке европейского континента».

Не могу к сказанному не добавить следующее: американская нация, являющаяся прямой наследницей англо-саксонской ментальности, внесла свою несмываемую лепту в историю реализации идей представителей туманного Альбиона, развязав за 300 лет своего существования более 200 захватнических войн, многие из которых смело можно отнести к типичному геноциду.

Вероятно поэтому, ещё до расцвета немецкого фашизма, Джордж Оруэлл с горечью заявил: «…интеллектуалы стыдятся собственной национальной принадлежности,.. в левых… кругах полагают, что в принадлежности к английской нации есть нечто постыдное».

Получается, что Адольф Гитлер является прямым наследником именно английского фашизма, что признаёт сам будущий немецкий фюрер, заявивший в 1935 году: «Только у меня, подобно англичанам, хватит жестокости, чтобы добиться цели». И уже в 1939 году, за несколько месяцев до войны: «Я восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он совершил неслыханное». Так что, это английские колонии, и прежде всего Индия, вдохновили Гитлера к войне с Советским Союзом: «Наша цель – не Данциг, наша цель – расширение жизненного пространства на Востоке». Что характерно, своё отношение к Англии фюрер сохранил даже будучи в состоянии войны с ней.

Так зарождался немецкий фашизм, имеющий в своей основе тщательно разработанную теорию расового превосходства, получившую практическое воплощение в английских колониальных войнах. Что касается теории, то Гитлер, не нуждаясь ни в чьём одобрении (будучи сам высшей властью), неизмеримо обогатил теоретическую базу и лично дал благословение на её практическое воплощение в качестве официальной государственной доктрины.

Итак, получив твёрдую английскую опору в виде фашистской теории, Гитлер:

Быстро, используя энергию заряженной и организованной толпы, и при явном попустительстве, а по сути при поддержке, Америки и Европы, получил абсолютную власть в побеждённой и униженной Германии.

Построил свою собственную теорию древней арийской расы (на основании разработок английского парамасонского клуб "Круглого стола", возглавляемого британским гомосексуалистом Сессилем Родсем и банкирами-иудеями : Оппенгеймером и Ротшильдом).

Начал активный процесс информационной накачки немцев на предмет возрождения величия Германии.

Немедленно аннулировал действия всех положений Версальского договора, касающихся военных ограничений и прекратил выплаты репараций в пользу стран-победительниц.

Заручился американо-европейской поддержкой в безграничном финансировании своих планов по возрождению страны.

Так же при прямой и косвенной поддержке Запада (Мюнхенский сговор), совместно с Польшей начал свою экспансию с аннексии в 1938 году принадлежащей Чехословакии Судетской области.

Обозначил своей главной целью поход на Восток, что позволило бы Германии быть на равных с Британской Империей.

(Войдя в союз с сионистами для выдавливания евереев из "уютной Европы" в неблагоустроенную Палестину) Объявил евреев неполноценной расой, с которых и начал "этнические чистки" внутри страны (организовало сеть из 40 сельскохозяйственных центров по всей Германии, в который молодые сионисты имели возможность подготовиться к жизни в кибуцах в Палестинеу).

Начал масштабную военную интервенцию с нападения на Польшу 1 сентября 1939 года, считающуюся началом 2-ой Мировой Войны. Параллельно стал захватывать другие европейские страны, что вынудило Англию объявить войну Германии.

Закончил свой бесславный путь, развязав с Советским Союзом самую кровавую в истории мировую войну.

Отметим в общих чертах состояние предвоенной международной обстановки:

– Ведущие европейские державы никак не возражали против прекращения Германией выплат репараций, несмотря на очевидные финансово-экономические потери для себя, усугубляемые Великой американской депрессией, затронувшей всю Европу. Тяжёлая ситуация подталкивала Запад всячески подпитывать амбиции Гитлера, оказывая ему масштабную политическую, экономическую и финансовую поддержку и параллельно демонизируя мифическую советскую угрозу. Германии предстояло выполнить роль тарана против Советской России, на обломках которой должен был вырасти новый мировой порядок.

– понимая, что война с Германией неизбежна, в Советском Союзе началась масштабная военная реформа. Параллельно шли плотные и постоянные переговоры с руководством рейха с целью максимально оттянуть начало войны и отодвинуть границу как можно дальше от центральных промышленных районов (пакт Молотова-Риббентропа), в том числе и посредством войны с Финляндией, что решило задачу безопасности Ленинграда с северного направления. Одновременно Сталин вёл постоянные активные переговоры со всеми руководителями значимых западных государств, выстраивая будущую антифашистскую коалицию.

А теперь переносимся в наше время, попутно меняя имена и даты, а также немного корректируем события, термины, оценки и некоторые географические привязки. В результате получаем полное совпадение сценариев развития событий по первым 8-ми пунктам. Проиллюстрируем результат без излишних подробностей.

Итак, получив твёрдую англо-германскую опору в виде разработанной фашистской теории, "украинская оппозиция" (в лице олигархата преимущественно еврейского происхождения", назвавшая себя "жидобандерами"):

Быстро, используя энергию заряженной толпы (майдан) и при явной поддержке США и Европы получила абсолютную власть в стремительно нищавшей Украине.

Построила свою собственную теорию древних укров, уходящую корнями в доисторический период.

Активизировала процесс информационной обработки населения на предмет выдуманного величия Украины.

Немедленно начала практическую денонсацию газовых договорённостей с замораживанием астрономических долгов в пользу России, а затем продолжила манипуляции с государственным долгом, пытаясь перевести его в разряд обычных кредитов с целью полностью снять с себя всякие обязательства по выплате.

Заручилась американо-европейской поддержкой в получении необоснованных кредитов от МВФ, обеспеченных западными гарантиями, на что не повлиял даже промежуточный дефолт по возврату российского кредита.

Осуществила на своей территории реализацию громкой провокации с малазийским Боингом, сразу же возложив ответственность на Россию, что мгновенно было поддержано Западом.

Обозначила своим главным врагом Россию, декларируя второсортность русского этноса и целенаправленно развязав войну на Донбассе именно против русских, всячески провоцируя Россию на полномасштабное вторжение.

Объявила русских неполноценной расой, запретила русский язык и спровоцировала этнические чистки внутри страны на подконтрольных территориях.

На этом сходство сценариев определённо прерывается, как в силу вариативности будущего, так и с учётом ряда существенных обстоятельств. К «обстоятельствам» вернёмся позже, а пока отметим в общих чертах состояние текущей международной обстановки, также удивительным образом повторяющей события почти 100-летней давности:

– Ведущие европейские державы никак не возражали против прекращения Украиной выплат в пользу России по газовым долгам и по кредиту, несмотря на очевидные репутационные и финансовые потери для себя, усугубляемые жесточайшим финансово-экономическим кризисом. Тяжёлая ситуация подталкивала Запад всячески подпитывать амбиции украинской хунты, оказывая ей масштабную политическую, экономическую, военную и финансовую поддержку, и параллельно демонизируя мифическую российскую угрозу. Украине предписывалось выполнить роль тарана против России, на обломках которой должен вырасти новый мировой порядок.

– понимая, что международная обстановка вокруг страны накаляется по всем границам (включая потенциальную конфликтность освоения Арктики), в России началась масштабная военная реформа. Параллельно шли плотные и постоянные переговоры с руководством Украины с целью принудить её к выполнению долговых договорённостей и охладить агрессивный пыл, направленный против русских. Под юрисдикцию России был возвращён стратегически важный Крым, а незадолго до этого в 2008 году расширена зона влияния на Кавказе, имеющем не меньшее стратегическое значение. Одновременно Путин вёл постоянные активные переговоры со всеми руководителями значимых западных государств, выстраивая будущую антифашистскую коалицию, призванную внести раскол в ряды НАТО в отношении намерений России.

Вернёмся к обещанным «обстоятельствам», в корне меняющим возможный вектор дальнейшего развития событий:

В отличие от Украины, сменившей в результате переворота одну воровскую власть на другую (не менее, а по многим параметрам и более воровскую), движущей силой в Германии было желание получить твёрдую руку, способную реализовать многовековое стремление немцев к мировому господству.

Масштаб личностей Гитлера и его команды ни по каким параметрам не сопоставим с ничтожным бездарным сбродом, воцарившемся в киевских креслах.

Этнические чистки в Германии столкнулись лишь с единичными случаями сопротивления, что кардинально отличается от украинской ситуации, когда только одна угроза геноцида привела к жёсткому вооружённому сопротивлению русских, сумевших в неравной схватке остановить и деморализовать армию Украины.

С момента прихода к власти Гитлера, мощь Германии лишь неуклонно возрастала, что резко контрастирует с нарастающей угрозой полного банкротства Украины.

В сохранении Германии как сильного государства, по разным причинам и независимо от результатов войны, были заинтересованы все стороны, в сохранении же целостности Украины – лишь оторванные от реальности мечтатели и фальсификаторы от истории.

Таким образом, возвращаясь к «украинскому сценарию», с достаточной долей вероятности можно предсказать лишь неизбежный, бесславный и относительно скорый конец киевской хунты (п. 10), которая, скорее всего, успеет заблаговременно телепортировать свои разнокалиберные телеса куда-нибудь на туманный Альбион или за океан в компанию такого же несостоявшегося фюрера Мишико Саакашвили. При этом, во внутренней ситуации на фоне неизбежного падения уровня жизни возможно всё, что угодно, вплоть до повторения германского антисемитизма с бандеро-украинской спецификой. Возможны и новые повороты внешних векторов, но маловероятно, что, потерпев фиаско на внутреннем фронте, киевские «стратегические гении» обратят взор на своих соседей, даже при условии наличия многолетних взаимных территориальных претензий, как, например, с Польшей. В общем, пункт 9 можно пропустить, как уравнение с критическим количеством неизвестных в силу вариативности и многовекторной непредсказуемости исхода любой промежуточной ситуации.

Попытка подробного анализа всех вероятностей и векторов, если есть достаточно времени и сил хотя бы на простой перебор вариантов и комбинаций, неизбежно выталкивает в область «фантазий на тему», которые вряд ли дадут хоть один правильный ответ, но зато сразу же возникает соблазн представить гигантский труд в качестве глубокоинтеллектуального «прогноза». Подобная бессмысленная детализация в мои планы никогда не входила, поэтому в статье, как всегда, много обобщений (надеюсь корректных, хотя и, безусловно, во многом неизбежно-субъективных). Для меня всегда важнее выделить главные цели основных игроков и их мотивации, подкреплённые реальными или мнимыми ресурсами, как материальными, так и ментальными.

В заключение хочу напомнить: не стоит забывать, что, с учётом событий на Ближнем Востоке, роста напряжённости в арктических широтах, бряцания оружием между Китаем и Японией, Северной Кореей и США, непредсказуемости на сирийском театре, постоянной угрозы усиления западных санкций на фоне углубления мирового финансово-экономическим кризиса, кольцо проблем вокруг России неуклонно сжимается. Мир, переполненный ядерным оружием, действительно стоит на пороге глобальной войны, после которой не҅где будет искать ни правых, ни виноватых. И случиться подобное может даже, на первый взгляд, по несущественному поводу. Только вот, как мне кажется, ни поводом, ни причиной для этого временное недоразумение, случайно и не так давно возникшее на древнерусских землях, стать не способно по определению. Что, в общем, совсем не плохо, но оставляет открытым вопрос: когда и на кого будет возложена очередная миссия следующего фашистского тарана против России?

Как говорится, время рассудит – кто был прав, а кто фатально ошибся, предъявляя обществу свои фантазии в качестве «прогноза». Но уже нет сил и хочется быстрее перешагнуть через бесноватую украинскую самостийность, оставляющую за собой трупы русских людей. Тем более, что после этого предстоит не менее трудная задача по переформатированию в нормальных русских миллионов двуногих, зомбированных мифами о своём доисторическом величии. В противном случае, Россия никогда не сможет быть спокойной за свои западные рубежи.

P.S.: официально считается, что автором расовой (она же фашистская) теории является француз Жозеф Артюр де Гобино (1816 – 1882). Однако я сознательно не акцентировал внимание на этом персонаже по причине того, что именно англо-саксонский мир наиболее последовательно воспринял и реализовал фашистскую идеологию, и продолжает это делать по сей день, что вызывает оторопь даже у известных представителей самих англичан.

Александр Дубровский

http://communitarian.ru/news/sng-i-sssr/fashizm-kak-klyuchevaya-ideologiya-anglo-saksonskogo-mira_21062017?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com