Вот такая рыбка когда-то ловилась в русских реках

В «Исследованиях о состоянии рыболовства в России» 1861 сообщается о белуге, пойманной в 1827 г. в низовьях Волги, которая весила 1,5 тонны (90 пудов).

11 мая 1922 г. В Каспийском море близ устья Волги была поймана самка весом 1224 кг (75 пудов), при этом 667 кг приходилось на туловище, 288 кг — на голову и 146,5 кг — на икру. Ещё раз самку такой же величины поймали в 1924 г.

Сейчас только пожилые люди (да и то больше по рассказам родителей) помнят, что до войны в реке Дон водилось больше ста видов рыбы. И не простой. Стерлядь, белуга, двухметровых осетры были совсем не редкостью.

Гравюра 1867 года иллюстрирует рыбный промысел в XIX веке.

Такую же картину можно было наблюдать на Дону еще в середине 1960-х годов. Вот кадры из фильма английского корреспондента, работавшего тогда в СССР:

Неудивительно, что белужья икра продавалась тогда на донских базарах по три рубля за кило (при средней зарплате в 80-90 рублей). Что там осталось сегодня от всего этого рыбного изобилия? Хамса и тюлька?

Рыбный промысел на Дону 1957 года.

Английские корреспонденты утверждают, что показанная в кадре белуга весила 600 фунтов (270 кг)

На самом деле проблема была в строительстве Цимлянской ГЭС. Именно из-за нее произошло снижение высоты половодий, площади затопления поймы и соответственно площади нерестилищ. Возникала проблема с проходом рыб на нерест через сооружения ГЭС.

Отчасти решение было предусмотрено за счет рыбоподъёмника. Но не всякая рыба шла туда. Собственно, эта ситуация предсказывалась учеными. Чтобы компенсировать ущерб рыбной популяции, был построен ряд рыбзаводов, на которых производилось искусственное воспроизводство ценных видов рыб (осетровые, рыбец, сазан, судак, лещ). Эти мероприятия принесли эффект. Но уже с конца 1980-х было не до заботы о рыбе.

Так и остались только воспоминания об этих тучных осетрах. Вот, кстати, еще пара фрагментов британских корреспондентов про нашу рыбу и икру:

Как получали черную икру на Волге в 1960 году. Огромного осетра можно вытащить на берег только подъемным краном.

Большой улов 1938 года. Рыбачка Соня как-то в мае вытащила осетра почти в полтонны весом.

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