С 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ‍

Жителям 63 региона придется выкладывать несколько большую сумму за жилищно-коммунальные услуги. Повышение в среднем составит от 3,8% до 7,2% в зависимости от услуги. Рост тарифов на ЖКХ – мера, которая нужна поставщикам услуг для качественного обслуживания населения, считают власти.

С 1 июля тарифы на ЖКХ увеличиваются по всей стране. На сколько конкретно больше придется платить в каждом регионе России, определяет сам регион. В Самарской области орган, который уполномочен принимать такие решения, – министерство энергетики и коммунального хозяйства.

Для каждой конкретной компании-поставщика услуг, будь то водоотведение, электричество, тепловая энергия или газ, ведомство устанавливает определенный показатель.

При этом процессе учитываются финансовые потребности этих организаций. Это необходимо для их эффективного функционирования и производственных программ.

– Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня приводит к недофинансированию работ по реконструкции, модернизации и ремонту инженерных сетей и, как следствие, к повышению износа коммунальной инфраструктуры, а также росту задолженности за энергоресурсы, – рассказали 63.ru в минэнергетики и ЖКХ региона.

В среднем по региону изменение тарифов на ЖКХ с 1 июля составит:

по водоснабжению – 4,5%;

по водоотведению – 7,2%;

по тепловой энергии – 3,8%;

изменение цен на газ составит 4,2%-4,3%.

Электроэнергия в среднем с 1 июля подорожает на 10-20 копеек за киловатт-час, одноставочный тариф вырастет с 3,67 до 3,84 рубля за кВт-ч. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платеж составит 4,08 рубля за кВт-ч в дневной зоне, 2,01 рубля за кВт-ч в ночной зоне. Ныне действующие цены – 3,85 и 1,9 рубля соответственно.

При использовании трехтарифной системы учета электроэнергии платеж составит 4,1 рубля за кВт-ч в пиковой зоне, 3,84 рубля за кВт-ч в полупиковой зоне и 2,01 рубля в ночной зоне.

Для домов, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, тарифы будут ниже. При стандартном расчете он вырастет с 2,57 до 2,69 рубля за кВт-ч. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платеж составит 2,85 рубля за кВт-ч в дневной зоне, 1,41 рубля за кВт-ч в ночной зоне.

При использовании трехтарифной системы будут действовать следующие цены: 2,88 рубля за кВт-ч в пиковой зоне, 2,69 рубля за кВт-ч в полупиковой зоне и 1,41 рубля в ночной зоне.

Тарифы на газ изменятся следующим образом. Стоимость голубого топлива в квартирах только с газовым плитами или только с газовыми водонагревателями составит 7 рублей за кубометр.

Собственникам жилья, в котором есть и газовая плита и газовый водонагреватель, придется заплатить 5,8 рубля за кубометр.

В правительстве области также напоминают о возможности получения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такое право имеют льготные категории граждан с 1 января 2017 года. В связи с ростом тарифов они получат эти выплаты в большем размере на основании оплаты услуг ЖКУ за июль по новым тарифам.

Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/312779508887552.html