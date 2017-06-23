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Томичку оштрафовали на 20 тыс.руб за видеообращение к Путину (2017)

19:16. 23 июня 2017 Просмотров - 291 4 коммент. Опубликовал:

prlin

Жительница Томска, 57-летняя Галина Шергина оштрафована на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает телеканал ТВ2.
Суд признал Шергину виновной по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
Шергина 15 июня вместе с двенадцатью другими жителям Томска записала видеообращение к президенту РФ около здания областной администрации. Они пытались привлечь внимание Путина к коррупции в правоохранительных органах.
В нарушении порядка пикетирования обвинили и еще одну участницу записи видеообращения — Екатерину Гаврилину. В зале суда она почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

15 июня президент РФ Владимир Путин провел «Прямую линию», в ходе которой он отвечал на вопросы жителей страны. Запись видеообращения в Томске проходила во время «Прямой линии». Источник: Аксиома

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: власть, геноцид, государство, Калашников, Культура, Левашов, Мальцев, медицина, навальный, наука, образование, Пеунова, политика, религия, Россия, Рохлина, Русь, система, Тартария, экономика
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4 коммент.»

  • 2129 1977
    Борис 23 июня 2017 в 19:40 Ссылка Пометить
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    Ответ один – оборзели!

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  • 1124 956
    jackomb 23 июня 2017 в 20:01 Ссылка Пометить
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    Ребята здесь надо играть по их правилам, раз собрались, что то делать то надо это делать по закону. А результат на лицо, вы на них, а они на вас. У вас только вы у них и законы и полиция и суды и прокуратура, Но это не значит, что они сильнее, хитрее да, но и вы должны быть в курсе событий. Либо есть другой путь- но он в обще не правомерен и даже не законен, зато эффективен. Какой, но вы я думаю догадываетесь. Нас к этому пути давно уже подвигают, только мы всё ни как не хотим его принять. Но чувствую если ещё под нажмут, то у нас и выхода то другого не будет.

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  • 1821 1338
    любопытный 23 июня 2017 в 21:02 Ссылка Пометить
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    Больше трёх не собираться! А вот навальной гвардии можно, что то в суд их не тащат

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