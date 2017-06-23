Полигон отходов “Кучино” закрыли после указания Путина

Закрыт полигон твердых бытовых отходов "Кучино", на который президенту Владимиру Путину пожаловались жители близлежащих домов, сообщил журналистам министр экологии и природопользовования Подмосковья Александр Коган.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители одного из микрорайонов Балашихи, чьи дома находятся рядом с "Кучино". Эта свалка существовала более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимала около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Накануне глава государства потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона.