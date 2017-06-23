Томичку оштрафовали на 20 тыс.руб за видеообращение к Путину (2017)

Жительница Томска, 57-летняя Галина Шергина оштрафована на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает телеканал ТВ2.

Суд признал Шергину виновной по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Шергина 15 июня вместе с двенадцатью другими жителям Томска записала видеообращение к президенту РФ около здания областной администрации. Они пытались привлечь внимание Путина к коррупции в правоохранительных органах.

В нарушении порядка пикетирования обвинили и еще одну участницу записи видеообращения — Екатерину Гаврилину. В зале суда она почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

15 июня президент РФ Владимир Путин провел «Прямую линию», в ходе которой он отвечал на вопросы жителей страны. Запись видеообращения в Томске проходила во время «Прямой линии». Источник: Аксиома

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