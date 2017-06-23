Полигон отходов “Кучино” закрыли после указания Путина
08:27. 23 июня 2017 Просмотров - 113 2 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Закрыт полигон твердых бытовых отходов "Кучино", на который президенту Владимиру Путину пожаловались жители близлежащих домов, сообщил журналистам министр экологии и природопользовования Подмосковья Александр Коган.
В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители одного из микрорайонов Балашихи, чьи дома находятся рядом с "Кучино". Эта свалка существовала более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимала около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.
Накануне глава государства потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона.
"Полигон закрыт, на сегодняшний день проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо будет провести дообследование полигона, ущерб, который наносится полигоном окружающей среде, будет ликвидирован", — сказал Коган.
По его словам, в ближайшее время подготовят проект рекультивации земли. Соответствующая заявка в Минприроды уже отправлена.
"Полигон больше не будет работать на прием мусора, но он будет работать на прием чистых грунтов. Их необходимо завести сюда в большом количестве. Это делается для того, чтобы придавить отходы, которые завозились, ликвидировать запах, предотвратить возгорание. Через два дня начнет обслуживаться полигон, его нельзя оставлять в таком виде", — заявил подмосковный министр.
https://ria.ru/mo/20170623/1497128683.html
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И что? Закроют один, откроют другой. Все это пиар. Нужно чтобы закон работал для всех, а не для некоторых.
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Да я даже подозреваю, что и этот полигон не закроют. Промурыжат, найдут лазейки и продолжат работать. До следующей прямой линии с президентом ещё далеко.