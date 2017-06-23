Правительство повысило прожиточный минимум на 200 рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении прожиточного минимума в России на 200 руб. «Величина прожиточного минимума в целом по России за первый квартал 2017 года определена в размере 9 тыс. 909 руб., для трудоспособного населения — 10 тыс. 701 руб., пенсионеров — 8 тыс. 178 руб., детей — 9 тыс. 756 руб.»,— говорится в документе.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что уменьшились реальные зарплаты и увеличилось число россиян, которые получают доход ниже прожиточного минимума.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин пообещал приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума к 2019 году.

https://www.kommersant.ru/doc/3332025