В Москве с 23 по 25 июня перекроют несколько улиц из-за Ураза-байрам

Несколько улиц в Москве перекроют с 23 по 25 июня в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города в четверг.

В пятницу с 10.00 до 14.00 движение транспортных средств будет ограничено на Большой Татарской улице (на участке от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка). В воскресенье с 04.00 до 11.00 ограничения движения будут введены: вблизи Московской соборной мечети — на улицах Дурова, Щепкина (участок от улицы Самарская до Садового кольца), Мещанская, улице Гиляровского (участок от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (участок от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также Выползове переулке в районе дома 7.

Ограничат движение и вблизи Исторической мечети на улицах: Большая Татарская, Старый Толмачевский переулок, Малый Татарский переулок, Климентовский переулок, Озерковский переулок. Вблизи Мечети "Шухада": улица Южнобутовская (участок от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи); на Минской улице (на участке от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта); на проспекте Андропова напротив дома 11, корпуса 2.

Кроме того, в воскресенье с 04.00 до 11.00 движение транспортных средств будет затруднено на участке вблизи мечетей "Ярдям" и "Инам" по улице Хачатуряна (участок от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная) в связи с ограничением движения в крайней правой полосе. Также временно будет приостановлена посадка и высадка пассажиров наземного общественного транспорта на данном участке. В этот же день с 07.00 до 08.30 будет закрыта станция метрополитена "Минская" на вход пассажиров.