«Дуэль» между ударником и самым быстрым пианистом в мире

Балаж Хаваши – венгерский музыкант, признанный «самым быстрым пианистом в мире». Его рекорд в Книге рекордов Гиннеса – 498 ударов по клавишам рояля в минуту! Однако его мастерство заключается не только в скорости игры. Балаж постоянно экспериментирует, сочетая классику и современные тенденции.

А с проектом Drum&Piano Project для фортепиано и барабана он даже выступал на научной конференции TED Global в Шотландии. Посмотрите на эту «дуэль» рояля и ударных – действительно вдохновляющее выступление!

Источник: nashaplaneta.su