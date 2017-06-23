В бюджет США будет включено оказание военной помощи Украине

В 2018 году США также профинансируют ЕС для защиты от «российской агрессии»

ВАШИНГТОН, 23 июня 2017, 08:01 — REGNUM Военную помощь Киеву продолжат оказывать США в 2018 году, заявил глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей США Мэк Торнберри, сообщает 22 июня The Hill.

По его словам, решение будет зафиксировано в законопроекте о выделении США средств в 2018 году для противостояния «агрессии со стороны Северной Кореи и России». В частности, будет оказано финансирование «Европейской инициативе сдерживания», программе Вашингтона по защите стран Евросоюза от «российской агрессии».

В новом законопроекте будет учтено «выполнение обязательств США перед НАТО и Украиной», а также выделение «миллионов» для обеспечения безопасности Украины путем обучения солдат ВСУ и выдачи им снаряжения.

Торнберри добавил, что законопроект «точно включит в себя оказание Украине военной помощи, а также все необходимое для того, чтобы администрация США смогла предоставить Киеву летальное оружие».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко встретился с министром обороны США Джеймсом Меттисом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Стороны, помимо прочего, обсудили «пути предоставления оборонительного оружия Украине».

https://regnum.ru/news/polit/2291813.html