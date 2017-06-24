Главная » Видео, Творчество

«Дуэль» между ударником и самым быстрым пианистом в мире

15:21. 24 июня 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Балаж Хаваши – венгерский музыкант, признанный «самым быстрым пианистом в мире». Его рекорд в Книге рекордов Гиннеса – 498 ударов по клавишам рояля в минуту! Однако его мастерство заключается не только в скорости игры. Балаж постоянно экспериментирует, сочетая классику и современные тенденции.

А с проектом Drum&Piano Project для фортепиано и барабана он даже выступал на научной конференции TED Global в Шотландии. Посмотрите на эту «дуэль» рояля и ударных – действительно вдохновляющее выступление!

Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дуэль Пушкина: исполнители и заказчики (Часть 1)
...8 февраля 1837 года состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Считается,...переговоров между секундантами, решает он, никакой волокиты. Перед самой дуэлью просматривает...1836 году (предыстория последней дуэли)».Молодёжная аналитическая группа***Источник....
Дуэль с бессмертным творчеством Пушкина (Часть 3)
...».8 февраля 1837 года состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Считается, что... это очень далеко от реальности.Дуэль была продуманной акцией, которую намеренно... в заявлениях иезуита Гагарина, виновником дуэли был Долгоруков, якобы спровоцировавший Дантеса...
Дуэль Пушкина: исполнители и заказчики (Часть 2)
...февраля 1837 года состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Считается... далеко от реальности. Дуэль была продуманной акцией, ... общество».И вот однажды между Пушкиным, Пестелем и Муравьёвым..., заманив в ловушку дуэли?Молодёжная аналитическая группа***Источник...
На смерть поэта. История двух дуэлей — 2
... раз речь пойдет о второй дуэли. Дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. «История ...эксцентричной молодой особы. «Натянутые отношения» между Эрнестом Барантом и Лермонтовым секретарь... Ростопчиной, что прямой причиной ссоры между Лермонтовым и Барантом стал «спор...
УБИТ ПОЭТ, СЛУГА ОТЧИЗНЫ…
... впоследствии показывают Геккерны при разборе дуэли. Но разве могла пуговица,... позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и...эфиопской расы, занимающей промежуточное положение между европеоидной (арийской) и негро-...
На смерть поэта. История двух дуэлей
... во второй части, посвященной дуэли Лермонтова), кавалергарды Сергей Трубецкой,...видимому, она касалась разногласий между членами нидерландского королевского дома насчет...Однако, была создана видимость предотвращения дуэли: вместо того, чтобы отправить...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>