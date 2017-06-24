...смотрят чужие дети - это нормально. Это же не люди, это “пипл”, пусть хавают..., окончательно убедился в этом. НЕ ЛЮДИ. это видео обдолбавшегося сына гельминта... современных деятелей культуры - это не прекраснодушные мечтатели, это дельцы, прекрасно сознающие,...