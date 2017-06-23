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Жадность ведет к бедности: из-за чего срывается курортный сезон в Крыму?

14:59. 23 июня 2017 Просмотров - 228 2 коммент. Опубликовал:

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) констатирует факт сорванного сезона в Крыму по вине двух факторов: жадность отельеров и дорогие авиабилеты. Видать, чтобы прийти в себя, делающим этот бизнес, нужно обязательно опустится на дно.

«Успехи прошлого сезона в Крыму вскружили голову многим местным отельерам и стали причиной роста цен на размещение в этом году. Такая политика крымских отельеров на фоне общего спада спроса на внутренний турпоток привела к значительному сокращению бронирований туров в Крым. Туроператоры оценивают снижение турпотока в Крым на уровне 20%», – отмечается в релизе АТОР. В тревел-агентстве Biletix «Вестнику АТОР» сообщили, что спрос на билеты в Симферополь снизился на 9% в сравнении с прошлым годом. Правда, в результате видимого снижения числа туристов в июне, сообщают туроператоры, ситуация с ценами на размещение стала несколько выправляться.

Увы, такой у нас народ, привык жить одним днём, забыв известную мудрость: «Жадность ведет к бедности».

В 2014 году россияне поехали к нам в Крым на патриотичной волне. В 2015 году ехали сюда на отдых с пониманием того, что пока ещё сервис и внешний вид курортов здесь отстают от мировых, но готовы были потерпеть – ведь и цены держались разумного предела.

Но жадности нет пределов: надо же за лето заработать на новый внедорожник и накосить денег столько, чтобы остальные 9 месяцев не работать! И с 2016 года крымчане, занятые тур-бизнесом, начали вздувать нещадно цены. Туристы ещё ехали к нам по инерции, но ведь и они умеют считать деньги. И прошлогодний взлет цен отбил у многих желание загорать на крымских пляжах.

Обычные квартиры с легким привкусом евроремонта сдают здесь по 3000 рублей в сутки, на питание в кафе уйдет еще 1000 с носа – итого по минимуму 4000 в день. Это без похода в бар, без концертов и экскурсий. Ну кому это надо – если в Турции при более высоком уровне комфорта отдых для семьи обойдется раза в полтора дешевле? А перелет – вообще в разы!

И я прекрасно понимаю тех, кто отказывается от отдыха в Крыму из-за безумных цен. Патриотизм – это хорошо, но он должен быть обоюдным: касаться не только дорогих гостей, но и не менее дорогих хозяев. Из-за жадности местных Крым может потерять вконец туриста – и когда все квартиры и отели окажется пустыми, тогда, может, до людей с сознанием барыг дойдет, что надо вести дела по-другому. Хотя бы как те же турки, делающие свою копейку даже при самой неблагоприятной конъюнктуре.

А крымчанам нынче Бог дал самую благоприятную – и будут они последними фраерами, если профукают ее. Как говорится, жадность фраера сгубила.

 

 

По материалам Георгий Седельников
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/19180/-

Метки: крым, отдых, экономика
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  • 1110 942
    jackomb 23 июня 2017 в 15:12 Ссылка Пометить
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    “Деньги деньги дребеденьги, позабыв покой и лень! Делай деньги, делай деньги, а остальное дребедень!” Увы жадность есть великий грех, к сожалению люди этого не понимают, а жаль ведь деньги от турпотока могли бы пойти на восстановление экономики Крыма. Как говорится за, что боролись на то и на поролись. Я в этом году собирался ехать в Крым, но подсчитав, что одна дорога на автомобиле обойдётся мне в тысяч шесть (может и больше), а ещё жильё в наём обойдётся в копеечку, то на всё про всё нужно будет рублей так двадцать. Дешевле поехать в Турцию, чем в Крым. Жаль, человеческая жадность портит всё…

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  • 15152 9777
    Ликвидатор 23 июня 2017 в 16:23 Ссылка Пометить
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    может они не учли, что турцию открыли.

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