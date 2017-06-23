Правительство повысило прожиточный минимум на 200 рублей
09:09. 23 июня 2017 Просмотров - 128 2 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении прожиточного минимума в России на 200 руб. «Величина прожиточного минимума в целом по России за первый квартал 2017 года определена в размере 9 тыс. 909 руб., для трудоспособного населения — 10 тыс. 701 руб., пенсионеров — 8 тыс. 178 руб., детей — 9 тыс. 756 руб.»,— говорится в документе.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что уменьшились реальные зарплаты и увеличилось число россиян, которые получают доход ниже прожиточного минимума.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин пообещал приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума к 2019 году.
https://www.kommersant.ru/doc/3332025
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Ну херу фонарь болтался
Всю Россею освещал.
Отец с радости усрался-
Сын двухгривенный прислал! (с)
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Надо Медведеву самому на практике попробовать пожить на эти средства. Даешь зарплату правительству и депутатам в размере прожиточного минимума!!!