Сводки от ополчения Новороссии 23 июня 2017

В МВД ЛНР рассказали о жалобах от жителей подконтрольной ВСУ части Луганщины

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

«Горячая линия» МВД ЛНР всего за два месяца своей работы превратилась из вспомогательного полицейского механизма в серьезный инструмент защиты прав и свобод жителей Луганщины находящихся на территории временно оккупированной ВСУ, кроме того она превратилась в своеобразное средство массовой информации, благодаря которому мы имеем оперативную, а главное достоверную информацию о том что замалчивается украинскими СМИ и что происходит на сопредельной территории. Об этом заявил представитель МВД ЛНР майор полиции Алексей Селиванов.

«Нам звонят как рядовые граждане, так и военные ВСУ, МВД Украины. Фактически наша «Горячая линия» стала народной трибуной для жителей Луганщины, которых украинский режим решает права быть народом. Подавляющее большинство из них – это информация о массовых пьянствах, благодаря жителям н.п. Счастья это стало достоянием общественности», — добавил Селиванов.

Сегодня СБУ опустилось до прямых погромов, когда ее сотрудники вламываются в дома граждан, изымают компьютерную технику не имея на то законные основания, один из таких погромов произошел 21 июня, причем работники СБУ были в нетрезвом виде.

«Ни одно из преступлений украинских карателей на Донбассе не должно и не останется без наказания. Горячая линия МВД продолжает свою работу », — подытожил представитель Министерства внутренних дел Республики.

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Дети Ясного о войне украинских силовиков против жителей Донбасса

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

Перемирие на Донбассе как не соблюдалось так и не соблюдается. Дети в ДНР и ЛНР продолжают жить под постоянными обстрелами со стороны украинских военных. Дети Ясного рассказали о войне украинских силовиков против жителей Донбасса.

«Каждый вечер ложишься спать и думаешь, встанешь ты утром или нет. Просыпаешься и смотришь попало тебе в дом или нет, когда попало аж трусит», — рассказала девочка н.п. Ясное.

«К нам прилетело в крышу, мы не успели убежать в подвал, у нас на балконе дырка и окна повыбивало», — отметила девочка о жизни под обстрелами.

«Мы уже привыкли к постоянным обстрелам», — добавила маленькая мирная жительница.

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