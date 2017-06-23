Вырвать “ядовитое жало” Катара

Интересующиеся уже ознакомились, вероятно, со списком требований, которые выдвинула Катару так называемая "арабская коалиция" и который поначалу не хотел раскрывать телеканал "Аль Джазира" - самый популярный канал арабского мира, принадлежащий, собственно, Катару.

Среди "условий восстановления отношений" - такие:

1) разорвать дипломатические отношения с Ираном;

2) закрыть турецкую военную базу (то есть фактически - разорвать отношения и с Турцией);

3) ликвидировать телеканал "Аль-Джазиру";

4) выдать всех разыскиваемых по обвинению в терроризме

5) отчитаться о финансировании оппозиционных сил в других странах

6) выплатить компенсацию

И ещё семь требований поменьше. Фактически речь идёт об ультиматуме, предписывающем безоговорочную капитуляцию с репарациями.

Требования эти, разумеется, невыполнимы - если только Катар не намерен в принципе открыть рот и дать вырвать себе все предположительно ядовитые зубы, отказаться от единственного более-менее надёжного союзника Турции, отказаться от суверенитета и перейти под совместное управление Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ - с явным доминированием первой.

Есть основания полагать, что на это Катар не пойдёт. Трудно, правда, представить, что за невыполнением ультиматума последует, например, вторжение (это была бы сенсация, означающая, что всё привычное мироустройство действительно полетело к чорту).

Вторжение маловероятно хотя бы потому, что в Катаре имеется, помимо турецкой, ещё и американская военная база - а по полуострову размером с Онежское озеро крайне трудно отбомбиться, не попав случайно в каких-нибудь американцев.

Вероятно, мы имеем дело всё же со специфическим видом восточного торга, в котором изначальные требования заведомо завышены запредельно (см. известную цитату из "Ходжи Насреддина": "Ювелир оказался человеком сговорчивым, и после какого-нибудь часа шума, криков и споров ожерелье перешло к Ходже Насреддину за тридцать таньга").

Впрочем, последние годы умеют преподносить сюрпризы.

В конце концов, сюрпризом является уже то, что под носом у США американские союзники проводят между собой разборки на грани войны - а Америка не проявляет никакой активности и лишь вяло призывает найти компромисс.

https://www.nalin.ru/vyrvat-yadovitoe-zhalo-katara-5659