Томичку оштрафовали на 20 тыс.руб за видеообращение к Путину (2017)
Жительница Томска, 57-летняя Галина Шергина оштрафована на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает телеканал ТВ2.
Суд признал Шергину виновной по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
Шергина 15 июня вместе с двенадцатью другими жителям Томска записала видеообращение к президенту РФ около здания областной администрации. Они пытались привлечь внимание Путина к коррупции в правоохранительных органах.
В нарушении порядка пикетирования обвинили и еще одну участницу записи видеообращения — Екатерину Гаврилину. В зале суда она почувствовала себя плохо и была госпитализирована.
15 июня президент РФ Владимир Путин провел «Прямую линию», в ходе которой он отвечал на вопросы жителей страны. Запись видеообращения в Томске проходила во время «Прямой линии». Источник: Аксиома
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Ответ один – оборзели!
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Ребята здесь надо играть по их правилам, раз собрались, что то делать то надо это делать по закону. А результат на лицо, вы на них, а они на вас. У вас только вы у них и законы и полиция и суды и прокуратура, Но это не значит, что они сильнее, хитрее да, но и вы должны быть в курсе событий. Либо есть другой путь- но он в обще не правомерен и даже не законен, зато эффективен. Какой, но вы я думаю догадываетесь. Нас к этому пути давно уже подвигают, только мы всё ни как не хотим его принять. Но чувствую если ещё под нажмут, то у нас и выхода то другого не будет.
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Русские могут отступать, но только до какого-то предела. А потом идут только вперед — и только до победы.
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Больше трёх не собираться! А вот навальной гвардии можно, что то в суд их не тащат