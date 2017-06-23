Пропаганда российского типа пожирает мозг человека

(444.hu – венгерское либеральное интернет-издание, финансируется соросовскими фондами, антиправительственное и антироссийское – пер.).





Однозначно прослеживается схожесть российской провластной пропаганды с провластной венгерской, как раз такое впечатление складывается после прочтения анализа кремлёвской промывки мозгов исследовательским центром RAND.



RAND Corporation – самый большой негосударственный исследовательский центр в мире, занимающийся и военным анализом. Организация с ежегодным бюджетом около 300 миллионов долларов (около 90 миллиардов форинтов) получает и значительную государственную поддержку, в первую очередь – от армии США, но позиционирует себя независимым и внепартийным учреждением. Занимается, помимо прочего, космическими исследованиями, исскуственным интеллектом и симуляцией военных действий. Анализ российской государственной пропаганды был составлен в прошлом году, и в первую очередь описывает, какому психологическому воздействию подвергается западное общественное мнение под российским влиянием.



Согласно анализу, российская государственная пропаганда начала усиленно воздействовать на западное общественное мнение после грузинской войны, после крымского кризиса 2014-ого она по-настоящему вышла на пик своей формы. Основа метода не особенно нова, использовалась уже и в 30-ых, но технология совсем соверменная, ведь интернет играет в ней очень важную роль.



Цель та же, что и в советские времена: влиять на западное общественное мнение и принимающих решение политиков так, чтобы они и не замечали, что действуют, избирают, принимают решения, руководствуясь интересами Кремля.



Ошеломительно и то, насколько применяемые Кремлём методы схожи с характером работы местных (венгерских – пер.) провластных СМИ.



Главные характеристики метода:



- скорость распространения;



- многократное повторение;



- информация идёт одновременно по многим каналам в огромном количестве;



- много лжи.





Водомёт лжи



Главная особенность российской государственной пропаганды – она приходит одновременно из многих источников. Видео, картинки, комменты, статьи идут сразу по многим каналам. От кажущихся серьёзными сообщений через новости жёлтой прессы до личных сообщений сразу во многих местах, схожие сообщения одновременно ищут свою аудиторию, но не обязательно это одна и та же новость. Разными путями, но все источники достигают одного и того же.



В этом огромном арсенале присутствует информационный канал RT с бюджетом в 300 миллионов долларов, но там же – и более тысячи троллей на основной работе, которые непрерывно пишут на многих языках комменты в соцсетях, под статьями, на форумах и в блогах.



Количество каналов важно потому, что если люди слышат отовсюду одни и те же сообщения, они склонны им верить даже тогда, когда те не подтверждены никакими доказательствами. Тому, что с первого раза кажется идиотизмом, люди готовы верить охотнее, если слышат его из многих мест. Опыты подтверждают, что мы гораздо меньше стремимся понять, проанализировать то, что у всех на устах, и через некоторое время просто начинаем принимать утверждения за данность. В случае с информацией количество через некоторое время переходит в качество.



Разнообразные каналы хороши тем, что каждый находит сообщение в симпатичной для себя упаковке. Люди больше доверяют информационному продукту, стиль которого им соответствует, поэтому по-разному упакованное сообщение доходит до гораздо большего количества людей.



Тролли необходимы, чтобы усилить многообразие: люди узнают, к примеру, что не только по телевизору показывают, не только на информационных сайтах пишут о том, что Джордж Сорос – злодей (это российская пропаганда начала раскручивать после киевской оранжевой революции 2004-го), но многие так и думают. Оплачиваемых комментаторов одновременно используют и для того, чтобы дискредетировать неблагоприятные для пропаганды источники: их высмеивают, обвиняют, зашикивают.



В последние годы венгерские проправительственные СМИ также невероятно многообразно повторяют одно и то же. Riposzt с неуместной грубостью, M1 с псевдосерьёзной важностью, TV2 с ограниченной неуклюжестью, 192 издания Лёринца Мейсароша в знакомой для каждого оболочке, и псевдостатьи Origo без указания автора обычно говорят одно и то же: одно централизованно спущенное сообщение в течение часов ходит по кругу. Поддерживаемые государством рекламные кампании в виде плакатных сообщений в общественных местах, на большом количестве телеканалов, в бесплатных и платных газетах и на сайтах идут согласованным потоком, так же, как и российская пропаганда в анализе RAND.



Опережение



Принципиально важная особенность российской пропаганды – скорость. Обо всём, что ей важно, она стремится рассказать первой.



Это необходимо и потому, что первое впечатление оставляет в людях очень глубокий след. Если позже они и осознают, что в первый раз прочитанная новость была не точной, не полностью была правдивой, её влияние всё равно остаётся, более поздние чувства определяются вызванными при первом известии гневом или воодушевлением. Характерно и то, что люди чувствуют более правдивыми новости, которые слышали ранее, независимо от более поздних аргументов и доказательств.



Серьёзное преимущество опережения и в том, что появляющиеся так новости часто распространяют и нормально функционирующие СМИ, попросту из-за того, что из других источников ещё нет подробных сообщений о событии. А с этого момента первая, часто фальшивая интерпретация ещё быстрее озвучивается по всему миру. И если нормальные СМИ и фильтруют в какой-то мере пропагандистские издания, социальные сети всё равно делают своё дело: люди начинают размещать первые сообщения о событии.



Опережение потому и удаётся лучше настроенным на промывку мозгов сайтам, что в то время, как традиционные СМИ стараются проверять сообщения, тем не нужно ничем подобным заморачиваться.



Нечто похожее произошло 23 октября в Венгрии, когда в провластных пропагандистских СМИ распространилась новость, что во время праздничной речи Габора Воны произошли беспорядки. Написанная заранее псевдоновость появилась раньше, чем Вона начал свою речь, произнести которую, кстати, так никто и не помешал.



Сорос, мигранты, прошедшие восемь лет, маленький работящий человек



Можно, конечно, подумать, что если людей чем-то перекормить, то такие сообщения теряют свою действенность. Но это не так. Опыты и исследования доказывают, что невероятное количество повторений подчёркнуто помогает сообщению закрепиться.



Техника затопления информацией приводит к тому, что чем чаще слышит и видит что-либо человек, тем сильнее он готов этому верить, считая, что ему уже и не нужно это обдумывать, ведь это часть повседневности, ставшая чем-то естественным. Если первоначально информация и была подозрительной, потом всё равно она станет достоверной из-за комфортной узнаваемости. Поэтому бесчисленное повторение определённых слов и полуфраз – характерный инструмент пропаганды.



И это становится тем более верным, чем меньше касается тема непосредственно потребителя сообщения. К примеру, если речь о мигрантах, которых человек никогда не видел, или о Брюсселе, о котором и понятия не имеет, что он собой представляет, тогда часто повторяемые, сделанные из воздуха утверждения становятся убеждениями людей.



Догонят быстрее, чем хромую собаку? Нет уж!



К сожалению, не соответствует истине и то, что правда рано или поздно прояснится. Наоборот. Если ложь достаточно долго продвигают, то правде, здравым аргументам почти не остаётся места.



Очень важная особенность российской политической пропаганды, по мнению RAND, заключается в том, что она перемешивает туда-сюда факты и фантазии. Западная политика долго строилась на том, что самая большая беда – это когда о политике выясняется, что он соврал, или поменял о чём-то мнение. Сегодня этот пункт уже не действителен. Как раз российская пропаганда доказала, что это не столь важно.



Влияние опережения и здесь играет большую роль. Если позже и нужно корректировать какое-то раннее утверждение, оно гораздо меньше застревает в голове, чем в первый раз услышанная новость. Техника затопления также играет роль в распространении фальшивых новостей: более правдивым кажется то, что чаще повторяется. И соответствующую своему личному мнению аргументацию человек воспримет гораздо охотнее, даже если логически она слаба. Если что-то нам уже знакомо, хорошо ложится под наше мировоззрение, то это мы изменять уже не хотим. Поэтому для пропагандистов не является проблемой, если они вынуждены в чём-то себя корректировать. Большая часть работы уже проделана до этого.



Но несмотря на это, российская пропаганда стремится придавать своим фальшивым новостям вид достоверности: привлекает экспертов, представляет статистов в качестве очевидцев, неоднократно манипулирует и изображениями.



Фальшивые новости особенно эффективны тогда, когда они используют злость, ярость людей. Это такие сильные эмоции, при которых люди забывают о рациональных соображениях.

….



Иногда кажущееся глупым разбрасывание слов и нашим (венгерским – пер.) руководством – совсем не признак неуклюжести, а всё больше сознательное применение разработанных русскими техник.



Что можно этому противопоставить?





По мнению RAND, с этим всем тяжело сражаться. Ведь традиционные СМИ гораздо медлительнее, осторожнее, осмотрительнее – и как раз поэтому являются настоящими СМИ, но как раз из-за этого управляемая пропаганда имеет перед ними огромное преимущество. Если похожие методы противопоставил бы и Запад, то предал бы этим собственные принципы.



Ибо, как формулируют исследователи RAND –



“нельзя водяным пистолетом победить водомёт лжи”.



По мнению RAND, не стоит на разоблачение конкретной лжи тратить много времени и энергии. Ибо всё равно эффективность этого будет меньшей, чем у отправленных до тех пор по тысячам каналов лживых и простых сообщений.



Лучше уж стремиться к тому, чтобы распространяющие пропаганду источники разоблачать в целом, чтобы чем больше людей приняло за факт, что данное издание лжёт и ему верить нельзя.



Согласно исследованию, следить нужно не за тем, о чём они врут конкретно, а за тем, чего они хотят достичь своей ложью. Если, к примеру, они хотят настроить против украинцев, то нужно сочинить такие истории, которые покажут, сколько страданий причиняют боевые действия местному населению. Нужно не спорить, а показать мир с другой стороны.



Хотя, по мнению RAND, единственный по-настоящему полезный метод борьбы с пропагандой – её запрет на государственном уровне.





Если государство предпишет серьёзные штрафы распространителям фальшивых новостей, если отключит страницы и телеканалы, если и дающие площадку компании (Twitter, Facebook, пр) обяжет, чтобы те удаляли, препятствовали распространению пропаганды.



Это, конечно, хождение по достаточному тонкому льду, к тому же в основе своей угрожающее западным ценностям, к примеру – свободе слова. В то же время очевидно, что его применение всё более восстребовано в кругу западных руководителей. Немецкое правительство, к примеру, серьёзно угрожает Facebook, что тот будет сильно оштрафован, если не предпримет шагов против пропаганды ненависти, и британское правительство также как раз готовится к серьёзному регулированию содержания материалов в интернете, указывая причиной защиту национальной безопасности.



P.S. Счёл необходимым сделать краткий анализ этого, так сказать, анализа российской пропаганды.

P.P.S. Издание примешивает к теме о роспропаганде венгерское руководство сознательно: одно из целей соросовских организаций – завалить и не допустить переизбрания нынешнего правительства, как раз подписавшего с Россией важный контракт. Демонизацию российской пропаганды частично перенесли, таким образом, и на венгерских правоконсерваторов.

Источник: perevodika.ru