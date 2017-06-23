В Швейцарии арестовали залог, внесенный Украиной за Евровидение

В Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения. Об этом сообщается на сайте соорганизатора музыкального конкурса, украинского телеканала "Первый национальный".

Украина предоставила эту сумму Европейскому вещательному союзу (EBU) для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017. "Международный песенный конкурс был успешно проведен, следовательно, сумма гарантии должна вернуться", — говорится в сообщении.

Тем не менее, EBU проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на эти средства.

Как сообщил гендиректор НОТУ Зураб Аласания, украинская сторона уже обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы узнать все обстоятельства дела и определить порядок применения этой процедуры. Отмечается, что Женевское управление не уточнило, на каких основаниях был произведен арест.

Сколько Киев потратил на Евровидение