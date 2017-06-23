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Заговор советских генералов

18:41. 23 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Какие факты об июне 1941 года до сих пор засекречены?

Золотой фонд ДеньТВ. 22 июня, ровно в 4 часа… Что сегодня мы знаем о начале Великой Отечественной? Какие тайны еще скрывают российские и немецкие архивы? Историк Андрей Фурсов и экс-сотрудник внешней разведки, писатель, автор более двух десятков книг, посвящённых истории 1930-х-50-х гг., Арсен Мартиросян рассказывают о заговоре советских генералов. “За последние годы сделано очень много в плане восстановления реальной исторической картины и развенчания антисоветских и антисталинских мифов. Одним из наиболее успешных ученых, работающих в данном направлении, является Арсен Беникович Мартиросян.”

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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