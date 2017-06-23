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Правительство повысило прожиточный минимум на 200 рублей

09:09. 23 июня 2017 Просмотров - 128 2 коммент. Опубликовал:

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении прожиточного минимума в России на 200 руб. «Величина прожиточного минимума в целом по России за первый квартал 2017 года определена в размере 9 тыс. 909 руб., для трудоспособного населения — 10 тыс. 701 руб., пенсионеров — 8 тыс. 178 руб., детей — 9 тыс. 756 руб.»,— говорится в документе.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что уменьшились реальные зарплаты и увеличилось число россиян, которые получают доход ниже прожиточного минимума.
 
Ранее глава Минтруда Максим Топилин пообещал приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума к 2019 году.
 
https://www.kommersant.ru/doc/3332025
Метки: Новости, экономика
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2 коммент.»

  • 591 451
    Железностоп 23 июня 2017 в 9:15 Ссылка Пометить
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    Ну херу фонарь болтался
    Всю Россею освещал.
    Отец с радости усрался-
    Сын двухгривенный прислал! (с)

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  • 1407 1157
    Игорь 23 июня 2017 в 11:15 Ссылка Пометить
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    Надо Медведеву самому на практике попробовать пожить на эти средства. Даешь зарплату правительству и депутатам в размере прожиточного минимума!!!

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