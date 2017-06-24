Эти
11:29. 24 июня 2017 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал: brahman
Отличный документальный фильм канала "Красная Линия" на тему "Предатели и откуда они берутся".
Разбираются вопросы предательства времен ВОВ на примере бандеровцев, власовцев и белорусских прихвостней нацистов.
Порадовало участие Бориса Юлина.
Плюс еще из накопившегося на историческую тематику:
1. Так начиналась война. Документы посвященные 22 июня из архивов министерства обороны – http://22june.mil.ru/
2. АРТЕК 60х. Знаменитый пионерский лагерь в ретро-фотографиях – http://picturehistory.livejournal.com/22
3. Договорная война. Огромный материал-книга, посвященный генезису современных "гибридных" или "прокси" войн – http://kombrig-roca.livejournal.com/2909.h
4. Революционные боевики. "Химик" и "взрывник" – http://d-clarence.livejournal.com/164398.h
5. 2 гвоздики для товарища Берия. На 26 июня анонсирована новая акция – http://anticomprador.livejournal.com/251
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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ЭТИ сейчас во власти и дожимают гайки так что уже идет скрежет.
Уверен, что рванет так, что для ЭТИХ даже медленная смерть будет избавлением.