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Белый дом назвал Индию ключевым партнером в оборонной отрасли‍

04:43. 24 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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США считают Индию ключевым партнером в оборонной отрасли. Об этом заявил представитель Белого дома, отметив также заинтересованность Вашингтона в укреплении ведущей роли Дели в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он выразил уверенность, что "в ходе предстоящего визита мы увидим конкретные подтверждения этого".

Напомним, 26 июня американский президент Дональд Трамп встретится с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. РИА Новости  сообщает, что за последние девять лет Индия заключила с США оборонных контрактов на 15 миллиардов долларов.
 
"Мы считаем, что военная торговля укрепляет безопасность наших стран, развивает стратегическое партнерство и позволяет более тесно сотрудничать нашим вооруженным силам", - заявили в Белом доме.
 
https://rg.ru/2017/06/24/belyj-dom-nazval-indiiu-kliuchevym-partnerom-v-oboronnoj-otrasli.html
Метки: Новости
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