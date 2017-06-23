Польский парламент проголосовал за уничтожение советских памятников

Нижняя палата парламента Польши подавляющим большинством голосов приняла поправки к закону о декоммунизации. Руководствуясь новой редакцией закона, польские власти могут снести почти 500 памятников советской эпохи, значительная часть которых связана с событиями Второй мировой войны и роли в ней Красной армии. Решение польских парламентариев уже вызвало резко негативную реакцию в России.

Тоталитарные освободители

Польский сейм 22 июня принял новые поправки в действующий в стране закон о декоммунизации. На основании новой редакции закона польские власти теперь могут приступить к сносу памятников советской эпохи, большинство из которых связано с событиями Второй мировой войны.

Согласно законопроекту, монументы в стране «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, которые символизируют коммунизм либо иной тоталитарный строй». Судьбу памятников будут решать после консультации с Институтом национальной памяти. Из памятников, которые подпадают под действие закона, более половины посвящены Красной армии.

В октябре 2016 года законопроект прошёл процедуру утверждения верхней палатой парламента Польши. Тогда в сенате за него проголосовали 56 человек, а 26 выступили против. У сегодняшнего голосования в сейме результат совсем другой: проголосовали за 408 депутатов, против лишь семь, а 15 воздержались.

Декоммунизировать Рузвельта

Борьба с советским прошлым началась в Польше сразу после падения коммунистического режима. С разной степенью интенсивности она продолжалась с начала 1990-х годов, но закон, поправки к которому и предусматривают массовый демонтаж памятников, был принят уже при нынешнем правительстве, в апреле 2016 года.

Изначально закон касался преимущественно топонимики, названий улиц и населённых пунктов. Попытки его реализации привели как к протестам (например, в случае переименования улиц, названных в честь польских интернационалистов во время гражданской войны в Испании), так и к курьёзным случаям.

Например, в апреле 2017 года по инициативе местного актива правящей партии «Право и справедливость» в городе Лодзь чуть было не декоммунизировали улицу, названную в честь президента США. Улица Рузвельта в Лодзи появилась ещё в конце сороковых годов прошлого века, вскоре после Ялтинской конференции. Именно её «Право и справедливость» Рузвельту и припомнила, причём в качестве альтернативного названия предложили имя Рейгана. Данное переименование так и не состоялось, поскольку ситуация попала в прессу и вызвала многочисленные насмешки.

В угоду НАТО

Инициатива польских властей уже вызвала в России жёсткую реакцию. Одними из первых свою позицию по ней высказали представители КПРФ.

«Идёт противоречие личных взаимоотношений народа Польши и правящей верхушки, которая сегодня ведёт политику в угоду Западу. Польская власть двигается по пути возрождения нацизма. Они вычёркивают из памяти то, что 600 000 советских солдат полегли, освобождая территорию их страны», — заявил в интервью RT руководитель пресс-службы фракции КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Схожую позицию занял и заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк. Он отметил, что польские депутаты таким образом пытаются переписать историю своей страны и надругаться над правдой о трагических событиях Второй мировой войны, в которой погибли миллионы людей разных национальностей, в том числе и поляки.

«Польские власти, очевидно, стараются угодить своим старшим партнёрам из НАТО, активно поддерживая антироссийские настроения и навязывая их польским гражданам. Надеюсь, что разумная часть польской и международной общественности с осуждением воспримет этот разрушительный закон, несовместимый с тем, что в самой Европе принято подавать как основы цивилизации», — рассказал депутат.

Другая Польша

Своим мнением об аналогичных процессах в других странах Европы поделился политолог Александр Асафов. Он также рассказал RT, насколько война с памятниками характерна для польского общества.

«В первую очередь необходимо вспомнить Болгарию, с которой у нас в этом направлении весьма сложные отношения. Там регулярно происходят какие-то издевательства над памятниками, шёл там и некрасивый процесс вокруг легендарного памятника Алёше. В Болгарии доходило до разрушения кладбища даже не Второй, а Первой мировой войны. Там эти процессы начались раньше, чем у поляков. Можно вспомнить и Бронзового солдата в Эстонии, ну и, конечно, ситуацию на Украине», — подчеркнул эксперт.

При этом, считает Асафов, если говорить конкретно о Польше, то в стране есть и обратный вектор. Накат на памятники больше идёт со стороны властей, но существует и историческое общество «Курск», которое на собранные через пожертвования деньги занимается восстановлением памятников красноармейцев. И в целом, несмотря на, мягко говоря, недружелюбный официальный курс, отношение поляков к советскому периоду истории совершенно иное.

https://russian.rt.com/world/article/402333-polskii-parlament-snos