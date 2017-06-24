Белый дом назвал Индию ключевым партнером в оборонной отрасли‍

США считают Индию ключевым партнером в оборонной отрасли. Об этом заявил представитель Белого дома, отметив также заинтересованность Вашингтона в укреплении ведущей роли Дели в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он выразил уверенность, что "в ходе предстоящего визита мы увидим конкретные подтверждения этого".

Напомним, 26 июня американский президент Дональд Трамп встретится с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. РИА Новости сообщает, что за последние девять лет Индия заключила с США оборонных контрактов на 15 миллиардов долларов.

"Мы считаем, что военная торговля укрепляет безопасность наших стран, развивает стратегическое партнерство и позволяет более тесно сотрудничать нашим вооруженным силам", - заявили в Белом доме.

https://rg.ru/2017/06/24/belyj-dom-nazval-indiiu-kliuchevym-partnerom-v-oboronnoj-otrasli.html